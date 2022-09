7 alternatives de suivi du sommeil au nouveau Halo Rise d’Amazon

L’événement de lancement de produit d’Amazon en septembre cette semaine est venu avec de nouvelles annonces d’appareils, y compris un nouveau gadget de bien-être appelé Halo Rise, un suivi du sommeil qui fonctionne également comme un réveil au lever du soleil. Il s’agit du troisième modèle de la gamme de trackers de sommeil d’Amazon, après le Halo original en 2020 et Halo View en 2021.

Depuis votre table de chevet, le Halo Rise utilise des capteurs à faible consommation d’énergie pour suivre vos phases de sommeil, reconnaître les habitudes de sommeil et même remarquer les changements dans votre environnement. Il traduit ces informations en informations précieuses sur votre sommeil, dit Amazon, qui sont facilement accessibles dans l’application Halo. (Nous n’avons pas encore eu l’occasion de l’essayer.)

Amazon n’est pas seul – les grandes entreprises améliorent leur jeu lorsqu’il s’agit d’aider les consommateurs à mieux dormir à un moment où certaines parties du monde sont éprouver de l’insomnie dans plus de la moitié de sa population. Google, Apple, Samsung et même les fabricants de matelas ont introduit une technologie de suivi du sommeil qui vous permet de mieux comprendre vos habitudes de sommeil spécifiques et comment vous pourriez améliorer votre repos.

Le Halo Rise sera disponible plus tard cette année. Voici d’autres produits de suivi du sommeil sur lesquels vous pouvez mettre la main aujourd’hui.

Google Le Nest Hub de deuxième génération est davantage un écran intelligent tout-en-un qui sert également de suivi du sommeil. Il peut reconnaître les changements de lumière et de température, les troubles du sommeil comme le ronflement et votre fréquence respiratoire. Après avoir collecté des données, il offre un aperçu des perturbations qui vous empêchent de dormir une nuit complète. Comme le Halo Rise, il se pose sur votre comptoir ou votre table de chevet pour détecter les habitudes de sommeil plutôt qu’un bracelet autour de votre poignet. Cependant, vous pouvez également regarder Netflix sur le Nest Hub, écouter de la musique, utiliser des commandes vocales pour contrôler les fonctions de votre maison, poser des questions et utiliser d’autres outils utiles. Lisez notre avis sur Nest Hub 2e génération.

Capture d’écran par Nasha Addarich/CNET En plus de la famille de suivi du sommeil Halo d’Amazon, le Halo Band est un appareil portable de suivi du sommeil et de la condition physique avec accès à une vaste bibliothèque d’entraînements. Conçu pour être emporté partout, le Halo Band est moins encombrant et plus confortable pour dormir qu’une montre ou un tracker de fitness traditionnel. Il suit vos phases de sommeil, mesure la température de votre sommeil et votre temps passé à dormir par rapport aux réveils pour aider à proposer des solutions personnalisées pour améliorer la qualité de votre sommeil. Un plus ? Il coûte 70 $, ce qui le rend plus convivial que de nombreux trackers de sommeil populaires.

Fitbit L’Inspire 3 est un tracker de sommeil et de fitness sorti en août qui utilise la détection de mouvement et la surveillance de la fréquence cardiaque pour détecter votre sommeil. Il mesure le temps que vous passez en sommeil léger, en sommeil profond et en sommeil paradoxal afin que vous puissiez mieux comprendre vos schémas et reconnaître les tendances pendant votre sommeil nocturne. Vous pouvez également profiter de fonctionnalités telles qu’une alarme silencieuse qui vous réveillera doucement ou une alarme intelligente qui se déclenchera pendant la partie optimale de vos phases de sommeil, afin que vous vous sentiez mieux reposé. Le Fitbit Inspire 3 offre un suivi du sommeil de qualité au prix abordable (par rapport aux autres Fitbits) de 98 $ avec une conception peu invasive pour permettre un sommeil plus confortable. Lisez notre avis sur le Fitbit Inspire 3.

Oura Porter un bracelet pour dormir n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Si tel est le cas, vous pouvez investir dans une bague Oura. Il s’agit d’un appareil avancé de technologie de sommeil conçu pour que vous puissiez le porter de jour comme de nuit, comme un bijou élégant et un tracker de sommeil/fitness haut de gamme. L’Oura Ring utilise des capteurs pour mesurer le temps de sommeil et les changements dans votre corps, tels que la fréquence cardiaque ou la température, et évalue la qualité globale de votre sommeil à l’aide des informations qu’il recueille. Les informations de l’Oura Ring vous aideront à reconnaître les habitudes qui vous empêchent d’avoir un sommeil réparateur. Lisez notre revue Oura Ring 3.

Capture d’écran par Nasha Addarich/CNET Le travail d’un matelas est de vous aider à passer une bonne nuit de sommeil, mais le Eight Sleep Pod en prend quelques cent encoches comme un lit intelligent fonctionnel. C’est cher, mais c’est l’un des lits les plus high-tech que vous puissiez trouver sur le marché, avec un suivi du sommeil intégré au matelas. Chaque côté du matelas est doté de capteurs invisibles qui suivent vos mouvements, vos mouvements, vos phases de sommeil, votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire et votre température. Le Eight Sleep Pod ajustera également automatiquement sa température à une chaleur ou une fraîcheur qui correspond à vos besoins spécifiques. Les fonctionnalités supplémentaires incluent une alarme douce, des rapports de santé personnalisés et un coaching numérique pour vous aider à améliorer vos habitudes de sommeil et de santé. En savoir plus sur le lit intelligent Eight Sleep Pod.

Le lit intelligent Sleep Number 360 est un autre matelas qui sert également de suivi du sommeil. Comme le Eight Sleep Pod, le Sleep Number 360 Smart Bed utilise des capteurs dans le matelas pour suivre vos mouvements nocturnes, votre respiration, votre fréquence cardiaque et votre température. Au fur et à mesure que le lit traduit les données et lit vos mouvements, il s’ajuste automatiquement pour favoriser un meilleur environnement de sommeil. En plus de la possibilité de modifier les niveaux de fermeté, vous pouvez également ajouter une base réglable pour élever la tête et le pied de votre lit et vous mettre en mode Zero Gravity – une position en apesanteur et à basse pression qui aide à soulager la douleur dans votre bas retour. Avec ce matelas, vous pouvez suivre le temps que vous passez à chaque étape du sommeil, surveiller les tendances nocturnes et utiliser les informations pour améliorer la qualité de votre sommeil.

Capture d’écran par Nasha Addarich/CNET Si votre budget ne vous permet pas un lit intelligent haut de gamme, le tapis de suivi du sommeil Withings est un très bon suivi du sommeil comparable. Ce n’est pas un matelas complet, mais un coussin intelligent que vous placez sur le côté du lit qui suivra votre sommeil et traduira les données pour vous aider à comprendre vos habitudes. Il utilise un capteur pneumatique et sonore pour mesurer la fréquence cardiaque et respiratoire et identifier les mouvements et les sons que vous faites pendant votre sommeil pendant la nuit. Il enregistrera également la durée que vous passez dans une phase de sommeil léger, de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Le tapis de suivi du sommeil Withings transférera automatiquement les données dans un journal de sommeil que vous pourrez partager avec votre médecin pour élaborer un plan d’amélioration du sommeil. Le tapis de suivi du sommeil Withings possède également quelques fonctionnalités intelligentes auxquelles je ne m’attendais pas ; vous pouvez le programmer pour éteindre les lumières lorsque vous vous couchez et les allumer lorsque vous revenez.

