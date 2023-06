7 blessés dans l’effondrement partiel d’un bâtiment lors d’un accident de coulée de béton près de l’école de médecine de Yale

NEW HAVEN, Connecticut – Un bâtiment en construction près de la Yale School of Medicine à New Haven s’est partiellement effondré vendredi lorsqu’un coulage de béton a mal tourné, blessant sept personnes dont deux grièvement, ont déclaré des responsables de la ville, ajoutant qu’il n’y avait eu aucun mort.

Les pompiers de la ville et d’autres autorités ont été appelés rue Lafayette peu après 12h30.

« Nos unités ont réagi immédiatement en quelques minutes et ont trouvé plusieurs personnes blessées à des degrés divers, des os brisés à trois qui étaient partiellement ensevelis sous les décombres », a déclaré le chef des pompiers John Alston Jr. lors d’une conférence de presse. « Ces personnes qui ont été piégées ont dû être soulevées. »

Il y avait 36 ​​personnes sur le chantier à ce moment-là, et toutes ont été comptabilisées, ont indiqué des responsables.

« Ils étaient en train de couler du béton sur ce bâtiment et pendant qu’ils coulaient du béton, une partie du deuxième étage s’est effondrée sur le premier étage puis dans le sous-sol », a déclaré le maire Justin Elicker.

Les travailleurs du site ont déclaré aux premiers intervenants que le béton était coulé plus rapidement qu’ils ne pouvaient le répandre, et qu’il s’est trop accumulé dans une zone et a provoqué l’effondrement, a déclaré Alston.

Elicker a déclaré que la propriété appartient à Yale et est en cours de développement en ce qui sera un immeuble résidentiel de sept étages par RMS Companies, basée à Stamford, Connecticut, qui se présente comme un constructeur d ‘«appartements haut de gamme et modernes et d’hôtels-boutiques luxueux» sur son site internet.

Le bâtiment compte actuellement deux étages, avec deux niveaux de parking souterrains. Les plans prévoient 112 unités résidentielles, a déclaré Elicker.

« Il y aura une enquête importante comme pour toute situation de construction comme celle-ci », a déclaré le maire.

Une personne qui a répondu au téléphone chez RMS a déclaré que la société ne faisait aucun commentaire pour le moment.

Des enquêteurs de l’Occupational Safety and Health Administration étaient sur place. Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils prévoyaient d’émettre un ordre d’arrêt des travaux sur le site jusqu’à ce qu’il soit sûr.

Lafayette Street se trouve à une courte distance de l’hôpital Yale New Haven et de la faculté de médecine de Yale et abrite plusieurs cabinets médicaux, à environ cinq pâtés de maisons du New Haven Green.

Alston a déclaré que les responsables des urgences de la ville avaient parlé de répondre aux effondrements de bâtiments ces derniers jours, en réponse à l’effondrement partiel d’un immeuble d’appartements à Davenport, Iowa, dimanche, qui a laissé trois personnes disparues et craignait la mort.

« Ils ont fait un excellent travail dans des conditions difficiles », a déclaré Alston à propos des premiers intervenants de New Haven. « J’en suis très fier compte tenu de ce qui s’est passé récemment dans l’Iowa. Nous avons parlé d’effondrements dans notre région, alors ils ont admirablement réagi.

Dave Collins, l’Associated Press