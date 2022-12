7 cadeaux de beauté bon marché approuvés par TikTok à offrir pour les vacances

Essayez-vous toujours de comprendre le meilleurs produits de beauté offrir à quelqu’un pendant les vacances ? Au lieu de vous rendre directement chez un détaillant de produits de beauté et de choisir quelque chose au hasard, pourquoi ne pas consulter ces cadeaux de beauté approuvés par TikTok pour affiner vos choix ?

Un avantage pour vous est que ces articles de beauté sont immédiatement testés en temps réel avec des personnes en raison de la popularité de TikTok. Il élimine les conjectures (et les maux de tête) associés à l’achat de vacances lorsqu’un article reçoit une approbation généralisée.

Avant les vacances, nous avons compilé des produits de beauté TikTok bien connus que vous pouvez acheter pour les inclure dans des cadeaux plus importants et soutenir l’intérêt de votre destinataire pour la beauté.

Neiman Marcus Obtenez l’huile d’éclat primée qui est non collante et non grasse et qui donne à vos lèvres un éclat miroir pour ceux d’entre vous qui veulent que leurs lèvres se démarquent.

Beauté ultime Illuminez votre peau avec une essence contenant 96 % de mucine d’escargot pour hydrater, éclaircir et réparer la peau. De plus, il est formulé pour minimiser l’apparence des rides et des ridules au fil du temps.

Séphora Donnez à vos joues le look doux et rosé que vous voulez avec une finition mate ou rosée. Tout ce que vous avez à faire lorsque vous l’utilisez est de mettre deux points sur chacun, puis d’utiliser vos doigts ou un pinceau pour vous donner une finition naturelle.

Beauté ultime Ce parfum est dans la famille des chauds et des épicés. Avec des notes de tête de fleur de lavande, de poire juteuse et de bergamote. Il y a des notes de cœur de crème de noix de coco, de praline et d’orchidée à la vanille, et la base est un musc sensuel et des bois blonds crémeux.

Séphora De bons soins de la peau sont importants, que vous portiez du maquillage ou non. Avec ces gouttes de rosée de niacinamide, vous obtiendrez une peau éclatante et moins d’hyperpigmentation pour tous les types de peau.

Nordström Toutes les beautés qui préfèrent une finition mate à votre fond de teint devraient saisir ce fond de teint à construire dès maintenant. Il a une couvrance moyenne à complète et propose 35 teintes différentes.

Séphora Cette cire à sourcils sans parabène maintiendra tous vos poils en place pour vous aider à obtenir le look plumeux parfait pour vos sourcils.