7 choses que vous avez probablement oubliées

La Ligue des champions masculine revient cette semaine après ce qui ressemble à une pause hivernale extraordinairement longue, exacerbée par une Coupe du monde entière qui se déroule depuis la dernière fois qu’un ballon a été botté dans la meilleure compétition de clubs d’Europe.

Avec six tours de matches terminés en seulement neuf semaines, les 96 matchs de la phase de groupes ont été terminés et dépoussiérés le 2 novembre de l’année dernière alors que 32 équipes ont été réduites à 16 pour la phase à élimination directe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La Ligue des champions a ensuite été reléguée au second plan tandis que le monde regardait Lionel Messi mener l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde au Qatar, avant que le football interclubs ne revienne sur le devant de la scène le mois dernier.

Alors que les huitièmes de finale commencent, voici un bref rappel de certains événements notables qui se sont déroulés en Ligue des champions avant sa pause de 3 mois et demi.

1. Messi a battu un autre record de l’UCL (5 octobre)

🥇 Messi termine un mouvement radical avec style pour remporter le but de la semaine 🙌#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/IuPXhG9K6Z — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 6 octobre 2022

En parlant de Messi, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est préparé pour la Coupe du monde en innovant encore plus en Ligue des champions.

Benfica était du côté de la réception alors que Messi écrivait à nouveau son nom dans les livres d’histoire en marquant un but contre sa 40e équipe adverse différente, devenant ainsi le tout premier joueur à le faire dans la compétition.

Le joueur de 35 ans a marqué pour la première fois un délicieux match nul 1-1 contre l’équipe portugaise début octobre, moins d’un mois après que l’équipe israélienne du Maccabi Haifa ait eu le malheur de devenir sa 39e victime.

2. Rudiger a mis sa tête là où ça faisait mal (11 octobre)





Les choses ne se sont pas aussi bien passées pour le pauvre vieux Antonio Rudiger qui a terminé le voyage de la phase de groupes pour affronter le Shakhtar Donestk avec la tête dans des bandages malgré le but vital qui a permis au Real Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale.

En marquant un égaliseur à la 95e minute contre le Shakhtar pour faire passer Madrid, le défenseur central allemand a été impliqué dans une lourde collision frontale avec le jeune gardien Anatolii Trubin et a ensuite quitté le terrain dans un état second avec de grandes taches de sang. partout sur sa chemise blanche comme la glace.

Instagram @toniruediger

Heureusement, la coupure en larmes sur son front était principalement superficielle, et Rudiger a posté sur Instagram peu de temps après le match pour assurer aux fans qu’il allait bien – malgré le vol de retour avec un emmaillotage substantiel sur le front et les yeux.

3. Salah a marqué le triplé le plus rapide en Ligue des champions (12 octobre)

Six minutes. 12 secondes. Salah avec le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions. 🇪🇬👑 🔁6⃣8⃣

⚽️7⃣6⃣

⚽️8⃣0⃣

⚽️8⃣1⃣@LFC || @MoSalah || #UCL pic.twitter.com/lQ9WMMntUo — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 14 octobre 2022

Alors que son équipe est en difficulté au niveau national, Mohamed Salah a été en forme pour Liverpool en Ligue des champions jusqu’à présent et est en tête du classement des buteurs avec Kylian Mbappe avec sept buts.

Trois des Salah sont venus dans l’effacement 7-1 des Rangers de son équipe à Ibrox au cours duquel l’Egyptien est sorti du banc à la 68e minute et a réussi le tour du chapeau le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions pour achever les Écossais.

Six minutes et 12 secondes, au cas où vous vous poseriez la question. Presque deux bonnes minutes plus vite que le précédent record.

4. Fin sauvage du groupe des Spurs (1er novembre)

Højbjerg décroche la qualification et la première place du groupe D ! @SpursOfficial || #UCL pic.twitter.com/8icmCyknMP — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 4 novembre 2022

Tottenham a traversé une saison à l’envers, et le point culminant de sa campagne de groupe en Ligue des champions est la parfaite encapsulation de leurs fortunes extrêmement oscillantes en 2022-23.

En effet, le groupe D a atteint un point culminant frénétique lors de sa dernière journée de match alors que les quatre équipes – Spurs, Marseille, Sporting CP et Eintracht Francfort – se sont retrouvées à la fois jusqu’aux huitièmes de finale et hors de la compétition à différentes étapes de la nuit.

Les Spurs se sont retrouvés aux première, deuxième et troisième places du tableau “en l’état actuel” alors que le groupe est resté en mouvement toute la soirée, jusqu’à ce qu’un spectaculaire vainqueur à la 95e minute de Pierre-Emile Hojbjerg envoie l’équipe de Premier League en tant que vainqueurs de groupe. aux frais de Marseille.

5. Lewis bat le record de buts de Benzema (2 novembre)

⚽️ 52′ Rico Lewis

⚽️ 73′ Julien Alvarez

⚽️ 83′ Riyad Mahrez Faits saillants de notre #UCL gagnez Séville ! 👇 pic.twitter.com/VHOthHNAH9 – Manchester City (@ManCity) 3 novembre 2022

Rico Lewis est devenu le successeur improbable de Karim Benzema lorsque l’arrière latéral de Manchester City est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué lors de son premier départ en Ligue des champions, battant ainsi un record détenu par l’attaquant français depuis 2005.

Lewis n’avait que 17 ans et 346 jours lorsqu’il a trouvé le filet pour City lors d’une victoire 3-1 contre Séville à l’Etihad début novembre, battant la marque précédente de Benzema de seulement six jours.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

6. Les Rangers enregistrent le pire résultat de tous les temps

Grâce en grande partie à la raclée 7-1 qu’ils ont reçue de Liverpool sur leur propre terrain, les Rangers ont subi l’ignominie de terminer leur campagne en Ligue des champions avec le pire record de phase de groupes de la compétition.

Les Rangers sont rentrés chez eux en boitant avec six défaites en six matchs, 22 buts encaissés et une différence de buts de -20, leur “meilleur” résultat étant la défaite 2-0 qu’ils ont subie à Anfield.

L’équipe écossaise est donc devenue les nouveaux récipiendaires de l’étiquette tout à fait indésirable de “pire équipe de la phase de groupes”, saisissant le surnom du Dinamo Zagreb, qui a enregistré zéro point et une différence de buts de -19 en 2011-12 après avoir décollé dans un groupe qui contenait Real Madrid, Lyon et Ajax.

7. L’incroyable tifo du Celtic

Rob Casey/Groupe SNS via Getty Images

Une fois de plus, la Ligue des champions a été bénie avec une série de présentations brillantes de tifo et de chorégraphie alors que les fans à travers l’Europe se sont donné beaucoup de mal pour transformer leurs stades d’origine en œuvres d’art vivantes et respirantes.

Parmi les nombreuses performances d’avant-match, la plus percutante visuellement de toutes était sans doute le géant “lutin combattant” brandissant une grenade derrière le but affiché par les supporters du Celtic sur les terrasses avant leur match contre le Real Madrid.

Cependant, nous avons également été témoins de la folie pyro au PSG, des bannières nostalgiques à Anfield, des hommages affectueux à feu Diego Maradona à Naples et une crête de club simple mais incroyablement efficace qui a occupé toute une extrémité du stade de Tottenham.