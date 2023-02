7 % de la main-d’œuvre du fabricant de Roomba lâche prise

Fabricant de Roomba je robot lundi annoncé prévoit de supprimer environ 7 % de ses effectifs.

Les coupes toucheront environ 85 employés, a déclaré iRobot dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre. L’entreprise comptait 1 254 employés au 31 décembre 2022.

Pour le quatrième trimestre, la société a enregistré des pertes de 84,1 millions de dollars sur des revenus de 357,9 millions de dollars. IRobot a déclaré s’attendre à voir des commandes “en sourdine” au premier trimestre 2023.

IRobot supprime des employés alors qu’il est en cours d’acquisition par Amazone . Le géant du commerce électronique a annoncé en août dernier qu’il achèterait iRobot pour 1,7 milliard de dollars, mais l’accord fait toujours l’objet d’une commission fédérale du commerce. examen antitrust.

IRobot rejoint un flot d’entreprises technologiques qui ont annoncé des licenciements ces derniers mois, alors que la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement de la demande des consommateurs ont fait craindre une récession et incité les entreprises à réduire leurs coûts. Amazon a licencié environ 18 000 employés d’entreprise, tandis que Méta , Google , Force de vente et d’autres ont annoncé d’importantes suppressions d’emplois.

Les coupes iRobot suivent licenciements d’environ 100 employés en août lorsque l’entreprise a indiqué qu’elle devait mieux aligner sa structure de coûts sur les revenus et les flux de trésorerie à court terme, ainsi que pour améliorer la rentabilité.

Les dernières coupes sont effectuées “en prévision du fait que les conditions du marché resteront difficiles jusqu’en 2023”, a déclaré la société dans le communiqué sur les résultats. Il faudra une charge de dépréciation de 4 millions de dollars à la suite des licenciements.

Les actions d’IRobot ont légèrement baissé dans les échanges prolongés de lundi.

