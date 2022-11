7 cadeaux sympas et bon marché pour les enfants qui ne sont pas des jeux vidéo

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Écoutez, les jeux vidéo sont amusants et bons, mais parfois vous voulez simplement offrir autre chose à un enfant en cadeau. Il y a aussi beaucoup de choses amusantes là-bas, donc votre recherche n’est pas pour rien. Il peut sembler difficile de garder l’attention d’un enfant de nos jours, mais tout ce dont vous avez besoin est un retour à l’essentiel pour stimuler son imagination. Les jeux de cartes, Lego et autres sont parfaits pour cela.

Les ensembles Lego sont généralement un choix fantastique si vous savez que l’enfant aimera jouer avec eux. Les jeux de cartes, une autre option, sont meilleurs lorsqu’ils sont joués avec deux personnes ou plus, car le jeu n’est vraiment qu’une ruse pour développer des souvenirs les uns avec les autres. Et quoi de mieux que de créer des souvenirs ?

Nos choix sont vraiment peu coûteux et répondent aux critères d’intérêt, d’engagement et de détournement de l’attention d’un enfant d’un écran (si c’est ce que vous recherchez). Mais ce ne sont pas les seules offres disponibles ; jetez un œil à nos autres suggestions de cadeaux pour découvrir quelque chose qui vous convient.

Amazone Avec seulement 103 pièces, ce kit Lego ne devrait pas prendre longtemps à assembler, et il est conçu pour être assez simple pour que les petits enfants (à partir de 4 ans) puissent le construire avec un peu d’aide. S’ils aiment les films Marvel (et qui n’aime pas ?), c’est une façon amusante de recréer l’excitation des derniers films Avengers. Vous recevez des alertes de prix pour Lego Marvel Avengers Iron Man contre Thanos

Amazone Ce n’est pas un cadeau pour un petit enfant; il convient mieux aux enfants de 10 ans et plus qui aiment la fantaisie, la magie et le folklore. C’est un jeu de cartes pour deux joueurs où la personne avec la carte la plus haute remporte la manche. Vous recevez des alertes de prix pour Fox and the Forest jeu de cartes

Amazone Oui, ce classique est toujours là, rebondissant et “marchant” comme il l’a toujours fait. Et c’est très bon marché, pour démarrer. Vous recevez des alertes de prix pour Slinky

Amazone Si un enfant que vous connaissez aime Star Wars, il adorera construire et jouer avec les blasters de cet ensemble de 102 pièces tout en créant ses propres histoires de l’émission à succès Disney Plus dans une galaxie lointaine, très lointaine. Vous recevez des alertes de prix pour Lego Star Wars Mandalorian Battle Pack

Amazone Si vous ne faites pas entrer les jeunes enfants dans Jenga, c’est l’un de ces jeux qui peut mener à une bagarre (du moins dans ma famille). Ainsi, non seulement jouer, mais aussi enseigner la stratégie aidera à rendre ce jeu classique amusant. Empilez aussi haut que possible et le dernier joueur qui supprime un bloc sans que la tour ne s’effondre gagne. Vous recevez des alertes de prix pour Jenga

Amazone Il y a deux façons de jouer à Uno : la manière habituelle et la manière dont ma famille a grandi en y jouant, où même les enfants sont devenus intenses. Si vous voulez offrir quelque chose qui amuse tout le monde, celui-ci est facile à apprendre et toujours amusant pour les groupes. Vous recevez des alertes de prix pour Boîte de voyage Uno

Amazone Cet ensemble, recommandé pour les 8 ans et plus, est un bon changement de rythme par rapport à beaucoup de ceux avec lesquels nous avons grandi grâce à ses figurines plus diverses. Black Panther, Shuri et un méchant guerrier Chitauri (le serviteur de Thanos) sont tous disponibles, ainsi qu’un dépliant dragon de 202 pièces qu’un enfant peut construire seul (s’il est assez âgé) ou avec l’aide d’un adulte. Vous recevez des alertes de prix pour Lego Marvel Black Panther Dragon Flyer