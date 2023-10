7 choses que nous avons aimées à propos de la nouvelle chair de poule, et 3 choses que nous n’avons pas aimées

Chair de poule est de retour et propose une nouvelle vision RL StineLa collection d’horreur YA pour un nouvel âge.

Le série, maintenant diffusée sur Disney+ et Hulucravates Chair de poule’ les contes les plus emblématiques dans une anthologie interconnectée. Lorsqu’un groupe d’adolescents passe la nuit d’Halloween à la maison Biddle, ils font l’expérience et rencontrent des objets maudits qui changent leur vie. À leur insu, l’expérience les relie à une punition générationnelle de la part de leurs parents… de la part d’un fantôme vengeur.

Chair de poule stars du genre favori Justin Long (Barbare) en tant que nouveau professeur en ville, aux côtés de Zack Morris (EastEnders), Isa Briones (Star Trek : Picard), Miles McKenna (Partie coupable), Ana Yi Puig (Une fille bavarde), et le prix sera-t-il (L’égaliseur). Nicolas Stoller (Les Muppets) et Rob Letterman (Pokémon Détective Pikachu) ont développé la série et sont producteurs exécutifs,

Voici sept choses que nous avons aimées dans ce que nous avons vu Chair de poule jusqu’à présent – ​​et trois que nous n’aimions pas tellement.