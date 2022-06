7 conseils pour l’entretien des plantes d’intérieur

Le Dr Ossola a recommandé une application pour smartphone appelée Planta, qui peut identifier vos plantes d’intérieur, partager des recommandations d’entretien et de localisation, et fournir des rappels d’arrosage.

M. Satch, cependant, dit qu’au lieu de se fier à un calendrier d’arrosage, il recommande aux gens de vérifier chaque plante tous les quelques jours en enfonçant un doigt dans le sol, à environ deux jointures de profondeur, et de n’arroser que lorsque le sol est poussiéreux et poussiéreux. sec. “Si cela semble un peu humide, attendez un autre jour”, a-t-il déclaré. (M. Satch n’est pas un fan des humidimètres : “Je n’en ai trouvé aucun qui fonctionnait correctement”, a-t-il déclaré.)

Quant à la façon d’arroser, a déclaré M. Satch, il est préférable d’utiliser de l’eau tiède plutôt que froide, car l’eau froide peut choquer les plantes. Il a dit d’arroser lentement aussi – sinon l’eau coulera à travers le sol et ne sera pas absorbée. Le but, en gros, est de saturer la plante d’eau comme si elle venait de traverser une tempête de pluie. “L’astuce consiste à imiter la nature”, a-t-il déclaré.

Taillez si vous n’êtes pas satisfait de l’apparence de votre plante.

Je vais être honnête : la taille me terrifie. J’ai toujours peur de couper une partie essentielle de la plante. J’ai donc été soulagée d’apprendre que même si vous ne savez pas grand-chose sur la taille, “Il y a de fortes chances que vous n’allez pas tuer la plante”, a déclaré Michelle Bidwell, horticultrice au Cornell Botanic Gardens à Ithaca, NY.

Vous ne le faites pas non plus ont pour tailler la plupart des plantes d’intérieur. “La taille à l’intérieur, pour la plupart, est un choix esthétique”, a déclaré M. Satch. Vous pouvez tailler si votre plante devient trop haute ou trop longue, avec de longues tiges et des feuilles espacées, par exemple, mais vous pouvez aussi la laisser tranquille.

Certaines plantes d’extérieur, en revanche, bénéficient d’une taille. Les fleurs comme les soucis et les pétunias, par exemple, doivent être étourdies, a déclaré M. Satch, ce qui signifie que les fleurs mourantes doivent être supprimées pour favoriser la croissance de plus. Mme Bidwell donne souvent à ses plantes en pots suspendus des “coupes au bol” lorsque les sommets ne poussent pas bien, a-t-elle dit, car cela encourage une plus grande croissance des sommets.