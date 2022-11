7 conseils pour faire face à la culpabilité alimentaire en cette période des Fêtes

Lorsque les vacances approchent, vous pouvez compter passer beaucoup de temps avec votre famille et (probablement) manger des tonnes de nourriture. Il est courant de ressentir de la culpabilité alimentaire pendant les vacances, surtout si vous prenez soin de manger équilibré. En fait, un étude 2020 ont constaté que 63% des Américains souffraient de culpabilité alimentaire pendant la période des fêtes.

En cette période des Fêtes, accordez-vous la grâce de partager des repas avec votre famille et vos amis. Voici ce que vous devez savoir sur la culpabilité alimentaire afin que vous puissiez passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Qu’est-ce que la culpabilité alimentaire ?

La culpabilité alimentaire, c’est quand vous vous sentez mal à propos de quelque chose que vous avez mangé, comme si vous vous sentiez coupable de ce que vous avez choisi de consommer. La culpabilité alimentaire peut rapidement dégénérer en sentiments de honte plus profonds, en particulier pour les personnes souffrant de troubles de l’alimentation.

Si vous êtes particulièrement dur avec vous-même en mangeant des aliments nutritifs, vous pourriez finir par ressentir de la culpabilité alimentaire si vous mangez quelque chose que vous considérez comme malsain.

Pourquoi ressentons-nous une culpabilité alimentaire ?

La culpabilité alimentaire est souvent liée à votre relation avec la nourriture. Si vous suivez un régime rigoureux et que vous « glissez », vous pourriez être enclin à vous sentir coupable de ce que vous avez mangé. Cela peut être le résultat d’une trop grande pression sur vous-même pour manger d’une certaine manière.

7 conseils pour gérer la culpabilité alimentaire pendant les fêtes

Les vacances peuvent être particulièrement difficiles avec la culpabilité alimentaire. Cette période de l’année apporte sa propre marque de stress – entre la famille et les finances, il y a beaucoup à gérer. De plus, vous pourriez être assis pour des repas qui sont en dehors de votre zone de confort nutritionnel, il est donc important d’aborder la saison avec des conseils pour gérer la culpabilité alimentaire.

parmuratdeniz/Getty Images



1. Voir manger des aliments moins nutritifs dans le cadre d’une alimentation équilibrée

La Département américain de la santé et des services sociaux décrit un régime «sain» auquel les gens doivent s’en tenir, en décomposant la quantité de protéines, de glucides et de divers nutriments dont vous avez besoin de manger par jour. Il est important d’équilibrer les aliments “sains” et les aliments “malsains”, car avec modération, il n’y a rien de mal à manger des aliments stéréotypés moins riches en nutriments. Lorsque vous supprimez complètement les aliments, en particulier les friandises amusantes comme la crème glacée ou les croustilles, vous constaterez peut-être que vous en avez encore plus envie. Si vous vous permettez de manger ces friandises de temps en temps en quantité modérée, manger des aliments nutritifs le reste du temps ne vous fera pas si mal.

2. Pratiquez une alimentation consciente

Manger en pleine conscience est l’acte de faire attention à ce que l’on mange et appréciant chaque bouchée. Avec cette pratique, vous êtes en mesure de consacrer plus de temps et d’énergie à votre alimentation, selon École de santé publique de Harvard. Cela comprend mâcher soigneusement et manger lentement afin que vous puissiez profiter de chaque bouchée de nourriture. La recherche sur l’alimentation consciente a montré qu’elle peut réduire l’anxiété liée à l’alimentation, ainsi que la suralimentation.

3. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez après avoir mangé certains aliments

Parfois, la culpabilité alimentaire est inévitable, mais ce que vous pouvez faire quand cela se produit, c’est identifier que cela se produit. De cette façon, vous pouvez vraiment vous demander pourquoi vous vous sentez ainsi. Parfois, les gens ne réalisent même pas que le sentiment de culpabilité est lié à un certain aliment ou repas et pourquoi cela se produit. Si vous avez commencé un journal alimentaire (que nous verrons bientôt), vous pouvez également écrire ces sentiments afin de voir s’il existe des schémas liés aux sentiments qui se produisent et quand.

4. Commencez un journal alimentaire

Tenir un journal alimentaire peut avoir un effet positif sur la façon dont vous mangez. Selon École de médecine de Harvard, un journal alimentaire peut vous aider à garder une trace de ce que vous mangez, combien vous mangez et comment vous vous sentez après. Si vous cherchez à améliorer votre relation avec la nourriture, vous pouvez également inclure pourquoi vous mangez. Cependant, il est important de ne pas trop surveiller chaque chose que vous mangez, car cela peut se transformer en comportement obsessionnel et même en troubles alimentaires. Quelques rechercher a également montré que lorsque les gens en ont assez de tenir un journal alimentaire, ils l’abandonnent et reviennent à leurs habitudes alimentaires antérieures.

Daniele Mezzadri/Getty Images



5. Évitez de trop vous laisser prendre par les mandats nutritionnels

De la même manière que tenir un journal alimentaire rigoureux peut devenir négatif, se concentrer trop sur ce qui fait une alimentation “saine”, sur les régimes à la mode et sur tout ce qui concerne ces régimes alimentaires stricts peut également avoir un effet négatif sur vous. Les régimes tels que céto ou Atkins ne sont pas nécessairement des régimes qui peuvent être maintenu à long terme — sauf avis contraire de votre médecin. Et bien que compter les calories ou les macros puisse vous aider à perdre du poids, si c’est ce que vous visez, le faire pendant une période prolongée peut déclencher des troubles de l’alimentation, selon Duc Santé. Accorder trop d’attention à ces chiffres peut certainement vous faire culpabiliser si vous “dépassez” ce que vous croyez être l’idéal, ce qui peut vous pousser encore plus à vous sentir coupable de ce que vous mangez.

6. Honorez votre faim

Votre corps envoie des signaux à votre cerveau lorsqu’il a faim, et vous ressentez ces affres lorsque votre corps a besoin de nourriture. Il est important d’écouter son corps. Quand il vous dit qu’il a faim, vous devez le nourrir. Quand il vous dit qu’il est plein, vous devez arrêter de manger. Écouter ce que votre corps vous dit est essentiel pour savoir quand et combien manger.

7. Acceptez que vous méritez de manger sans vous punir après

Accordez-vous de la grâce lorsque vous avez l’impression d’avoir “glissé” parce qu’en matière d’alimentation équilibrée, vous n’avez en fait pas du tout glissé. Vous méritez d’avoir des friandises quand vous en avez envie et quand cela vous rend heureux – et cela ne signifie pas que vous devez aller au gymnase pendant 2 heures ou sauter un repas plus tard. Chaque jour est un nouveau jour, et tant que vous suivez un régime alimentaire nutritif la plupart du temps, prendre quelques collations et des repas amusants est tout à fait acceptable. Si vous n’êtes pas satisfait de ce que vous avez mangé aujourd’hui, rappelez-vous que vous pouvez manger autre chose demain, vous n’avez pas à vous sentir coupable.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.