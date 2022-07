7 ans de fierté de Baahubali : Tamannaah célèbre le film emblématique SS Rajamouli avec Prabhas, Anushka Shetty et d’autres

Baahubali est l’un des films cul que l’industrie cinématographique indienne a produit. SS Rajamoulile visionnaire, distribution qui comprenait Prabhas, Tamannaah Bhatia, Anushka Shetty, Rana Daggubati et d’autres ont laissé tout le monde bouche bée avec leurs incroyables talents d’acteur. Aujourd’hui marque les 7 ans de la sortie de Baahubali: The Beginning. Et l’actrice principale du premier film, Tamannaah, a profité de son compte Twitter pour célébrer la même chose.

Tamannaah célèbre les 7 ans de Baahubali

La magnifique beauté Tamannaah Bhatia a partagé quelques photos du tournage de Baahubali. Le film vedette de Prabhas, Rana Daggubati et Anushka Shetty est en effet très proche de son cœur. Tamannaah a écrit une note sincère qui disait : “Même après 7 ans quand les gens m’appellent Avantika, c’est surréaliste. Je suis fier de faire partie d’une franchise cinématographique qui a eu un impact dans le monde entier.” Tamannaah a joué le rôle d’Avantika qui était un résident de Kuntala et un combattant qualifié. Découvrez son tweet ici:

Collection au box-office de Baahubali

Le film d’action épique aurait été réalisé avec un budget de Rs 180 crore. Il a continué à faire des affaires d’environ Rs 600-650 crore. Il a été un énorme succès parmi les masses à travers le pays et a également remporté un grand succès en dehors de l’Inde. Prabhas est devenu un nom familier après la sortie et a fait de lui une star pan-indienne. Prabhas a joué un double rôle dans Baahubali. Avantika était jumelé avec Mahendra Baahubali alias Sivudu de Prabhas dans le film.

Tamannaah attribue à Baahubali le flou des frontières régionales

Plus tôt dans une interview, Tamannaah a crédité que Baahubali effaçait les frontières régionales. Elle a déclaré: “Baahubali avait cette portée qui a placé l’Inde devant le monde. Cela nous a valu une reconnaissance mondiale. C’était encourageant. Si vous vous sentez motivé et que votre travail est loué, vous voulez en faire plus.”