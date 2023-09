7 des meilleurs jeux de société à offrir en 2023

Villainous est un jeu amusant dans lequel vous prenez le contrôle des méchants d’une multitude de films différents. Disney, Marvel et Star Wars ont leurs propres versions du jeu, et chacune est un peu différente. Le but principal des jeux est d’être le plus grand méchant et de vaincre les autres en contrôlant ou en explorant des scènes ou des secteurs.

Villainous propose de nombreux jeux et extensions principaux, mais contrairement à la plupart des extensions de jeu, ceux-ci peuvent principalement être joués sous forme de versions plus petites et autonomes ou fusionnés dans des jeux plus grands pour plus de variété.