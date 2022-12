7 applications d’observation des étoiles pour repérer les constellations et plus encore

Le simple fait de regarder les étoiles avec un ami proche ou un partenaire peut être une façon relaxante de passer une soirée. Mais comment savoir où chercher ? Ou ce que vous voyez ? Si vous souhaitez découvrir les corps célestes et les amas d’étoiles visibles dans un ciel clair, télécharger l’une des meilleures options d’application d’observation des étoiles pour votre appareil peut être une bonne idée.

Mon mari et moi sommes assez loin dans la campagne pour voir des étoiles, mais nous n’avons pas complètement échappé à la pollution lumineuse de la ville. De temps en temps, avant de rentrer pour la nuit, nous sortirons sur le porche arrière si le ciel est dégagé et nous lèverons les yeux. Nous avons vu une Vénus d’une luminosité choquante, la séquence ISS de et quelques étoiles filantes – en partie grâce à l’aide de certaines applications.

Voici les meilleures applications pour vous aider à repérer les planètes, les étoiles et les constellations.

Google Sky/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Google Sky vous permet d’explorer les confins de l’espace à travers les “yeux” du télescope spatial Hubble, du Sloan Digital Sky Survey et du Digitized Sky Survey. Vous pouvez explorer la richesse des informations disponibles gratuitement sur mobile ou sur ordinateur. Cliquez sur le plateau en bas de l’écran pour en savoir plus sur le système solaire, les constellations, les galaxies et les nébuleuses, les vues de l’univers en rayons X, ultraviolets et infrarouges. Vous pouvez également utiliser des barres coulissantes pour voir des dessins du ciel de Giovanni Maria Cassini. De plus, trouvez où se trouvent les planètes dans le ciel à un moment donné en tapant le nom d’une planète dans le champ de recherche.

SkySafari/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET L’application d’astronomie SkySafari, qui commence à 5 $ sur iOS et gratuit sur Android, vous permet de tenir votre téléphone vers le ciel pour identifier les planètes, les constellations, les étoiles et les satellites. Vous pouvez également utiliser l’application pour voir à quoi ressemblait le ciel il y a des milliers d’années ou à quoi il ressemblera dans le futur. Simulez des averses de météorites passées, des comètes qui approchent et des événements célestes, comme des éclipses. SkySafari dispose également d’une fonction de superposition d’illustrations de constellation au cas où vous ne pourriez pas tout à fait visualiser le lion ou l’ours que tout le monde prétend voir. L’application propose également des informations sur l’histoire, la mythologie et la science pour accompagner les images. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez appuyer sur Le meilleur de ce soir dans l’application pour vérifier quel objet dans le ciel vous pourriez voir le mieux.

StarTracker/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET L’application Star Tracker fonctionne sur iOS (léger) et Android pour vous montrer 88 constellations, plus de 8 000 objets du ciel profond, ainsi que le soleil, la lune et les planètes, le tout en temps réel. L’application utilise une boussole 3D en mode AR qui indique la position des objets que vous avez recherchés. Considérez-le comme un planétarium mobile. Pour améliorer les constellations, Star Tracker dispose d’une fonction graphique pour les 12 signes du zodiaque et six célèbres objets du ciel profond. L’application est gratuite, mais il existe une version complète avec plus de fonctionnalités pour 3 $ et une version sans publicité pour 1 $. De plus, Star Tracker Pro offre une fonction Time Machine et un mode nuit.

Capture d’écran/CNET L’application Station Spatiale Internationale (ISS), disponible gratuitement sur iOS et Android, ne vous montre pas techniquement les étoiles, mais vous pouvez vérifier les planètes et l’ISS elle-même. L’application suit l’emplacement actuel du laboratoire dans l’espace au-dessus du monde à un moment donné. Une fois que vous avez connecté votre position – la seule autorisation demandée par l’application – elle peut vous dire à quelle fréquence vous pouvez vous attendre à voir l’ISS dans le ciel. Par exemple, les résidents de Louisville, dans le Kentucky, pourront généralement voir l’ISS entre 19 h 57 et 21 h 37 environ chaque nuit pendant environ 30 secondes à une minute et demie. C’est une fenêtre éphémère – l’ISS se déplace à environ 17 100 miles par heure. L’application garde également une trace du temps jusqu’à ce que l’ISS passe à nouveau au-dessus de votre emplacement et combien de temps il sera visible. En moyenne, il semble que l’ISS soit visible dans une zone donnée une à deux fois par jour au cours d’une semaine.

Skyview/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET L’application Skyview coûte 3 $ iOS et 2 $ sur Android, mais les deux plates-formes ont une version allégée gratuite. Pour utiliser Skyview, il vous suffit de pointer votre appareil vers le ciel et vous pouvez commencer à identifier les galaxies, les étoiles, les constellations, les planètes et même la Station spatiale internationale. L’application dispose d’un mode nuit et d’une fonction AR, vous pouvez donc l’utiliser confortablement à tout moment. La fonction Sky Path de l’application vous permet de suivre des objets dans l’espace pour voir les emplacements exacts à n’importe quelle date et heure. De plus, Skyview propose une option de voyage dans le temps pour observer à quoi ressemblait le ciel dans le passé et pourrait ressembler à l’avenir.

NASA/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Aucune aventure spatiale à la maison n’est complète sans l’application officielle gratuite de la NASA, que vous pouvez télécharger pour iOS ou Android. Bien que techniquement, vous ne puissiez pas utiliser l’application pour observer les étoiles dans la même veine que certains des autres sur cette liste, vous pouvez toujours vous rapprocher de l’espace. Découvrez une photothèque avec des milliers d’images constamment mises à jour et regardez la NASA TV en direct. De plus, l’application propose des vidéos à la demande de toute l’agence et une diffusion en direct de l’expérience de visualisation haute définition de la Terre sur l’ISS. L’application vous tient également au courant des missions de la NASA, des informations de lancement, des observations à venir, des nouvelles et des tweets de l’agence.

Star Walk 2/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Star Walk 2, 3 $ pour iOS et gratuit pour Android avec les achats intégrés, utilise les capteurs et le GPS de votre téléphone pour vous montrer une carte du ciel nocturne en temps réel, indiquant l’emplacement des étoiles, des planètes, des constellations, des comètes, de l’ISS et des satellites. Comme SkySafari, vous pouvez appuyer sur Visible Tonight si vous ne savez pas par où commencer. La fonctionnalité vous indiquera tous les événements astronomiques à venir et les objets célestes visibles pour votre emplacement. La section Quoi de neuf vous tiendra également au courant des événements à venir. Vous pouvez également afficher le calendrier astronomique ou appuyer sur l’icône du cadran de l’horloge pour sélectionner n’importe quelle date et heure et regarder le ciel de différentes périodes.

