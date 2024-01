7 conseils simples pour vivre plus longtemps et augmenter votre longévité

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Des habitudes simples comme pratiquer la gratitude pendant quelques minutes chaque jour peuvent réellement améliorer votre santé physique pendant une durée de vie plus longue, selon le Dr Kien Vuu, spécialisé dans la longévité. Tête avec l’aimable autorisation du Dr Kien Vuu/Image de stock de shurkin_son/Getty images

Des routines quotidiennes simples peuvent vous aider à prolonger votre espérance de vie sans prendre beaucoup de temps.

Des pratiques telles que les micro-méditations et les pauses physiques peuvent soulager le stress et améliorer le bien-être.

Des habitudes telles que les listes de gratitude et les interactions sociales peuvent cultiver la santé émotionnelle pour une vie plus longue.

Cinq minutes par jour pourraient suffire pour ajouter des années en bonne santé à votre vie, selon un spécialiste de la longévité.

Même si certaines découvertes passionnantes en matière de longévité impliquent des sciences complexes ou des technologies de pointe, il existe également des preuves que de simples habitudes quotidiennes peuvent contribuer à prolonger votre vie et à améliorer votre santé, selon Dr Kien Vuumédecin spécialisé en médecine anti-âge et régénérative.

“La bonne nouvelle est qu’il existe des routines quotidiennes qui peuvent avoir un impact significatif sur notre durée de vie”, a-t-il déclaré à Business Insider.

Apporter des changements simples et intentionnels à votre routine – de l’exercice au sommeil en passant par la pleine conscience – peut contribuer à améliorer votre bien-être à court terme et à prolonger votre vie sans prendre beaucoup de temps, a déclaré Vuu.

Gagnez du temps et améliorez vos chances de réussite grâce à l’empilement d’habitudes

Vuu a déclaré qu’une approche utile pour apporter des changements sains est une technique appelée empilement d’habitudes. Plutôt que de démarrer une nouvelle habitude à partir de zéro, vous la combinez avec une partie existante de votre routine pour l’aider à perdurer.

“Il est plus facile de créer une habitude lorsque vous l’ajoutez à quelque chose que vous faites déjà”, a-t-il déclaré.

Les déclencheurs potentiels d’une nouvelle habitude incluent décrocher votre téléphone, prendre un café ou même faire une pause aux toilettes. Vous pouvez associer vos habitudes existantes à des changements sains comme une séance d’exercice rapide, un moment de respiration profonde, et bien plus encore.

Bénéficiez des bienfaits de la pleine conscience même si votre emploi du temps est chargé grâce aux « micro-méditations »

De plus en plus de preuves suggèrent que la pleine conscience et la méditation sont liées à une diminution du stress et, au fil du temps, à une meilleure santé mentale et physique.

Mais la méditation ne signifie pas nécessairement 30 minutes de zen parfait dans la pose du lotus.

Vous pouvez commencer à vous entraîner à vider votre esprit et à vous concentrer sur le moment présent en moins d’une minute avec une « micro-méditation », selon Vuu. Une technique est un simple exercice consistant à vous concentrer sur votre respiration pendant que vous inspirez en comptant jusqu’à quatre, maintenez votre position en comptant jusqu’à sept et expirez en comptant jusqu’à huit.

Vuu a dit qu’il faisait cette petite méditation chaque fois qu’il franchissait une porte pour l’aider à rester calme, centré et intentionnel.

“C’est l’enregistrement – est-ce que je laisse l’esprit du singe prendre le dessus ou est-ce que je contrôle vraiment la façon dont je me présente ?” il a dit.

S’adapter à une séance d’entraînement de 5 minutes

L’exercice régulier peut être l’un des meilleurs outils anti-âge disponibles, suggèrent les recherches. Des études récentes ont montré que même de courtes périodes d’activité physique peuvent être payantes.

Prendre quelques minutes pour bouger peut également vous aider à être plus concentré et productif au travail, selon Vuu – et il existe des preuves pour le prouver.

“Je ne suggère jamais aux gens de travailler sur quelque chose sans pause”, a-t-il déclaré. “Seulement 5 minutes vous donneront de l’énergie.”

Vuu a déclaré que sa routine matinale implique le qigong, une pratique d’exercices doux, de pleine conscience et de respiration.

Mais vous pouvez également bénéficier de pauses sportives tout au long de la journée lorsque vous souhaitez vous vider la tête ou vous donner un coup de pouce : essayez des mouvements comme des squats, des assis au mur ou une marche rapide.

Si vous avez du mal à dormir suffisamment, concentrez-vous sur le timing plutôt que sur les heures passées au lit.

Ce n’est un secret pour personne, le sommeil est la pierre angulaire de la santé. Bien qu’il puisse être difficile de trouver plus d’heures dans la journée pour dormir davantage, se concentrer sur la cohérence peut améliorer votre sommeil même si vous ne pouvez pas nécessairement passer plus de temps au lit.

“La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre horaire de sommeil est de vous assurer de vous endormir et de vous réveiller à la même heure, même le week-end”, a déclaré Vuu.

UN étude récente ont découvert qu’un horaire de sommeil régulier peut être encore plus important que la durée de votre sommeil en termes de santé globale et de longévité.

Au lieu de faire défiler la page, contactez deux personnes qui vous sont chères

Remplacez le défilement catastrophique par le contact avec quelqu’un qui vous est cher pour cultiver des liens sociaux qui peuvent augmenter votre longévité. Luis Álvarez/Getty Images

De nouvelles recherches suggèrent que l’interaction sociale est un élément clé qui aide certaines personnes à vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. Certaines études ont montré que la solitude peut être aussi risquée pour la santé que fumer la cigarette.

Pour rester connecté pendant un emploi du temps chargé, Vuu recommande de remplacer une session de défilement sur votre téléphone par l’envoi d’un message rapide à deux personnes qui comptent dans votre vie, les remerciant pour quelque chose ou leur faisant savoir à quel point elles comptent pour vous.

Trouver de petits moments pour se connecter peut augmenter vos niveaux d’ocytocine, une hormone liée au comportement de lien social avec soutenu par la recherche effets antioxydants et anti-inflammatoires.

Commencez une simple pratique de gratitude pendant que vous vous brossez les dents

Un autre moyen simple de réduire le stress et d’améliorer la santé mentale consiste à commencer une pratique de gratitude. Commencez par énumérer trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant – elles peuvent être aussi simples que l’odeur de votre café du matin ou aussi importantes que la santé de votre famille, a déclaré Vuu.

Au fil du temps, de petites listes de gratitude peuvent vous aider à devenir plus attentif et à apprécier le monde qui vous entoure.

“C’est presque comme un muscle que nous pouvons entraîner”, a-t-il déclaré.

Recherche suggère que la gratitude améliore non seulement la santé mentale, mais peut également protéger votre santé physique grâce à des facteurs tels que la réduction de la tension artérielle.

Prenez un moment pour vous rappeler ce qui compte dans votre vie

La dernière habitude recommandée par Vuu est moins une action unique qu’un état d’esprit, mais elle peut apporter de gros avantages en peu de temps.

Les preuves suggèrent qu’avoir un but dans la vie est la clé pour vivre plus longtemps, et Vuu a déclaré que vous pouvez commencer par passer un peu de temps chaque jour à réfléchir à ce qui vous passionne.

“Les choses que vous faites dans votre vie et qui vous font sentir le plus vivant provoquent des changements biochimiques qui prolongent votre vie”, a-t-il déclaré. “Cela peut constituer un cadre très puissant non seulement pour ajouter plus d’années à votre vie, mais aussi plus de vie à vos années.”