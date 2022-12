7 blessés lors de l’atterrissage brutal d’un hélicoptère du Grand Canyon

LAS VEGAS (AP) – Un hélicoptère de tournée du Grand Canyon a effectué un atterrissage brutal dans un aéroport de la région de Las Vegas, blessant sept personnes, ont annoncé mercredi des responsables. Les autorités enquêtent sur la cause.

Les intervenants locaux et le National Transportation Safety Board l’ont qualifié d'”atterrissage brutal” vers 16h30 mardi à l’aéroport municipal de Boulder City, tandis que la Federal Aviation Administration l’a qualifié de crash lors de l’atterrissage.

Une photo publiée sur Facebook montrait l’hélicoptère rouge debout dans une zone désertique plate. Aucun incendie n’a été signalé.

Le pilote et six passagers ont été emmenés dans des hôpitaux de Las Vegas et de la banlieue de Henderson pour le traitement de blessures que la porte-parole de Boulder City, Lisa LaPlante, a qualifiées de non mortelles.

La FAA a déclaré qu’elle enquêtait et le NTSB a identifié l’opérateur de l’Airbus Helicopters EC130 T2 comme étant des circuits aériens Papillon Grand Canyon Helicopter basés à Las Vegas.

Les représentants de Papillon n’ont pas immédiatement répondu mercredi à un message téléphonique.

FlightAware, une base de données sur le trafic aérien, a rapporté que le vol de 25 minutes provenait du Grand Canyon près de Kingman, en Arizona, et se dirigeait vers l’aéroport de Boulder City. Boulder City se trouve à 30 minutes en voiture du centre-ville de Las Vegas.

Le porte-parole du NTSB, Peter Knudson, a déclaré qu’un rapport préliminaire devrait être disponible dans environ trois semaines.

The Associated Press