7 choses surprenantes qui nuisent à votre audition plus que vous ne le pensez

La perte auditive est l’une des pathologies les plus courantes aux États-Unis, avec 37,5 millions d’adultes signalant des problèmes d’audition. Il n’existe pas de cas unique de perte auditive. La source, la gravité et le traitement diffèrent d’une personne à l’autre.

Avec autant de variations, la perte auditive est un sujet majeur. Ce n’est pas seulement le vieillissement ou une exposition prolongée à des bruits forts qui peuvent dégrader votre audition. Il y a bien plus à faire. La perte auditive peut survenir pour de nombreuses raisons, et parfois elle vient de choses qui n’ont rien à voir avec vos oreilles.

Quels sont les différents types de surdité ?

Avant d’aborder les sources surprenantes de perte auditive, établissons les types. Il existe trois catégories.

Perte auditive neurosensorielle: Ce type implique dommages à l’oreille internequi est composé du limaçon et canaux semi-circulaires. La perte auditive neurosensorielle est le type le plus courant, souvent causée par le vieillissement, un traumatisme crânien ou une maladie.

Ce type implique dommages à l’oreille internequi est composé du limaçon et canaux semi-circulaires. La perte auditive neurosensorielle est le type le plus courant, souvent causée par le vieillissement, un traumatisme crânien ou une maladie. Surdité conductrice : Les sons ne peuvent pas traverser l’oreille externe ou moyenne en cas de surdité de transmission. Cela rend les choses étouffées. La perte auditive de transmission est souvent causé par la maladie cela conduit à du liquide dans l’oreille moyenne ; une infection de l’oreille; ou un trou dans le tympan. Les médicaments ou la chirurgie peuvent souvent résoudre le problème.

: Les sons ne peuvent pas traverser l’oreille externe ou moyenne en cas de surdité de transmission. Cela rend les choses étouffées. La perte auditive de transmission est souvent causé par la maladie cela conduit à du liquide dans l’oreille moyenne ; une infection de l’oreille; ou un trou dans le tympan. Les médicaments ou la chirurgie peuvent souvent résoudre le problème. Surdité mixte: Ce type décrit une instance dans laquelle les neurones neurosensoriels et conducteurs la perte auditive se produit ensemble.

La perte auditive neurosensorielle est traitée avec des appareils auditifs fournis par votre médecin ou en vente libre. Vous pouvez choisir parmi des appareils supra-auriculaires, intra-auriculaires ou intra-auriculaires. La perte auditive de transmission qui ne répond pas à une intervention médicale peut être traitée avec appareils auditifs spécialisés: variétés à conduction osseuse, à conduction aérienne et à ancrage osseux.

7 choses qui peuvent affecter votre audition sans même que vous le sachiez

Parfois, votre audition peut se dégrader lentement avec le temps. Si lentement que vous ne le remarquerez peut-être même pas. Ou bien, vous vous débrouillez assez bien pour manquer les signes. Le signes de perte auditive sont subtils, comme devoir monter le volume, demander aux gens de se répéter et avoir du mal à avoir des conversions.

N’oubliez pas cette liste de causes possibles pour aider votre médecin à trouver la source de votre perte auditive.

Infections

Les infections virales et bactériennes peuvent altérer votre audition. Quelque chose d’aussi simple qu’un rhume ou un infection de l’oreille peut étouffer votre audition, nuire à votre équilibre ou entraîner acouphène. La bonne nouvelle est que ce type de perte auditive n’est souvent que temporaire. Plus tôt vous demanderez un traitement, moins la perte auditive risque d’être permanente.

Le type de perte auditive dépend de la source de l’infection. En général, perte auditive d’origine virale est neurosensorielle, bien qu’une surdité de transmission et mixte soit possible. Les infections bactériennes de l’oreille moyenne sont généralement des surdités de transmission. La réponse inflammatoire de notre corps peut entraîner une accumulation de liquide ou de mucus derrière le tympan et étouffer l’audition. La plupart des cas peuvent être résolus avec des médicaments.

Un traumatisme crânien

Quand je parle de traumatisme crânien, je fais référence à tout ce qui endommage les structures des oreilles ou du cerveau. Il peut s’agir d’un coup à la tête, d’un corps étranger dans l’oreille ou d’un accident qui endommage votre tympan ou votre canal. Lorsque quelque chose rompt votre tympan (la membrane de l’oreille qui empêche les bactéries d’entrer), les signaux auditifs qui sont généralement transmis par les vibrations sont empêchés de l’oreille au cerveau. Dans le cas d’un tympan rompula perte auditive est temporaire.

Il n’est pas toujours nécessaire que ce soit un événement grave pour endommager votre tympan ou votre oreille interne. Même des choses qui ne semblent pas très importantes peuvent avoir un impact sur votre audition. Si vous avez remarqué une perte auditive et que vous vous souvenez d’un traumatisme crânien, il est important d’en parler à votre médecin.

Alan Gesek/Getty Images

Problèmes dentaires

Vous ne feriez probablement pas de lien entre des problèmes dentaires et des problèmes d’audition. Cependant, les deux sont plus liés qu’on ne le pense. Les infections bactériennes de la bouche – dues à des infections dentaires ou à des dents de sagesse incluses – peuvent compromettre votre audition car elles provoquent une inflammation qui rétrécit vos vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins rétrécis limitent le flux sanguin à l’essentiel cellules ciliées de l’oreille et les zones clés du cerveau.

Cellules ciliées cochléaires sont situés dans l’oreille interne et fonctionnent comme des cellules sensorielles pour l’audition. Ils transforment les vibrations du son en signaux électriques destinés au cerveau. Ils peuvent être endommagés ou mourir s’ils ne reçoivent pas suffisamment de sang, ce qui entraîne perte auditive permanente.

Cela ne signifie pas qu’une infection dentaire nuira immédiatement à votre audition. Cependant, cela souligne l’importance de l’hygiène dentaire et de la résolution rapide des problèmes pour éviter les effets secondaires imprévus.

Diabète

Selon l’American Diabetes Association, si vous souffrez de diabète, tu as deux fois plus de chances développer une perte auditive. En effet, la maladie peut endommager les cellules nerveuses de vos oreilles. Tout remonte aux niveaux de sucre. Une glycémie élevée détériore les cellules et les nerfs de l’oreille interne. En revanche, un faible taux de sucre dans le sang peut être tout aussi dommageable au fil du temps, car il peut compromettre les signaux des oreilles vers le cerveau. Essentiellement, si votre flux sanguin ne donne pas aux nerfs ce dont ils ont besoin pour envoyer des signaux au cerveau, une perte auditive se produit.

Même si avoir le diabète augmente votre risque de perte auditive, cela ne signifie pas automatiquement que vous le développerez. Le Institut national du diabète et des maladies rénales suggère de suivre ces étapes pour maintenir votre taux de sucre dans le sang et protéger votre audition :

Continuez à surveiller régulièrement votre glycémie.

Exercice.

Arrêter de fumer.

Buvez de l’eau et évitez les boissons riches en sucre.

Travaillez avec votre médecin pour élaborer un plan alimentaire adapté au diabète.

Charday Penn/Getty Images

Hypertension artérielle

Nous avons établi que la circulation sanguine est essentielle à une audition saine. Les structures de l’oreille sont délicates et sensibles aux changements du flux sanguin. Quand ton la tension artérielle est élevée, votre cœur et vos vaisseaux sanguins sont surmenés. Votre cœur pompe plus de sang que d’habitude, ce qui signifie que les structures de l’oreille sont submergées de sang, ce qui entraîne une perte auditive temporaire qui disparaît lorsque votre tension artérielle redescend.

Cependant, si vous souffrez constamment d’hypertension artérielle, cela peut endommager les vaisseaux sanguins de l’oreille, ce qui est permanent. La perte auditive ne fait pas partie de la norme effets secondaires de l’hypertension artériellemais cela peut arriver.

Médicaments sur ordonnance

Vous ne vous attendriez probablement pas à ce qu’un médicament que vous recevez du médecin puisse endommager votre audition, mais cela peut se produire. Pour être clair, ce ne sont pas tous les médicaments. Selon l’American Speech-Language-Hearing Association, environ 200 médicaments et produits chimiques peut nuire à l’audition. Voir une liste de ces médicaments ici.

Un effet secondaire de certains médicaments est l’ototoxicité, qui endommage votre oreille interne. Cela peut entraîner une perte auditive, des bourdonnements d’oreilles ou des problèmes d’équilibre. Le premier signe est généralement un bourdonnement d’oreilles ou une sensation d’oreille « pleine ».

Avant de commencer à prendre un médicament qui peut être ototoxique, vous devez faire documenter votre audition afin d’avoir une base de comparaison.

Apnée du sommeil

Des recherches récentes ont établi un lien apnée du sommeil à une augmentation des cas de perte auditive. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Otolaryngology a révélé que l’apnée du sommeil augmente la chances de perte auditive de 21 %. Bien qu’il n’y ait pas encore de raison définitive de la part de la communauté médicale, cela est probablement lié à une diminution du flux sanguin vers les oreilles internes. Sans circulation sanguine, les cellules et les vaisseaux meurent, ce qui signifie que les messages ne parviennent pas de l’oreille au cerveau.

Souffrir d’apnée du sommeil ne signifie pas nécessairement que vous souffrirez d’une perte auditive, mais c’est une autre raison d’être certain de rechercher un traitement. Vous devez également conserver des évaluations à jour pour être sûr de suivre votre audition au fil du temps.

Trop long; tu n’as pas lu ?

Il existe plus de sources de perte auditive que la plupart des gens ne le pensent. Vous vous attendiez peut-être à un traumatisme crânien, mais vous n’aviez pas de dents de sagesse incluses comme source potentielle. Voici le problème : ce n’est pas parce que vous avez l’un des éléments de la liste que cela se traduira automatiquement par une perte auditive. C’est juste quelque chose à retenir si vous remarquez que votre audition se dégrade.

L’aide auditive est plus accessible que jamais. Des aides auditives en vente libre sont désormais disponibles, dont beaucoup peuvent être financées pour les rendre plus abordables. Vous n’êtes pas obligé de vivre avec une perte auditive.