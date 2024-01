7 choses qui vous manqueront en passant de Samsung à Google

Les téléphones Samsung Galaxy dominent depuis plus d’une décennie, mais la série Google Pixel a commencé à prendre de l’ampleur ces dernières années. Bien que les deux soient basés sur le système d’exploitation Android, ils offrent des expériences très différentes. Vous manquerez certaines choses si vous effectuez le changement.







Modes de caméra

Il y a de très fortes chances que vous ayez opté pour un téléphone Pixel pour les appareils photo. Et oui, ils prennent des photos assez étonnantes. Cependant, l’application appareil photo sur les téléphones Pixel laisse beaucoup à désirer.

L’application Google Camera sur les téléphones Pixel est très minime. C’est généralement une bonne chose, mais les téléphones Samsung Galaxy disposent de modes « Pro » qui vous permettent de modifier des éléments tels que la mise au point, l’ISO, l’exposition, etc. Ils disposent également de modes amusants comme « Portrait vidéo ». C’est quelque chose que vous n’obtenez pas avec une application d’appareil photo simplifiée.

Routines Bixby

L’étendue de la fonctionnalité d’automatisation de Google.

Si nous énumérons les raisons d’abandonner les téléphones Samsung, Bixby en fait probablement partie. Cependant, il existe un outil très pratique appelé Bixby Routines. Vous pouvez choisir des actions comme « déclencheurs », puis choisir les actions qui doivent se produire lorsque le déclencheur se produit. Si vous ne l’avez jamais utilisé, vous seriez surpris de voir à quel point il est sophistiqué et utile.

Les téléphones Pixel ont quelque chose de similaire appelé « Règles », mais ce n’est même pas un service que de l’appeler « similaire » aux routines Bixby. Les seules choses que vous pouvez utiliser comme déclencheurs sont la connexion à un réseau Wi-Fi ou le déplacement dans un endroit. Google pourrait faire bien plus qu’avec cette fonctionnalité.

Dossier sécurisé

Secure Folder est une fonctionnalité Samsung intéressante dont vous ne connaissez peut-être même pas l’existence. La plupart des gens pensent que cela sert uniquement à cacher des informations secrètes ou des comptes professionnels, mais cela peut faire bien plus que cela. Les applications du dossier sécurisé sont distinctes des applications de la partie principale de votre téléphone. Les photos, vidéos et fichiers sont également séparés.

Tout cela vous permet essentiellement d’avoir un téléphone séparé à l’intérieur de votre téléphone. Les téléphones Pixel, en revanche, ne peuvent utiliser que le « Dossier verrouillé » dans Google Photos ou le « Dossier sécurisé » dans l’application Fichiers, et c’est tout. Si vous souhaitez disposer de plusieurs applications identiques sur un téléphone Pixel, vous devez utiliser d’autres moyens.

Bonne serrure

Personnellement, lorsque je passe de Samsung à Google, ce qui me manquera peut-être le plus, c’est Good Lock. Il s’agit d’une suite de modules complémentaires qui améliorent encore les fonctionnalités de base. Vous pouvez modifier l’écran de verrouillage, les commandes de volume, créer des thèmes personnalisés et bien plus encore. C’est vraiment incroyable pour les amateurs de technologie.

Google n’a rien de tel que Good Lock. En fait, même l’expérience de base Galaxy (One UI) propose plus d’options de personnalisation que l’interface utilisateur Pixel. Si vous aimez vraiment avoir une tonne de réglages et de commandes à votre disposition, vous vous sentirez très limité avec un téléphone Pixel.

Meilleur mode à une main

Le seul mode à une main du Pixel.

Il est indéniable que la plupart des téléphones Samsung Galaxy et Pixel sont gros. Le mode à une main est une fonctionnalité qui facilite l’utilisation de votre téléphone d’une seule main en ajustant le contenu de l’écran. Samsung et Google proposent tous deux des versions du mode à une main, mais celle de Google fait défaut.

Le mode à une main de Samsung vous permet de faire glisser l’écran vers le bas ou de le réduire dans un coin. Vous pouvez également modifier la taille et la position de l’écran réduit. Vous pouvez l’activer en appuyant deux fois sur le bouton d’accueil ou en utilisant un geste. Le mode à une main du Pixel vous permet uniquement de faire glisser l’écran vers le bas. Vous ne pouvez pas ajuster la taille ou la position de l’écran.

Panneau de bord

Avoir vos applications et raccourcis les plus souvent utilisés à portée de main est l’une des choses les plus importantes sur un smartphone. Vous ne voulez pas vous perdre dans votre téléphone pour chaque petite tâche. Samsung vous aide dans cette mission avec la fonction Edge Panels, qui place vos applications, contacts, outils et bien plus encore dans un tiroir coulissant sur le bord de votre écran.

En termes simples, les téléphones Google Pixel n’ont rien de tel que cette fonctionnalité. Il existe bien sûr des applications tierces qui réalisent des choses similaires, mais une application tierce n’est pas aussi intéressante qu’une solution native. Vous devez lui accorder des autorisations que vous n’aimerez peut-être pas, et il utilisera plus de batterie.

Stylo S

En règle générale, les accessoires disponibles pour les téléphones Samsung Galaxy sont également disponibles pour les téléphones Google Pixel. Étuis de grandes marques, accessoires pour appareils photo, chargeurs, etc. Après tout, Samsung et Google sont deux des plus grands fabricants d’Android. Cependant, il existe un accessoire que vous ne pourrez pas utiliser avec un téléphone Pixel : le S Pen ou tout autre stylet actif.

De nombreux téléphones Samsung Galaxy, même ceux qui ne sont pas équipés du S Pen, prennent en charge le stylet actif. Un stylet « actif » fonctionne avec l’écran tactile pour offrir un niveau de précision et de sensibilité à la pression bien supérieur à celui de votre doigt ou d’un stylet « passif ». Les téléphones Google Pixel ne prennent pas en charge cette technologie. Womp womp.

Manquer une poignée de fonctionnalités n’enlève rien à l’expérience Pixel. Après tout, il y a beaucoup de choses que Google fait mieux et des fonctionnalités que vous ne trouverez que sur un téléphone Pixel. Vous devrez décider de ce qui est le plus important au moment de décider quel produit choisir.