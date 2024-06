7 conseils utiles pour apprendre à mieux communiquer, selon un psychologue clinicien

Respiration profonde…J’apprends encore à mieux communiquer dans toutes mes des relations — personnel et professionnel. Il ne semble pas que cela doive m’obliger à prendre mes repères, mais je ne suis pas toujours le meilleur pour exprimer ce que je ressens. Si je ne réfléchis pas trop à la réaction de quelqu’un d’autre, je me rappelle de ne pas approcher quelqu’un lorsque je me sens sur la défensive.

Êtes-vous dans le même bateau et avez-vous besoin d’un coup de pouce affectueux dans la bonne direction ? Dr Naomi BernsteinPys.D et co-hôte du Partage excessif Le podcast de Betches Media propose des stratégies utiles qui vous encourageront à communiquer de manière plus intentionnelle. Son approche consiste à aider les gens à apprendre les techniques de pleine conscience et déclare : « Beaucoup de gens pensent que la pleine conscience consiste à s’asseoir sur méditation tapis et écouter de la musique – c’est la pratique. Le temps de jeu est celui où vous gérez les choses de la vraie vie. »

Voici ce qu’elle a à dire sur ceux d’entre nous qui souhaitent changer nos habitudes de communication.

Les gens communiquent-ils différemment après la pandémie ? Image via Ivan Samkov/Pexels C’est probablement quelque chose que vous avez vécu, ou du moins vous vous posez des questions, surtout si vous êtes à l’écoute de tout ce qui se passe avec le épidémie de solitude tout de suite. Cependant, le Dr Bernstein affirme qu’il n’y a pas autant de différence dans nos capacités de communication après la pandémie qu’on le pense. « La situation n’a pas été pire. » Nous avons toujours fait beaucoup de communications par SMS. Ce à quoi la pandémie a habitué les gens, c’est la communication virtuelle. Vous savez, la gratification immédiate qui vient de l’envoi d’un SMS rapide – ce qui est différent d’un face-à-face ou d’un message texte. conversation téléphonique », dit-elle. De plus, vous ne pouvez pas toujours juger le ton de quelqu’un lorsque vous lisez un texte ou répondez à un e-mail. En fonction de ce que nous ressentons déjà, nos hypothèses sur le message de quelqu’un peuvent nous faire penser que l’autre personne est agressive alors qu’elle ne l’est pas et vice versa.

Quels sont les principaux obstacles à la communication ? photo par Août de Richelieu/Pexels Pensez à la dernière fois où vous avez eu une conversation qui vous a rendu tendu ou stressé. Maintenant, demandez-vous si vous aviez déjà ressenti cela avant de communiquer avec quelqu’un sur la base de vos propres idées préconçues. Honnêtement, c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous font pour plusieurs raisons. Le Dr Bernstein dit : « La première chose que les gens pensent, c’est : « L’autre personne ne va pas aimer ce que je vais dire » ou nous avons peur de [potential] réactions négatives. » La raison en est, dit-elle, que nous avons peut-être appris à anticiper certaines émotions en fonction de la façon dont nos parents ont réagi à notre égard (c’est-à-dire des réactions de colère ou de tristesse). Alors, comment apprendre à ne pas laisser votre peur vous empêcher d’apprendre à mieux communiquer ? « Apprenez à tolérer cette émotion négative qui surgit chez les autres. Littéralement, surmontez la première vague d’inconfort et dites-vous : ‘C’est un sentiment. C’est temporaire. Je peux le surmonter' », conseille le Dr Bernstein. Le cœur de son approche en tant que psychologue est d’aider ses clients à apprendre des techniques de pleine conscience. Elle suggère donc également d’apprendre à respirer et à se détendre malgré l’inconfort que vous pourriez ressentir. Et malgré cet inconfort, le Dr Bernstein souhaite que les gens s’interrogent sur eux-mêmes et sur les autres. « La plupart des gens savent ce qu’ils veulent dire. Le plus difficile est de vérifier ce que ressentent les autres. Permettre aux gens de revenir avec ce qu’ils ressentent », explique le Dr Bernstein.

Existe-t-il différents styles de communication ? Image via Antoni Shkraba/Pexels Vous avez probablement vu cela circuler sur les réseaux sociaux, mais la réponse courte est oui ! Le Dr Bernstein mentionne spécifiquement deux styles de communication différents : les personnes qui optent pour un style de communication évitant et celles qui tendent à rechercher constamment une réassurance. Elle explique que cela dépend en grande partie du niveau d’émotion que vous pouvez gérer. « Ceux qui évitent ne tolèrent pas bien les émotions et préfèrent les surmonter rapidement, ou ne pas les gérer du tout. Le résultat peut être un comportement agressif passif, balayer les choses sous le tapis ou se fermer », ajoute-t-elle. Pour ceux qui cherchent constamment à se rassurer, le Dr Bernstein dit étonnamment qu’il s’agit toujours d’une forme de malaise face aux émotions. « Les gens comme ça veulent toujours parler de leurs émotions et sont très ouverts à les exprimer. Cependant, ils choisissent de chercher à se rassurer plutôt que de les éviter complètement », dit-elle. Comment cela se manifeste-t-il dans les conversations ? Cela peut ressembler à accumuler vos émotions sur une autre personne, la faisant se sentir alourdie. « Cela peut être épuisant pour les gens », ajoute le Dr Bernstein.

Qu’est-ce qui n’est pas utile pour apprendre à mieux communiquer ? photo par studio de cotonbro/Pexels La réponse peut sembler évidente, mais cela ne fait pas de mal d’avoir quelques rappels plus simples, comme ne pas ignorer quelque chose qui vous dérange. En toute honnêteté, c’est littéralement la première chose que le Dr Bernstein estime que vous ne devriez pas faire. Elle dit : « N’évitez pas d’avoir un [needed] conversation car elle peut se transformer en réactions passives et agressives. Néanmoins, elle ne vous recommande pas non plus de jeter tout ce que vous ressentez – et que vous ressentez peut-être depuis un certain temps maintenant – sur quelqu’un d’un seul coup. « Parfois, nous avons l’habitude d’évoquer d’autres choses dans une conversation, surtout si nous sommes contrariés. Nous pensons : ‘Eh bien, puisque je vous ai ici…' » Certes, je l’ai fait tellement de fois, et je n’ai commencé à le reconnaître qu’une fois que j’ai réalisé à quel point cela affectait ma relation avec mon SO. Faites-moi confiance – personne aime avoir l’impression que vous soulignez chaque chose que vous pensez être fausse.

Comment peut-on apprendre à mieux communiquer en général ? Image via Karolina Grabowska/Pexels Il n’y a aucune raison de vous sentir la pire personne au monde si vous êtes encore en train d’apprendre à mieux communiquer. De plus, il y a toujours des stratégies que vous commencez à mettre en pratique. « Apprenez à respirer et faites attention à l’endroit où l’émotion vit dans votre corps. Vous pouvez régler une minuterie sur 10 minutes et regarder ou ressentir où va l’émotion », recommande le Dr Bernstein. J’ai appris cette pratique de pleine conscience auprès de mon propre thérapeute, et cela m’a été d’une grande aide lorsque je me sens dépassé. Il est facile d’oublier que nous sommes toujours connectés à notre corps, même si nous ne pensons pas consciemment à la façon dont nos actions et nos émotions nous affectent physiquement. Le Dr Bernstein explique : « La raison pour laquelle nous serrant les mâchoires ou les poings lorsque nous sommes contrariés par quelque chose est que notre mode de fuite ou de combat est activé. Lorsque nous essayons de communiquer dans ce mode, nous finissons par ne pas penser clairement. moment parce que tous notre énergie et nos ressources y vont. Cela explique pourquoi nous nous montrons agressifs ou trop émotifs. En termes simples, « nous ne sommes pas toujours les personnes les plus gentilles ou les plus attentionnées dans ce mode », admet le Dr Bernstein.

Comment les amis peuvent-ils apprendre à communiquer plus efficacement ? Image via Production SHVETS/Pexels Cette question m’a semblé particulièrement pointue car je ne connais que trop bien ce qui se passe lorsque des amis ne communiquent pas ou ne se comprennent pas correctement – bonjour, ruptures d’amitié. Je compare cela au fait que la plupart d’entre nous n’hésitent pas à avoir certaines conversations avec nos amis parce que nous n’avons pas l’impression – et ne voulons pas avoir l’impression – que nous devons le faire. Par exemple, fixer des limites peut être délicat si votre ami se met soudainement sur la défensive. pourquoi vous pensez que c’est nécessaire de le faire. « Je suggère toujours d’essayer la chaleur lorsque quelqu’un se met sur la défensive au cours d’une conversation. En fait, j’apprends à mes clients à utiliser la méthode RVS : réfléchir, valider et soutenir », commente le Dr Bernstein. Elle dit que voici à quoi cela ressemblera dans la pratique : Refléter: Lors d’une conversation avec quelqu’un, refléter retour sur ce qui se dit. Cela peut paraître condescendant, mais répétez littéralement ce que vous avez entendu. Quand quelqu’un entend ses paroles, cela peut détendre les choses.

Lors d’une conversation avec quelqu’un, refléter retour sur ce qui se dit. Cela peut paraître condescendant, mais répétez littéralement ce que vous avez entendu. Quand quelqu’un entend ses paroles, cela peut détendre les choses. Valider: Dites : « Je peux comprendre ce que vous ressentez de cette façon » car les commentaires peuvent être mieux pris en compte.

Dites : « Je peux comprendre ce que vous ressentez de cette façon » car les commentaires peuvent être mieux pris en compte. Soutien: Demandez : « Que puis-je faire différemment la prochaine fois ? » Cela ouvre la porte à l’adoucissement de la part de l’autre personne. De plus, vous pouvez faire un petit check-in avec vos amis. Le Dr Bernstein note que dire : « Hé, je veux juste m’assurer que nous sommes sur la même longueur d’onde ou lorsque cela s’est produit, je me suis senti sous pression » peut également être d’une grande aide.

Comment les couples peuvent-ils apprendre à mieux communiquer ? Image via Béthanie Ferr/Pexels Même si je suis dans une relation depuis 10 ans, je serais extrêmement malhonnête si je disais que nous sommes toujours sur la même longueur d’onde sur certaines choses. Sachant que d’autres couples se disputent sur leurs habitudes de vie, étant nouveaux parentsles finances, et plus encore, je me demande toujours s’il existe des moyens d’aborder les choses sans se terminer par une dispute hurlante ou un traitement silencieux. Il s’avère qu’il existe des moyens, selon le Dr Bernstein. Elle dit : « Réglez les choses avant ils s’accumulent. N’attendez pas 6 mois après avoir été ennuyé par le fait que votre partenaire laisse les armoires ouvertes pour dire : « Si vous laissez une armoire de plus, je vais perdre la tête. » J’aurais aimé poser cette question en 2021 parce que ma solution l’était tout à fait : « Si je l’ignore, cela ne me dérangera pas ». D’un individu en constante évolution et en apprentissage à un autre, ce n’est pas du tout une bonne idée. Cela peut donner l’impression que vous et votre partenaire êtes des équipes complètement différentes avec un seul objectif : démolir les habitudes de la personne offensante. Au lieu d’aborder les choses sous cet angle, le Dr Bernstein suggère de proposer un mantra ou une affirmation spécifique pour votre relation. « Le vôtre peut être quelque chose comme : ‘Nous naviguons ou apprenons ensemble' », suggère-t-elle. De plus, il est toujours bon de rappeler à votre partenaire à quel point vous l’adorez. Elle suggère de dire à votre partenaire : « J’aime être proche de toi. J’aime vivre avec toi. Il y a juste quelques choses sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble pour que nous soyons tous les deux à l’aise. Les choses semblent également beaucoup plus raisonnables lorsque notre langage corporel est calme et que nous nous connectons avec quelqu’un lors d’une activité intime comme la randonnée ou la cuisine. Personnellement, certaines de mes meilleures conversations entre SO et moi ont eu lieu lorsque nous sommes dans la cuisine pendant que l’un d’eux prépare notre repas pour la nuit. À nos yeux, cela fait partie du travail dont tout le monde parle. « Mais quoi est le travail? Il s’agit d’être capable de tolérer les émotions de votre partenaire, que vous soyez dans une dispute ou que vous voyiez qu’il est stressé, sans essayer d’y remédier », répond le Dr Bernstein. « Certaines personnes veulent simplement que vous vous asseyiez avec elles lorsqu’elles sont bouleversées. »

A vous de mûrir et d’apprendre à mieux communiquer ! Je sais que j’ai des choses sur lesquelles travailler et j’ai hâte que vous mettiez également ces conseils en pratique !

Plomb image via Béthanie Ferr/Pexels