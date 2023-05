7 célébrations mettent en lumière la culture autochtone à West Kelowna

La culture et la communauté autochtones sont célébrées tout le samedi à West Kelowna.

L’événement 7 Celebrations organisé par la Thompson Okanagan Tourism Association (TOTA), a eu lieu samedi au parc Memorial et à l’amphithéâtre Annette Beaudreau. C’est une journée pour célébrer la culture autochtone à travers la danse, la chanson et la narration.

7 Celebrations a été nommé d’après les 7 affirmations pour 7 générations Thompson Okanagan Pledge, inspiré par la philosophie autochtone selon laquelle les actions que nous faisons aujourd’hui auront un impact durable pour les 7 générations à venir. Les 7 affirmations sur le gage sont :

Vraies racines ;

Marchez légèrement ;

Soyez un bon voisin;

Voyager en toute sécurité;

Vivez en harmonie ;

Boutique locale ;

Éduquer les autres.

En plus de la musique et des jeux, de nombreux vendeurs locaux étaient exposés pour que les gens pratiquent l’affirmation « boutique locale ». De la musique live se déroule à l’amphithéâtre jusqu’à 21h30 avec de nombreux artistes sur scène, dont The Oot n’ Oots family act, nominé aux prix Juno.

L’objectif de TOTA avec cet événement est de célébrer les traditions, les histoires et les cultures des communautés de la région pour s’assurer qu’elles perdurent pour les années à venir, ce qui est conforme à la philosophie de l’association d’embrasser la préservation de l’environnement de Thompson Okanagan et des cultures autochtones en tant que Fondation pour la promotion du tourisme international.

Salmon Arm, Vernon, Shuswap, Sun Peaks, Cache Creek, Osoyoos et d’autres communautés autour de l’Okanagan ont également organisé 7 événements Célébrations.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Ville de West KelownaÉvénementsAutochtonesKelowna