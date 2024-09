7 choses à savoir avant de commencer le jeu de plateforme PS5

Selon la plupart des témoignages, Astrobotl’incroyable jeu de plateforme PlayStation 5 qui rend un hommage affectueux à Sony (à pois) Gaming Legacy est un jeu assez simple. L’équipe Asobi a créé une excellente expérience capable de communiquer beaucoup sans mots ni prise de main. Cependant, nous avons quelques conseils pour atténuer la petite frustration que vous pourriez rencontrer en jouant Astrobot.. Voici quelques conseils pour vous lancer dans ces joyeuses montagnes russes sur le thème de PlayStation.

Si vous êtes frustré, il existe un moyen de vous orienter vers des objets de collection

Comme la plupart des jeux de plateforme, Astrobot a des objets de collection cachés à rechercher dans chacun de ses niveaux. Il peut s’agir de robots à sauver, de pièces de puzzle utilisées pour débloquer de nouvelles fonctionnalités ou d’entrées de niveaux secrètes dans certains mondes. Les trouver est la moitié du plaisir de Astrobotmais si vous avez du mal à en retrouver un ou deux, le jeu dispose d’une fonctionnalité qui vous y conduit. Après avoir terminé un niveau une fois, vous pouvez y retourner et trouver un nichoir au début du niveau. L’ouvrir coûtera 200 pièces, mais si vous choisissez de le faire, vous obtiendrez un petit compagnon oiseau robot qui vous indiquera les objets à collectionner au fur et à mesure que vous progresserez dans le niveau. Vous n’aurez à payer les frais qu’une seule fois pour débloquer votre guide de vol. Ensuite, ils vous aideront à trouver ce robot embêtant caché au bord d’une falaise.

Vous utiliserez ces séances photos… plus tard

Tout au long de Astrobotvous tomberez sur des séances de photos cachées. Ce sont des stands à travers lesquels notre héros robot peut passer sa tête pour poser avec quelque chose dans l’environnement. Cependant, vous ne pouvez pas vraiment faire quoi que ce soit avec eux au début. Plus tard dans le jeu, ils peuvent vous récompenser avec des pièces. Mais ce n’est que beaucoup plus tard car…

Le mode photo est débloqué tard dans le jeu

Vous débloquez le mode photo tard dans Astrobot. Notre ami mécanique n’obtient un appareil photo qu’après avoir débloqué la quatrième structure de votre base en collectant des pièces de puzzle tout au long de chaque niveau. Cela vous permettra de tirer quelque chose des séances de photos et de pouvoir enfin prendre de jolies captures d’écran d’Astro Bot et de tous ses amis PlayStation. C’est un mode assez basique, mais au moins vous pouvez obtenir de bonnes photos posées pour les dernières parties du jeu. Cela vous donne également une raison de revenir en arrière et de jouer à des niveaux plus anciens, je suppose.

Utilisez vos boosters pour évaluer votre atterrissage

L’une des difficultés que rencontrent certains joueurs avec les jeux de plateforme est la perception de la profondeur. Une partie du saut consiste à atterrir, et évaluer votre chute pour vous assurer que vous êtes correctement positionné pour atterrir sur un sol solide devient instinctif. Mais Astrobot dispose d’un outil qui vous aide à voir si vous allez atteindre votre destination : les boosters. Astrobot Le robot ne possède pas de double saut, mais si vous maintenez le bouton X enfoncé après avoir sauté, vous obtenez un peu de temps d’antenne supplémentaire en utilisant des boosters pour flotter un peu plus longtemps au-dessus du sol. Ces boosters touchent le sol sous Astro Bot, vous saurez donc si vous pouvez atterrir sur quelque chose de tangible si vous pouvez voir les jets toucher le sol. Donc, en cas de doute, flottez un peu plus longtemps et regardez le sol.

Les niveaux d’hommage ont des objets de collection supplémentaires

Astrobot comporte plusieurs niveaux d’hommage qui sont essentiellement des parcs à thème pour une franchise PlayStation spécifique. Ceux-ci sont cool car ils sont pleins de petits œufs de Pâques et de références à des jeux comme Dieu de la guerre et Inexploré avec de nouveaux mécanismes introuvables ailleurs Astrobot. En plus de cela, ils ont également des objets de collection supplémentaires à vous proposer. Par exemple, le Dieu de la guerre Le niveau comprend plusieurs oiseaux cachés représentant les corbeaux d’Odin des jeux de mythologie nordique. Alors, soyez à l’affût de bien plus que les robots et les pièces de puzzle standard dans ces niveaux.

Vous pouvez désactiver immédiatement les commandes gyroscopiques

Le Astro Les jeux ont souvent été utilisés comme vitrines techniques pour les périphériques et les gadgets de PlayStation. Astrobot Le jeu n’est pas différent, et cela signifie qu’il utilise les commandes de mouvement du gyroscope du contrôleur DualSense. Cela peut être utilisé pour des choses comme diriger le vaisseau d’Astro et pour grimper dans certains niveaux. Mais si vous n’êtes pas fan, vous pouvez désactiver cette fonction dès le départ en faisant une pause et en allant dans le menu d’accessibilité et en désactivant « l’assistance au contrôle de l’inclinaison ». Cela remplacera ces entrées par un mouvement du stick analogique.

Il y a des niveaux cachés sur la carte de la galaxie

Astrobot Le jeu comporte de nombreux niveaux, mais ils ne sont pas tous immédiatement accessibles ou facilement visibles sur la carte de la galaxie. Vous remarquerez que quelques anomalies commencent à apparaître sur cet écran de sélection de niveau au fur et à mesure que vous jouez. Cela inclut les amas d’astéroïdes avec lesquels vous pouvez interagir en faisant voler votre vaisseau directement sur leur trajectoire. Si vous les détruisez tous, vous débloquerez un nouveau niveau. Ils auront cependant des limites de temps, alors détruisez-les tous rapidement si vous les voyez. Si vous vous trompez, essayez de quitter le système et de revenir. Ou jouez à un niveau complet. Il finira par réapparaître.

Astrobot est sorti vendredi sur PlayStation 5 et est l’un des jeux les plus acclamés de 2024. Si vous dormez dessus, ne le faites pas, car il a tellement de joie à offrir, en particulier pour les fans de longue date de PlayStation. Si vous êtes curieux et que, pour une raison quelconque, vous n’y avez jamais joué La salle de jeux d’Astro quand il est préinstallé sur votre PS5, cela vaut la peine d’y retourner pour voir de quoi il s’agit. De plus, il s’agit essentiellement d’une démo gratuite de ce qui Astrobot c’est tout à propos.