7 conseils essentiels pour tirer le meilleur parti de votre service de kit de repas

Vous avez lu suffisamment d’histoires sur la facilité d’utilisation des kits de repas et sur le fait qu’ils coûtent à peu près le même prix que l’achat de toutes les courses vous-même, sans tous les efforts de l’épicerie et de la planification des repas. Vous avez entendu dire que les kits de repas sont devenus plus durables que lors de leur lancement – et comment ils ont un réduction de l’empreinte carbone globale et créer moins de déchets alimentaires que de cuisiner à partir de zéro. Et donc vous avez sauté le pas.

je les ai tous testés — parmi les meilleurs économique services de kits de repas, y compris Tablier bleu et Chaque assietteà des sélections plus premium telles que Chef vert et Cuillère Martha & Marley. Quel que soit le service que vous avez choisi, vous pouvez utiliser certaines astuces pour tirer le meilleur parti de vos kits de repas.

En tant que personne qui les examine professionnellement et teste tous les services majeurs (ainsi que de nombreuses offres de niche), j’ai appris une chose ou deux. Qu’il s’agisse d’étirer votre plan de kit de repas pour que votre argent aille plus loin ou d’affiner les recettes pour des résultats optimaux, voici mes conseils et astuces essentiels pour tirer le meilleur parti de votre prochaine (ou première !) livraison.

1. Profitez des offres d’inscription aux kits repas

EveryPlate propose des offres d’inscription ridiculement bon marché dont vous pouvez profiter. Vous pouvez mettre en pause ou annuler à tout moment. EveryPlate/Capture d’écran par CNET

Tout d’abord, vous voudrez profiter des offres d’inscription de nouveaux clients. La plupart des services de kits de repas vous permettent d’essayer leurs produits pour des remises importantes, jusqu’à 70 % de réduction et souvent pour plusieurs semaines de repas. J’ai rassemblé les meilleures offres de livraison de repas en ce moment pour vous aider à choisir. Et si vous êtes déjà abonné au kit de repas, il n’y a aucune règle contre la pause ou l’annulation afin que vous puissiez essayer un autre service à l’un de ces nouveaux tarifs très bon marché.

2. Choisissez plus de portions pour un meilleur rapport qualité-prix

Optez pour le plan plus grand et vous aurez plus de nourriture pour un prix inférieur par portion et des repas savoureux pour durer toute la semaine. David Watsky/Crumpe

Les coûts des kits de repas varient considérablement en fonction du nombre de repas et de portions que vous commandez par semaine, et le delta entre eux peut être énorme. Tablier bleupar exemple, se décompose à seulement 8 $ par portion si vous commandez le la plupart quantité de repas – quatre recettes avec quatre portions chacune – mais saute à plus de 12 $ par portion si vous n’en obtenez que le moins – deux recettes avec deux portions par semaine.

Ma suggestion est de commander un plan de repas plus important que ce dont vous pensez avoir besoin et de choisir des recettes qui se conservent au réfrigérateur ou se congèlent bien. Faites cela et vous aurez le déjeuner et le dîner tout compris pour le lendemain ou les deux jours suivants. Vous faites déjà l’effort de cuisiner, autant en tirer plus de kilomètres et économiser de la pâte pendant que vous y êtes.

Les plans Blue Apron vont de 8 $ à 12 $ par portion. Plus votre commande est importante, meilleure est la transaction. Tablier bleu / Capture d’écran par CNET

« Planification des repas en kit », vous l’avez entendu ici en premier. Alors, quelles recettes sont bonnes pour cuisiner en grandes quantités et manger plus tard ? À peu près n’importe quoi d’autre que des recettes de fruits de mer et de salades, qui ne sont pas bonnes à congeler après la préparation. Et les fruits de mer crus ne se conservent pas très longtemps au réfrigérateur.

En parlant de quoi…

3. Cuisinez d’abord des recettes avec des fruits de mer ou des légumes-feuilles

Cuisinez toujours les recettes de fruits de mer en premier. Si vous n’y arrivez pas dans la journée, congelez le poisson cru pour plus tard. David Watsky/Crumpe

Il est toujours préférable de cuisiner les recettes de fruits de mer en premier, car elles se gâteront également en premier. Il en va de même pour les recettes avec d’autres ingrédients qui peuvent changer lorsqu’ils ne sont pas consommés ou non cuits, notamment les légumes, les légumes-feuilles, le fromage et les produits laitiers frais.

Les pommes de terre et autres légumes denses sont généralement bons entre quatre ou cinq jours et une semaine complète. Le steak et le poulet sont également assez copieux et peuvent durer plusieurs jours au réfrigérateur sans que leur qualité ne soit compromise.

4. Choisissez des steaks et des fruits de mer pour en avoir plus pour votre argent

Les recettes de steak de Blue Apron sont incluses dans le plan de repas de base. Il s’agit de la meilleure offre de kit de repas en ville. David Watsky/Crumpe

Lorsque vous parcourez un menu de kit de repas hebdomadaire, vous aurez généralement le choix entre une douzaine de recettes, parfois jusqu’à 50 ou plus. Bien que vous deviez certainement choisir des recettes qui vous conviennent et qui correspondent à vos objectifs nutritionnels, certaines recettes vous en donneront plus pour votre argent. Les recettes de steak et de fruits de mer figurent en tête de liste, mais tout ce qui contient une protéine (poulet, porc, poisson) est généralement une meilleure affaire.

je prix quelques recettes de Blue Apron et EveryPlate pour voir combien ils coûtent par rapport à l’achat de tous les ingrédients vous-même. Sans surprise, les recettes les plus chères à faire à partir de zéro (c’est-à-dire les meilleures offres pour un abonné à un kit de repas) étaient celles à base de steak et de fruits de mer. Certains services de kits de repas facturent une prime pour certaines recettes, mais beaucoup incluent du steak, des crevettes, du saumon et d’autres fruits de mer dans le cadre du plan standard.

D’un autre côté, évitez les recettes avec des ingrédients bon marché et faciles à trouver au magasin, comme les plats de pâtes simples sans protéines ou les soupes de base. Si vous mangez principalement végétarien, je vous recommande Carotte violettepuisque ce service de kit repas 100% végétal propose les recettes sans viande les plus intéressantes réalisées avec des ingrédients de qualité.

5. Ne faites pas toujours confiance à la recette, surtout pour le sel et les épices

Faites confiance à votre instinct et optez pour le moins lorsqu’il s’agit d’ajouter du sel et des épices. Vous pouvez toujours en mettre plus, mais vous ne pouvez pas en retirer. BonjourFresh

Les recettes ne sont pas universelles, alors faites confiance à votre instinct. S’il semble que la recette demande ce qui semble être trop de sel dans la sauce, c’est probablement le cas. Vous pouvez toujours en ajouter, mais vous ne pouvez pas en retirer, alors faites preuve de prudence. Il en va de même pour la chaleur et les épices : si vous ne pouvez pas gérer de gros coups de habanero ou de currys épicés, retirez ces éléments chauffants jusqu’à ce que vous ayez goûté le plat fini.

6. Faites confiance aux étiquettes préférées des fans

La plupart des entreprises de kits de repas associeront certaines recettes à une étiquette « favori des fans ». Plus souvent qu’autrement, j’ai apprécié ces plats et j’apprécie la recommandation. Des services tels que BonjourFresh et Cuisinier à domicile utilisez des tas d’avis d’utilisateurs agrégés et de commentaires d’abonnés, de sorte que vous pouvez être sûr que ces marqueurs ont une certaine validité. Hé, ils veulent que vous appréciiez les repas autant que vous.

7. Relevez le défi et amusez-vous

Les kits de repas peuvent vous aider à devenir un meilleur cuisinier à la maison, alors penchez-vous dessus ! Crumpe

C’est vrai, les kits de repas sont un bon moyen de vous nourrir, vous et votre famille, à un prix équitable, mais ils peuvent aussi être très amusants et un bon moyen d’aiguiser vos compétences culinaires. Vous n’avez jamais fait de risotto ? Bondissez sur ces recettes quand elles se présentent au menu. Vous pourriez être surpris de voir à quel point c’est facile.

Et quand vous ouvrez un kit repas, ouvrez un bouteille de vinaussi, ou versez-vous un bière, cocktail ou sans alcool et mettez de la musique ou un podcast. Cuisiner peut être apaisant si vous êtes dans le bon espace de tête. Si vous n’êtes pas dans le bon état d’esprit, faites cuisiner les enfants.

Bon appétit.

