Nous savons que le yoga a de nombreux avantages – il renforce notre corps, calme notre esprit, améliore la flexibilité et vous donne de l’équilibre. Il existe certaines techniques yogiques qui prétendent même garder le corps sans maladie. L’une de ces techniques est le jala neti, qui améliore la respiration en soulageant toute maladie qui aurait pu bloquer les voies respiratoires. Si cela est fait correctement, jala neti peut vous offrir plusieurs avantages pour la santé, dont certains sont mentionnés ici.

Avantages de Jala neti

Selon l’Ayurveda, la pratique de Jala neti présente plusieurs avantages, notamment les suivants:

1. Jala neti peut éliminer le mucus et les polluants des voies nasales et des sinus, permettant à l’air de circuler sans obstruction. Cela aide à soulager les allergies, les rhumes et la sinusite.

2. Il prétend prévenir et gérer les maladies des voies respiratoires telles que l’asthme, la pneumonie, la bronchite et la tuberculose pulmonaire.

3. On dit qu’il soulage les troubles des oreilles, des yeux et de la gorge tels que la myopie, la rhinite allergique, le rhume des foins et l’amygdalite.

4. Il aide à soulager les tensions musculaires du visage, les tics et la paralysie de Bell.

5. Les personnes souffrant d’épilepsie et de migraine peuvent trouver la pratique du Jala neti rafraîchissante et apaisante.

6. Il peut aider à soulager l’anxiété, la colère et la dépression.

7. Jala neti est censé apporter l’harmonie et l’équilibre entre les hémisphères cérébraux droit et gauche, améliorant ainsi la circulation sanguine et la digestion.

Comment exécuter correctement jala neti?

Pour jouer au neti, vous devez avoir un pot spécial, connu sous le nom de neti lota ou neti pot. La buse de l’extrémité du bec doit s’insérer confortablement dans votre narine afin que l’eau ne s’échappe pas. Assurez-vous que l’eau est à la température du corps et contient du sel. La proportion de sel doit être d’une cuillère à café par demi-litre d’eau. Si vous ressentez de la douleur ou une sensation de brûlure lors de l’exécution du jala neti, cela peut signifier qu’il y a trop peu ou trop de sel dans l’eau. Il y a deux étapes de Jala neti:

Étape 1: Lavage des narines

1. Remplissez d’abord la casserole d’eau salée et tenez-vous droit avec les jambes écartées.

2. Maintenant, penchez-vous en avant (de votre dos) et fermez les yeux.

3. Inclinez votre tête d’un côté, puis soulevez légèrement votre menton tout en déplaçant votre tête vers l’arrière.

4. Respirez par la bouche et insérez l’embout dans la narine supérieure.

5. Appuyez fermement sur la buse du pot dans la narine (ne la forcez pas) pour éviter les fuites d’eau.

6. Inclinez maintenant le pot neti de manière à ce que l’eau salée du pot coule dans la narine et non sur votre visage.

7. Ajustez maintenant la position de votre corps pour permettre à l’eau salée de passer par l’autre narine.

8. Retirez l’embout de la narine lorsque la moitié de l’eau salée est passée. Laissez le reste de l’eau s’écouler des deux narines.

9. Mouchez-vous doucement pour éliminer tout mucus.

10. Inclinez maintenant votre tête de l’autre côté et répétez le processus.

11. Vous pourriez avoir l’impression que votre nez a complètement séché après ce processus.

Étape 2: sécher les narines

Afin de sécher votre narine, vous devrez suivre ces étapes:

1. Tenez-vous droit et fermez la narine droite avec votre pouce droit. Maintenant, inspirez et expirez par la narine gauche 5 à 10 fois rapidement. Maintenant, répétez la même chose de l’autre côté.

2. Tenez-vous droit et penchez-vous horizontalement vers l’avant à partir de votre taille. Fermez votre narine droite, inclinez la tête vers la droite et inspirez et expirez par la narine gauche 5 à 10 fois rapidement. Répétez le même processus sur le côté gauche. Terminez-le en gardant votre tête au centre et en respirant par les deux narines.

3. Tenez-vous droit, les pieds écartés. Fermez votre narine droite et expirez avec force en vous penchant rapidement à partir de votre taille. Revenez maintenant à la position verticale tout en inspirant normalement. Faites ceci 5 à 10 fois. Répétez le même processus en fermant la narine gauche, puis terminez-la en ouvrant les deux narines.

