7 des histoires de santé les plus remarquables de cette semaine, au cas où vous les auriez manquées

Fox News Digital publie une gamme d’articles sur la santé chaque jour de la semaine pour vous tenir au courant des actualités les plus importantes en matière de bien-être.

La recherche médicale de pointe, les médicaments révolutionnaires, les problèmes de santé mentale, les drames médicaux personnels et bien plus encore sont tous couverts.

Au cas où vous les auriez manqués, voici quelques-unes des plus grandes histoires de santé de cette semaine.

Comme toujours, vous pouvez consulter une liste complète des articles récents sur la santé sur http://www.foxnews/health .

Découvrez ces sept histoires clés.

1. Les femmes ont plus de problèmes de santé dentaire que les hommes, selon les experts

Les dents masculines et féminines sont très différentes, selon un TikTok viral publié par le Dr Ellie Phillips, DDS, éducatrice en santé bucco-dentaire au Texas. Phillips et d’autres experts ont révélé les défis uniques auxquels les femmes sont confrontées en matière de santé dentaire. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

2. Ozempic s’avère avoir un bénéfice surprise pour la santé

Il a été démontré que de petites doses de médicaments réduisaient le risque d’insuffisance rénale et de décès d’origine rénale, affirment les chercheurs. Plusieurs médecins ont demandé à Fox News Digital si le sémaglutide serait prescrit à cette fin. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

3. Les infirmières parlent de ce qu’elles auraient aimé savoir

Six infirmières de diverses spécialités ont partagé les principales leçons qu’elles ont apprises dans leur travail très stressant dans le domaine de la santé – et pourquoi c’est important. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

4. Avant de manger du gibier sauvage, lisez ces consignes de sécurité de la viande

Manger de la viande insuffisamment cuite provenant de gibier sauvage, comme l’ours, peut provoquer une maladie rare connue sous le nom de trichinellose, ont averti les responsables de la santé. Les experts ont discuté des symptômes et des conseils de prévention. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

5. Le premier joueur de la NBA atteint de SEP délivre un message inspirant

Chris Wright, un ancien joueur de la NBA, a parlé avec Fox News Digital devant la caméra de la façon dont il a appris à considérer son diagnostic de sclérose en plaques comme un « insigne d’honneur ». Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

6. Une mère du Michigan partage des signes avant-coureurs après avoir eu un accident vasculaire cérébral à 39 ans

Jenna Gibson a détaillé son expérience de mort imminente pour sensibiliser les jeunes femmes au risque – et un neurologue a proposé des conseils de prévention. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.

7. Ces aliments pourraient vous aider à mieux dormir, disent les experts

Manger plus de fruits et de légumes pourrait aider à mieux dormir, suggèrent de nouvelles recherches. Les nutritionnistes ont expliqué pourquoi certains aliments se prêtent à des nuits plus reposantes. Cliquez ici pour obtenir l’histoire.