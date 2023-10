7 choses que font toujours les personnes les plus passives-agressives – et la façon n°1 de répondre

Voici sept choses que font toujours les personnes les plus passives-agressives et comment y répondre :

Si vous obtenez l’une de ces réponses, je vous recommande de communiquer respectueusement votre expérience d’être avec eux.

Vous pourriez dire quelque chose comme : « Je sais que vous me dites que vous n’êtes pas contrarié, mais ce n’est pas ce que je ressens. Ou encore : « J’ai l’impression que tu es bouleversé. Tu veux en parler ?

Quelqu’un qui agit de manière passive-agressive ressent une émotion forte qu’il n’admet pas directement, il peut donc mal réagir, même aux efforts affectueux pour la résoudre. Si cela se produit, restez neutre.

Rappelez-leur que vous vous souciez de vous et que vous êtes prêt à parler si et quand ils sont prêts. En attendant, éloignez-vous et concentrez-vous sur ce sur quoi vous contrôlez : vous.

Dr Cortney S. WarrenPhD, est psychologue certifié et auteur de « Lâcher prise sur son ex. » Elle se spécialise dans les mariages, la dépendance amoureuse et les ruptures et a reçu sa formation clinique à la Harvard Medical School. Elle a écrit près de 50 articles dans des revues à comité de lecture et présenté plus de 75 présentations sur la psychologie des relations. Suivez-la sur Twitter @DrCortneyWarren.

