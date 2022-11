7 ans après avoir poursuivi COD, Robert Breuder recevra un règlement de 4 millions de dollars – Shaw Local

Plus de sept ans après que l’ancien président du Collège de DuPage, Robert Breuder, a poursuivi le conseil d’administration de l’école pour licenciement abusif, il est sur le point de recevoir 4 millions de dollars pour mettre fin à la longue bataille juridique.

Breuder et le fournisseur d’assurance du collège ont conclu un accord de principe pour régler le procès. Jeudi, les administrateurs ont convenu à l’unanimité d’abandonner toute demande reconventionnelle contre Breuder – une décision qui permettra de finaliser l’accord de règlement.

Maintenant, Breuder devrait recevoir un paiement de 4 millions de dollars de la compagnie d’assurance, l’Illinois Community College Risk Management Consortium. Breuder mettra alors fin à son procès contre le conseil et le conseil abandonnera officiellement une demande reconventionnelle qu’il a déposée en 2018. Un juge devrait approuver le rejet de toutes les demandes.

«Le vote du conseil met fin à une affaire qui a commencé il y a plus de sept ans, avant qu’un administrateur actuel ne soit membre du conseil, et résout toutes les réclamations sans frais directs pour l’institution au-delà de la franchise initiale encourue par le collège, comme tous les autres frais juridiques ont été payés par l’ICCRMC », a déclaré la présidente du conseil d’administration de COD, Maureen Dunne, lisant une déclaration préparée. “Le conseil estime que sa responsabilité fiduciaire envers le collège et la communauté est mieux servie en soutenant l’accord de règlement entre l’ICCRMC et Breuder et en mettant le procès derrière l’institution.”

Breuder a publié une déclaration écrite par l’intermédiaire de son avocat jeudi soir en réponse au vote du conseil.

“Le règlement marque la fin d’une saga d’un an qui a mis un fléau immérité et infondé sur ma réputation et mes réalisations au Collège de DuPage”, a déclaré Breuder dans son communiqué. “Malgré les bouleversements injustes que cette épreuve a causés à moi et à ma famille, je reste fier de mon travail et de tout ce qui a été accompli pendant mon mandat de président du Collège de DuPage. Ce règlement valide ces réalisations pour moi et me permet, ainsi qu’au Collège de DuPage, d’aller de l’avant.

Breuder a déposé la plainte fédérale en octobre 2015, un jour après avoir été licencié. Le costume a nommé le conseil d’administration et plus précisément quatre de ses membres – Kathy Hamilton, Deanne Mazzochi, Frank Napolitano et Charles Bernstein.

Hamilton, Mazzochi, Napolitano et Bernstein ont voté le 20 octobre 2015 pour licencier Breuder environ cinq mois avant son départ avec une indemnité de départ d’environ 763 000 $.

Le procès de Breuder a affirmé que Hamilton, avec l’aide des autres fiduciaires, avait dirigé un « stratagème malveillant et fautif » qui « ternissait » sa réputation professionnelle tout en foulant aux pieds ses droits contractuels et constitutionnels.

Le procès a également affirmé que les accusés avaient décidé de licencier Breuder “bien avant le 20 octobre 2015, uniquement sur la base de leurs intérêts personnels et de leurs agendas politiques”.

Le Consortium de gestion des risques du Collège communautaire de l’Illinois, un pool de risques des collèges communautaires d’État, a assumé les frais de défense du conseil d’administration du COD pendant les années de litige. Le fournisseur d’assurance a ordonné que le procès soit réglé “pour éviter de nouvelles dépenses”, selon une note du personnel au conseil d’administration de COD.

Les archives judiciaires montrent que le consortium a dépensé plus de 9 millions de dollars pour défendre le conseil d’administration de COD et les anciens administrateurs. De ce montant, plus de 3,7 millions de dollars ont été dépensés en coûts liés à la gestion de la défense de Hamilton, qui était devenu président du conseil en 2015.

Plus tôt jeudi, Hamilton, par l’intermédiaire de son avocat, a souligné que l’accord de règlement était entre Breuder et la compagnie d’assurance, et que c’est la compagnie d’assurance qui a décidé de régler le procès.

Elle a dit qu’elle “s’opposait à donner de l’argent au Dr Breuder”. Elle a également remercié les contribuables qui « l’ont soutenue pendant ces difficiles » sept années de litige.

Hamilton a déclaré qu’elle était “fière de son leadership COD qui a entraîné de nombreux changements positifs dans la politique et les procédures COD, qui ont et continueront de bénéficier aux étudiants de COD, aux contribuables et aux citoyens”.

Un avocat de Napolitano et Bernstein a refusé de commenter et a souligné la déclaration du collège.

Pendant son séjour à COD, Breuder a supervisé une transformation de 550 millions de dollars de son campus Glen Ellyn. Mais son mandat a également été rempli de discorde, y compris un vote de « défiance » en 2014 par les membres du corps professoral. Ce vote des professeurs faisait partie de plusieurs facteurs qui ont incité les administrateurs à rechercher un changement dans la direction de l’école.

Dans son procès, Breuder a affirmé qu’il s’était vu refuser une procédure régulière. Il a allégué qu’une enquête approuvée par le conseil d’administration sur ses activités pendant son mandat de président était une «chasse aux sorcières» qui n’a abouti à aucune preuve d’acte répréhensible.

Mazzochi, Napolitano, Bernstein et le conseil ont nié ces allégations.

Le vote du conseil pour licencier Breuder a annulé l’indemnité de départ de 763 000 $ de l’école avec lui – un forfait approuvé par un conseil précédent et fermement opposé par Hamilton et ses alliés.

• Susan Sarkauskas, rédactrice du Daily Herald, a contribué à ce rapport

https://www.dailyherald.com/news/20221110/7-years-after-suing-cod-robert-breuder-will-receive-a-4-million-settlement