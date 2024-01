7 attaques d’œuvres d’art célèbres (ce n’est pas la première fois de Mona Lisa)

Les défenseurs de l’environnement ont de nouveau frappé contre une œuvre d’art célèbre exposée dans une grande galerie. Cette fois, des membres de la Riposte Alimentaire ont lancé de la soupe sur la Joconde, au Louvre à Paris. L’incident fait suite à des cas similaires, notamment de la purée de pommes de terre lancée sur un Monet en Allemagne et des éclaboussures d’huile sur un Klimt à Vienne.

Étant donné que l’œuvre de Léonard de Vinci se trouve derrière une vitre pare-balles, elle n’a pas été endommagée lors de l’incident. En effet, de nombreux environnementalistes ont intentionnellement ciblé des œuvres très médiatisées dont ils savent qu’elles sont bien protégées et ne subiront pas de dommages. Cependant, cela n’a pas toujours été le cas.

Au fil des années, les gens ont attaqué des œuvres d’art pour différentes raisons, parfois en raison d’une maladie mentale, mais aussi souvent en guise de protestation ou même dans l’intention de créer une nouvelle œuvre d’art. De grandes questions se posent quant à savoir si le vandalisme d’une œuvre d’art peut même être de l’art lui-même, ou s’il s’agit d’un moyen efficace d’attirer l’attention sur un problème grave ou simplement d’aliéner des sympathisants potentiels, mais il est difficile de nier que cela retient l’attention. ici, nous en parlons. Voici sept fois où des œuvres d’art ont été attaquées soit pour protester, soit pour le bien de l’art.

Pour votre propre travail, consultez notre sélection des meilleures fournitures artistiques pour la peinture.

01. La Joconde

La Joconde au Louvre dimanche (Crédit image : Getty Images)

Le récent incident survenu au Louvre n’était en aucun cas le premier. La Joconde est l’une des peintures les plus célèbres au monde, il est donc peut-être naturel qu’elle soit aussi l’une des œuvres les plus attaquées.

La pauvre Lisa Giocondo a été aspergée d’acide et frappée avec une pierre en 1956 et attaquée avec de la peinture en aérosol en 1974. Cette dernière attaque, largement infructueuse, a eu lieu alors que le tableau était en tournée au Musée national de Tokyo en 1974 et constituait une protestation contre des mesures de contrôle des foules que les militants handicapés considéraient comme discriminatoires. Le coupable a été condamné à une amende, mais le musée a en conséquence réservé une journée aux visiteurs handicapés.

Plus récemment, en 2009, une femme russe a jeté une tasse de thé provenant de la boutique du Louvre sur le tableau après qu’on lui ait refusé la nationalité française. Et, en 2022, un militant écologiste a enduit la Joconde de gâteau. Oui, il y a une bonne raison pour ce verre pare-balles.

02. Les tournesols de Van Gogh

Les militants de Just Stop Oil à la National Gallery de Londres (Crédit image : Anadolu via Getty Images)

Une autre attaque récente menée par des manifestants écologistes a visé les Tournesols de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres lors de la Frieze Week 2022. Là encore, la soupe était l’arme de choix et le tableau est resté indemne puisqu’il est protégé par du verre. Les manifestants de Just Stop Oil ont déclaré qu’ils avaient choisi le tableau en raison de cette protection.

03. Guernica de Picasso

Guernica de Pablo Picasso (Crédit image : Musée Reina Sofia)

La plupart des cas les plus récents d’attaques d’œuvres d’art concernaient des manifestations environnementales. Cependant, des peintures ont été ciblées au fil des années en signe de protestation contre un large éventail de problèmes.

Tony Shafrazi, qui fut l’un des premiers marchands d’art de Keith Haring et Jean-Michel Basquiat, a peint à la bombe « KILL LIES ALL » sur Guernica de Picasso alors qu’il était en prêt à long terme au Museum of Modern Art de New York. Cet acte visait à protester contre la libération de William Caley, qui avait été reconnu coupable du massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam. Le tableau n’a pas subi de dommages permanents grâce à son épaisse couche de vernis.

04. La composition de Mondrian avec du rouge, du blanc et du bleu

Un étudiant en art a choisi une manière non conventionnelle d’ajouter du bleu à la composition de Mondrian avec du rouge, du blanc et du bleu. (Crédit image : Piet Mondrian)

L’un des cas les plus bizarres de vandalisme artistique ne concernait pas de la soupe ou de la peinture mais du vomi. En 1996, l’étudiant en art canadien Jubal Brown a vomi à cause de la Composition en rouge, blanc et bleu de Piet Mondrian au Musée d’art moderne de New York, affirmant que l’œuvre était si « sans vie » qu’elle l’avait rendu malade.

Au moins, il respectait le titre de la pièce de Mondrian. Avant de se rendre malade, il a mangé du glaçage à gâteau bleu et du Jell-O bleu pour s’assurer que son vomi était d’une couleur bleu vif. Et il s’est avéré qu’il avait une forme. Il avait déjà craché du vomi rouge sur un tableau de Raoul Dufy dans une galerie de Toronto. Il avait apparemment prévu une troisième œuvre en jaune, mais il se ravisa.

Brown a déclaré plus tard qu’il l’avait fait pour subvertir la culture bourgeoise. “Je rentre dans une galerie avec le ventre plein d’une couleur particulière et tout ce qui m’inspire m’inspire”, aurait-il déclaré. “C’est très simple et direct.”

05. La Croix Blanche

Alexander Brener a griffonné un signe dollar vert sur La Croix Blanche de Kazimir Malevitch (Crédit image : Kazimir Malevitch)

Il n’est pas clair si Brown considérait ses vomissements comme de l’art, mais il y a eu de nombreux cas d’artistes vandalisant ou « créant un dialogue avec » le travail d’autres artistes pour créer ce qu’ils considéraient comme une nouvelle œuvre d’art.

En 1997, l’artiste de performance Alexander Brener a griffonné un signe dollar vert sur La Croix Blanche de Kazimir Malevitch.. Il a en conséquence été condamné à cinq mois de prison. pour sa défense, Brener a déclaré : « La croix est un symbole de souffrance, le signe dollar un symbole de commerce et de marchandise. Ce que j’ai fait n’était pas contre le tableau. Je considère mon acte comme un dialogue avec Malevitch. Le tableau a été restauré.

06. La Fontaine Duchamp

La fontaine Duchamp (Crédit image : Alfred Stieglitz)

Le vomi n’est pas le seul fluide corporel à avoir été utilisé lors d’attaques contre des œuvres d’art. en 1993, l’artiste français Pierre Pinoncelli a uriné dans la célèbre fontaine de Marcel Duchamp. Pour être honnête, l’œuvre est un urinoir, il était donc peut-être inévitable que quelqu’un essaie. En effet, Brian Eno affirme également avoir fait une fuite dans le ready-made de Duchamp. Cependant, Pinoncelli a également mis le marteau sur la pièce, ce qui lui a valu un mois de prison et une amende. Ne se décourageant pas, il réessaye au Centre Pompidou en 2006, ébranlant l’urinoir, je veux dire la fontaine, ce qui nécessite des travaux de restauration.

07. Comment tu m’aimes maintenant de David Hammons ?

Certains artistes ont même accepté les attaques contre leur travail. David Hammons, Comment tu m’aimes maintenant ? est un portrait de l’homme politique noir Jesse Jackson mais à la peau blanche que l’artiste entendait remettre en question les perceptions raciales. Cependant, la grande œuvre a été attaquée à coups de masse lors de son exposition à Washington en 1989, apparemment par des personnes qui n’ont pas compris l’intention des artistes.

Après sa réparation, Hammons a décidé d’inclure des masses dans la pièce, en les plaçant sur le sol autour d’elle. Hammon sympathisait peut-être avec le fait que les assaillants étaient lui-même « intervenus » dans le travail d’autres artistes dans le passé. Il a uriné sur la sculpture TWC de Richard Serra pour créer une série de photos intitulée “Pissed Off”.

Découvrez notre sélection des meilleurs street art.