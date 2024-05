7 aliments surprenants à manger pour une meilleure tension artérielle

Vous ne ressentez peut-être pas la pression du sang circuler dans vos artères, mais cette pression peut avoir des effets importants sur la santé. L’hypertension artérielle (ou hypertension) est l’un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque, la principale cause de décès aux États-Unis. Et ce qui est encore plus choquant, c’est que près de la moitié des adultes américains souffrent d’hypertension. Il est généralement difficile de le détecter par vous-même car il n’y a pas beaucoup de signes ou de symptômes visibles. Mesurer votre tension artérielle avec un moniteur est le meilleur moyen de savoir si vous vous situez dans une fourchette saine.

La bonne nouvelle est que la tension artérielle peut être gérée par des changements de mode de vie, comme réduire le stress, rester actif, ne pas fumer et avoir une alimentation saine. En ce qui concerne l’alimentation, l’American Heart Association recommande de manger principalement des aliments à base de plantes, des produits laitiers faibles en gras, de la volaille et du poisson sans peau et des huiles végétales non tropicales. Ils suggèrent de limiter les gras saturés et trans, l’alcool, le sodium, les viandes grasses et les sucres ajoutés.

De plus, des recherches montrent que suivre le régime DASH (approches diététiques pour arrêter l’hypertension) peut aider à réduire vos chiffres. Selon ce régime, les micronutriments particulièrement bénéfiques pour la tension artérielle sont le potassium, le calcium et le magnésium, tandis que le sodium mérite d’être limité.

Cela dit, certains aliments contiennent des nutriments clés ou des propriétés uniques qui dilatent les vaisseaux sanguins et abaissent la tension artérielle. Nous avons discuté avec des diététistes professionnels des aliments qu’ils recommandent pour abaisser la tension artérielle et que beaucoup de gens négligent.

1. Betteraves

Vous pouvez rire du dicton « rien ne vaut les betteraves », mais elles figurent en bonne place sur la liste des aliments hypotenseurs. En fait, deux des diététistes que nous avons interrogés les ont recommandés. « Ces légumes-racines vibrants sont riches en nitrates, qui sont convertis par le corps en oxyde nitrique, un messager chimique qui détend et élargit vos vaisseaux sanguins et favorise la circulation sanguine », explique Maria Sylvester Terry, MS, RDN, LDN.

Les nitrates réduisent également la quantité de travail que votre cœur doit effectuer pour pomper le sang dans votre système, explique Carlie Saint-Laurent Beaucejour, MS, RD, LDdiététiste et coach en nutrition chez Crave avec Carlie.

De nombreuses études ont évalué les bienfaits du jus de betterave rouge, notamment parce qu’il est riche en nitrates. Par exemple, une vaste méta-analyse d’études a révélé que la consommation de 70 à 250 millilitres (mL) de jus de betterave rouge pendant 3 à 60 jours entraînait une réduction significative de la pression artérielle systolique (le chiffre le plus élevé dans une mesure de tension artérielle).

De plus, une demi-tasse de betteraves cuites fournissait environ 5 % de la valeur quotidienne (VQ) de potassium et de magnésium, deux nutriments importants dans le régime DASH.

Beaucejour recommande d’ajouter des betteraves aux salades ou aux smoothies. Essayez notre salade de betteraves rôties saine pour le cœur : vous ne serez pas déçu.

2. Pommes de terre

Souvent considérées comme trop élevées en termes d’indice glycémique, les pommes de terre sont en réalité un aliment riche en nutriments qui mérite d’être intégré à un régime alimentaire respectueux de la tension artérielle.

Terry note qu’une seule pomme de terre contient 515 milligrammes (mg) de potassium, soit bien plus qu’une banane ! Ce potassium aide le corps à excréter le sodium et à réduire la tension dans les parois des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à abaisser la tension artérielle. « De plus, lorsqu’ils sont préparés avec la peau et cuits dans une huile comme l’olive ou l’avocat, nous bénéficions respectivement des bienfaits des fibres et des graisses saines pour le cœur », ajoute Terry.

Pour un délicieux plat d’accompagnement, essayez ces pommes de terre grelots rôties aux oignons verts et à la feta.

3. Tofu

Il existe de nombreuses informations confuses sur les aliments à base de soja comme le tofu, mais ils sont généralement considérés comme sûrs, sauf si vous êtes allergique au soja. Non seulement ils sont sans danger, mais diverses études ont montré qu’une consommation plus élevée d’aliments à base de soja est liée à une baisse de la tension artérielle.

Les chercheurs pensent que cela est dû à des composés végétaux présents dans le soja, appelés isoflavones. Des études ont montré que la supplémentation en isoflavones de soja à elle seule abaisse la tension artérielle. Ces isoflavones aident à dilater les vaisseaux sanguins, en partie en améliorant la sécrétion d’oxyde nitrique (ce messager chimique que nous avons mentionné dans la betterave).

De plus, « l’edamame et le tofu fournissent des fibres, du potassium et des graisses polyinsaturées, qui soutiennent une fonction cardiaque saine et la santé vasculaire », explique Terry.

Pour commencer à incorporer le tofu à votre alimentation, préparez ce sauté de champignons et de tofu, préparé en seulement 20 minutes.

4. Ail

Que vous l’aimiez en poudre, en extrait, en huile ou sous forme entière, incorporer l’ail à votre alimentation est une façon savoureuse de faire baisser la tension artérielle. En fait, Terry et Mitzi de Maa, RD, LDNdiététiste chez Your Latina Nutrition, recommande de manger ce légume piquant.

« L’ail peut aider à abaisser la tension artérielle chez les personnes qui souffrent déjà d’hypertension artérielle en raison de composés comme l’allicine, l’alliine et la S-allyl-L-cystéine (SAC). Ils peuvent combattre l’inflammation, agir comme antioxydants et élargir vos vaisseaux sanguins, ce qui est bon pour la circulation sanguine », explique de Maa.

De manière impressionnante, une étude récente a révélé que la prise d’une petite dose d’extrait d’ail noir vieilli riche en SAC aidait à réduire la tension artérielle et à augmenter l’oxyde nitrique dans le sang chez les participants souffrant d’hypertension légère et prenant des médicaments.

Donc, si l’ail n’a pas été votre meilleur ami en cuisine jusqu’à présent, essayez d’acheter un pot d’ail émincé pour les vinaigrettes, de rôtir des gousses entières avec des légumes ou d’utiliser de la poudre d’ail pour égayer presque tous les plats.

5. Graines de citrouille

Les graines de citrouille, également connues sous le nom de pepitas, valent la peine d’être ajoutées à votre étagère de collations pour leurs bienfaits sur la tension artérielle. « Les graines de citrouille sont une source incroyable de magnésium et de potassium, une combinaison de minéraux qui aident à abaisser la tension artérielle et à favoriser la santé cardiaque », explique Beaucejour.

Chaque once de graines de citrouille non décortiquées contient 156 mg de magnésium, soit 37 % de la VQ, et 223 mg de potassium, soit 5 % de la VQ. Ces nutriments agissent ensemble pour abaisser la tension artérielle, c’est pourquoi ils font tous deux partie du régime DASH.

«J’adore ajouter des graines de citrouille à mes smoothies, mes salades et mes pâtisseries comme les courgettes ou le pain aux bananes», explique Beaucejour. Pour une collation savoureuse, faites griller quelques graines de citrouille et saupoudrez de votre combinaison d’épices préférée.

6. Baies

De nombreuses personnes ne savent pas si elles doivent ou non manger des fruits en raison de leur teneur en sucre. Les fruits ne sont pas seulement recommandés par les Dietary Guidelines for Americans, mais constituent également un groupe alimentaire que le régime DASH vous encourage à manger.

Les baies, en particulier, sont un fruit bénéfique contre l’hypertension. De Maa dit : « Les baies sont riches en anthocyanes et en certains flavonols. Les anthocyanes donnent leur couleur aux baies et aident à prévenir les maladies cardiaques. De plus, une étude a révélé que manger une tasse de myrtilles par jour améliorait la circulation sanguine et la biodisponibilité de l’oxyde nitrique.

Pour un délicieux petit-déjeuner rempli de baies, dégustez ce Bircher Muesli.

7. Oranges

Les oranges sont un autre fruit que vous pourriez négliger en termes de tension artérielle. « Les oranges contiennent de l’hespéridine, un antioxydant qui peut être bénéfique pour la santé cardiaque », explique Shana Minei Spence, MS, RDN, CDNfondateur de The Nutrition Tea.

La recherche montre que l’hespéridine est bénéfique pour la santé cardiovasculaire de diverses manières, notamment en aidant à réduire votre tension artérielle. Ce composé augmente la biodisponibilité de l’oxyde nitrique, réduit l’inflammation et, par conséquent, peut aider à diminuer la pression artérielle systolique et diastolique (les deux nombres de lectures de pression artérielle).

« Même boire du jus d’orange peut être bénéfique puisque vous obtenez toujours des vitamines et des minéraux », explique Spence. Chaque tasse de JO contient environ 10 % de la valeur quotidienne de potassium ! Essayez simplement d’acheter des jus de fruits 100 % sans sucres ajoutés. Ou combinez-le avec d’autres ingrédients pour préparer un délicieux smoothie comme notre smoothie aux baies et à l’orange.

L’essentiel

Aucun aliment n’améliorera comme par magie la tension artérielle, mais certains nutriments méritent d’être ajoutés à votre alimentation. La plupart des aliments bons pour la tension artérielle sont riches en potassium et en composés végétaux et faibles en sodium et en graisses saturées. «Aucun aliment ne peut remplacer les médicaments, mais ils peuvent constituer un excellent ajout à l’alimentation et potentiellement en retirer des bienfaits pour la santé», explique Beaucejour.

Alors amusez-vous à expérimenter des aliments comme l’ail, les pommes de terre, les graines de citrouille et le tofu dans votre cuisine ! Et n’oubliez pas que les changements alimentaires ne visent pas à ajouter du stress à votre assiette. Après tout, plus de stress n’est pas bénéfique pour la tension artérielle. Alors procédez étape par étape et voyez quels aliments vous pouvez ajouter à votre journée pour une meilleure santé.