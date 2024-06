7 astuces santé au coucher qui vous rendront en meilleure santé le matin

Vous connaissez la tendance TikTok des créateurs avec des froncements de sourcils et des boutons sur le visage et des masques ou des huiles dans les cheveux, affirmant que « plus vous vous couchez moche, plus vous vous réveillez belle ? Nous aimerions suggérer une alternative qui ne dépend pas de la beauté de votre réveil, mais de la manière dont vous vous réveillez. en bonne santé tu te réveilles. Être le meilleur de vous-même ne nécessite pas nécessairement beaucoup d’énergie ou de temps pendant vos heures d’éveil ; Grâce à quelques trucs et astuces, vous pouvez réellement être en meilleure santé pendant votre sommeil. Considérez-le comme l’empilement d’habitudes le plus simple jamais créé. Continuez à lire pour découvrir sept astuces de santé nocturnes qui opèrent leur magie pendant que vous dormez afin que vous vous réveilliez en meilleure santé que vous ne vous êtes endormi la nuit précédente.

1. Prenez du magnésium

Le magnésium ne suscite peut-être pas autant de battage médiatique que les probiotiques ou le colostrum, mais il joue un rôle majeur dans de multiples fonctions du corps (le magnésium joue un rôle dans plus de 300 réactions, comme l’a expliqué Sonya Angelone, RD). Santé des femmes) et peut être pris avant d’aller au lit pour bénéficier de nombreux avantages. Prendre du magnésium le soir peut vous aider à aller régulièrement à la selle le lendemain matin, car le magnésium est un relaxant des muscles lisses; cela aide aux contractions musculaires qui poussent les selles dans l’intestin. Avoir des selles régulières dès le matin peut aider à atténuer les symptômes de santé intestinale tout au long de la journée et constitue une étape importante dans le processus quotidien de détoxification du corps. « Aller à la selle dès le matin peut éliminer ces symptômes (sentiment de ballonnement, de refoulement, etc.) et vous vous sentirez mieux tout au long de la journée », a expliqué le gastro-entérologue. Dr Peyton Berookim MD, à Mange ceci, pas cela !

Le minéral peut également vous aider à vous réveiller en meilleure santé, car il peut vous aider à avoir un sommeil réparateur, ce qui signifie vous réveiller plus reposé le lendemain. Il agit en détendant davantage nos muscles que le système digestif, aidant ainsi à détendre tout le corps et diminuer les niveaux de cortisolce qui signifie que vous pouvez vous réveiller en pleine forme et rafraîchi sans la somnolence qui peut survenir avec d’autres suppléments favorisant le sommeil comme la mélatonine.

2. Collez votre bouche

Peut-être que la quintessence de notre vision de la devise de TikTok « plus tu vas au lit est laid » est l’utilisation de ruban adhésif pour la bouche. Fermer la bouche avec du ruban adhésif pendant que vous dormez entraîne une augmentation de l’énergie et une réduction de l’anxiété le lendemain, sans parler d’un meilleur sommeil, d’une mâchoire plus définie et d’une réduction de la mauvaise haleine. Parce que le bandage buccal favorise une respiration fonctionnelle (inspiration et expiration par le nez dans le diaphragme) plutôt qu’une mauvaise respiration (respiration par la bouche vers la poitrine), vous obtenez 10 à 20 % d’oxygène en plus et une meilleure circulation. Cela se traduit par plus d’énergie, une réduction de l’inflammation et potentiellement moins de stress au réveil. Quant à la façon dont la respiration nasale peut modifier la structure du visage et améliorer la santé dentaire, cela revient à mauvaise ou bonne posture de la langue et travailler différents muscles lorsque vous respirez par la bouche plutôt que par le nez.

3. Remplacez la lumière bleue par la lumière rouge

Vous savez déjà que la lumière bleue la nuit, qu’il s’agisse de votre téléphone, de votre ordinateur portable, des plafonniers ou de votre téléviseur, peut rendre plus difficile l’endormissement et le sommeil. Vous savez donc peut-être qu’opter pour des lumières rouges avant de vous coucher peut vous aider à dormir. Cependant, la thérapie par la lumière rouge avant de se coucher peut également améliorer l’énergie du lendemain, grâce au rythme circadien. Le rythme circadien fonctionne comme une horloge interne de 24 heures ; lorsque le corps est exposé à la « lumière du jour » (ou lumière bleue), le corps arrête la mélatonine et augmente le cortisol, mais c’est aussi le signe que la production de mélatonine recommence dans environ 12 heures. Quand le corps expérimente longueurs d’onde rouge et orange (comme un coucher de soleil), le corps l’interprète comme un signe d’augmentation de la production de mélatonine puis ralentit progressivement la production de mélatonine en 12 heures environ. L’équilibre du rythme circadien est essentiel à la fois pour le sommeil et pour l’énergie.

Lorsque votre corps est exposé à la lumière bleue la nuit, non seulement cela augmente le cortisol et arrête la production de mélatonine pour une mauvaise qualité de sommeil la nuit, mais le corps peut ne pas arrêter complètement la production de mélatonine et augmenter le cortisol pour une énergie et une vigilance optimales le lendemain, laissant vous êtes groggy, fatigué ou léthargique. En d’autres termes : la thérapie par la lumière rouge la nuit peut vous aider à vous réveiller dès que votre alarme sonne et à ressentir plus d’énergie tout au long de la journée. Alors passez aux ampoules rouges, méditez devant la lumière rouge ou prenez un livre au lieu de faire défiler la catastrophe ou de regarder votre dernière obsession romantique d’époque.

4. Réglez le thermostat à 65°F

Une autre astuce simple qui peut vous rendre en meilleure santé pendant votre sommeil ? Refroidir la température. Le sommeil froid est essentiel pour la régulation des hormones qui jouent un rôle crucial dans le bien-être général. L’une des hormones affectées par le sommeil froid est l’hormone de croissance humaine (HGH), ce qui signifie vous pouvez réellement aider à développer vos muscles pendant que vous dormez. Dormir par temps froid peut également affecter votre métabolisme. Une étude de 2014 a découvert que dormir dans un environnement plus frais (environ 66 degrés Fahrenheit) peut augmenter le métabolisme et améliorer la sensibilité à l’insuline en brûlant le tissu adipeux brun (ou « graisse brune« ) afin que vous puissiez générer de la chaleur pendant que vous dormez à des températures plus froides, ce qui peut vous aider dans tous les domaines, de la gestion du poids au SOPK lié à l’insuline.

Que vous ayez chaud ou froid, les experts conviennent que garder votre chambre entre 65 degrés Fahrenheit et 72 degrés Fahrenheit est idéal pour un sommeil optimal. Cela dit, si votre environnement de sommeil est trop froid, cela peut aussi vous avez perturbé votre sommeil. Donc, si vous trouvez que 65 degrés Fahrenheit à 72 degrés Fahrenheit sont trop glacials, essayez d’ajouter une légère couche à votre literie. Mais si vous essayez de rester au frais pendant la nuit, vous pourriez envisager de dormir draps respirantsen gardant un verre d’eau fraîche sur votre table de nuit et en portant un pyjama en coton léger (ou en dormant nu).

5. Manifestez-vous pendant que vous dormez

Selon des experts en neurologie comme Dr Joe Dispenza et des gourous de la manifestation comme Mimi Bouchard, vous pouvez réellement devenir la meilleure version de vous-même et manifester votre vie de rêve pendant que vous dormez. Le moment idéal pour se manifester est en fait lorsque vous vous endormez, car vous avez un meilleur accès à votre subconscient pour recâbler toutes les croyances limitées qui vous retiennent. Auteur et expert en manifestations Roxie Nafousi Elle jure que les plus grands changements dans sa vie sont survenus lorsqu’elle a commencé à s’endormir grâce à des méditations guidées, car cela a reprogrammé son cerveau plus rapidement. Notre subconscient absorbe mieux les informations lorsque nous sommes dans un état détendu, afin que vous puissiez plus facilement surmonter vos croyances limitantes et manifester votre vie de rêve. Au lieu de m’endormir en revoyant Amisutilisez une méditation guidée destinée au sommeil (on aime celles du Dr Joe Dispenza ou l’application Superhuman, mais vous pouvez aussi en trouver de nombreuses gratuitement sur Youtube) alors vous vous endormez en puisant dans votre moi le plus élevé et en recâblant votre cerveau pour vivre votre meilleure vie.

6. Réglez un réveil intelligent

Organiser votre prochaine journée pour être en meilleure santé ne dépend pas seulement de la façon dont vous dormez, mais aussi de la façon dont vous vous réveillez. Et il est temps de mettre un terme à ce réveil à secousses qui provoque du stress. Lorsque vous utilisez un réveil standard, vous courez le risque d’être réveillé lorsque vous êtes dans une phase de sommeil profond, ce qui entraîne une somnolence tout au long de la journée, ce qui peut entraîner une baisse de productivité et d’humeur, ce qui peut affecter le reste de votre journée. . Lorsque vous utilisez un réveil intelligent qui surveille vos cycles de sommeil, il détermine le meilleur moment pour que votre corps se réveille. En synchronisant votre réveil avec un cycle de sommeil plus léger, vous êtes plus susceptible de vous réveiller en vous sentant alerte et en ayant un meilleur fonctionnement cognitif (pensez : réflexion, raisonnement, mémorisation et apprentissage) au lieu de votre lenteur matinale habituelle.

Que vous optiez pour un tracker de sommeil portable ou une application de suivi du sommeil, comme Score de sommeil ou Vague de sommeil, vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle vous souhaitez être réveillé, par exemple entre 7 h 00 et 7 h 30. L’appareil ou l’application détectera lorsque vous êtes dans une phase de sommeil plus légère entre la plage horaire programmée. Vous vous réveillerez à l’heure idéale de votre corps pour moins d’anxiété et de somnolence tout au long de la journée : plus besoin d’appuyer sur le bouton snooze.



Fitbit Disponible en trois couleurs.

Loftie Disponible en sept couleurs.



7. Programmez votre cafetière

Imaginez que vous êtes au lit un lundi matin après que votre réveil intelligent (lire : ci-dessus) vous réveille en douceur. Dès que vous ouvrez les yeux, vous sentez le café infusé. Instantanément, vous êtes plus énergique et excité de commencer votre journée avant même de quitter votre lit. Vous pensez peut-être que en buvant le café vous donne du peps dans votre démarche, mais le odeur de café Il a été démontré à lui seul qu’il améliore la mémoire de travail et stimule la vigilance pour améliorer les performances mentales et physiques. Un groupe international de scientifiques a rapporté que inhaler l’arôme peut modifier l’activité de certains gènes du cerveau, réduisant ainsi les effets de privation de sommeil, comme la somnolence, l’incapacité de se concentrer et l’anxiété – aucune gorgée n’est nécessaire. Optez pour une cafetière avec minuterie afin que vous puissiez programmer votre tasse de café pour qu’elle soit prête avant même de vous lever du lit, donnant ainsi un nouveau sens à quelque chose qui vaut la peine de sortir du lit.