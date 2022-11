7 choses actuellement à leur prix le plus bas pour le Black Friday

Nous passons beaucoup de temps à parcourir les bonnes affaires et à rechercher les meilleurs prix tout au long de l’année. Alors que nous approchons Vendredi noir – et plusieurs détaillants ont déjà commencé les ventes anticipées – les baisses de prix ne cessent de s’approfondir. Certaines remises sont simplement bonnes, mais d’autres sont excellentes; non, le meilleur que nous ayons jamais vu. Lisez la suite pour une liste de produits en solde que nous recommandons, qui font tous d’excellents cadeaux de vacances, et qui sont tous à leurs prix les plus bas actuels de tous les temps.

Pour plus d’informations sur les offres du Black Friday, consultez nos offres préférées sur Amazone, Meilleur achat, Walmart et Cible. Nous avons également rassemblé les meilleurs Offres Black Friday à moins de 25 $ et une sélection de des offres si intéressantes qu’elles se vendront probablement avant le Black Friday. Si toutes ces offres vous font tourner la tête, consultez notre Aide-mémoire du Black Friday.

Nintendo Nintendo offre rarement des remises sur le Switch, donc ce pack saisonnier avec Mario Kart 8 est à peu près aussi bon que possible. À 300 $, c’est le même prix que la console coûte normalement, mais comprend également une copie numérique de Mario Kart 8 Deluxe (un excellent jeu) et un abonnement de trois mois à Nintendo Online.

David Carnoy/CNET Les AirPods Pro de deuxième génération sont actuellement à 200 $ chez plusieurs détaillants, mais nous serions surpris si cette offre dure jusqu’à vendredi. Ceux-ci viennent de sortir en septembre et ont reçu des critiques élogieuses depuis. Prenez une paire aujourd’hui, avant que vous ne soyez obligé de payer plus tard. Vous recevez des alertes de prix pour Apple AirPods Pro (2e génération, blanc)

Jared Di Pane / Crumpe Chaque fois qu’Amazon a proposé un pack comme celui-ci dans le passé, il est épuisé avant la fin de la période de vente. Comme il s’agit du dernier Echo Dot d’Amazon, nous prévoyons que l’énorme remise suscitera beaucoup d’intérêt, alors assurez-vous d’en saisir un maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Amazone Ce lecteur audio pour enfants dès l’âge de 3 ans est livré avec des figurines (appelées Tonies) qu’ils peuvent placer dessus pour entendre une histoire ou une chanson avant de s’endormir. Le kit de démarrage Toniebox n’a jamais été vendu à un prix aussi bas auparavant.

Lisa Eadicicco / Crumpe Le Pixel 6A de Google dépasse son poids en ce qui concerne la qualité de l’appareil photo, la conception et la taille de l’écran. C’est le meilleur téléphone Android à moins de 500 $ que vous puissiez obtenir, et bien que ce ne soit pas le produit phare de Google, le 6A est tout ce dont la plupart des gens ont besoin dans un téléphone. Vous recevez des alertes de prix pour Google Pixel 6a (128 Go, charbon)