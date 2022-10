7 aliments qui rendent heureux selon la science

Nous vivons en permanence poursuite du bonheur. Nous essayons la thérapie, nouvelles routines d’exercice et méditations pour trouver la paix et la joie. Et si manger certains aliments pouvait remonter le moral ? Études liant nutrition et bien-être mental ont émergé au cours de la dernière décennie, et certains aliments sont associés à augmentation de la sérotonine dans notre cerveau. Sérotonine, également connue sous le nom d’« hormone du bonheur », est une substance chimique qui joue un rôle important dans la régulation de notre humeur. De faibles niveaux de sérotonine peuvent provoquer une instabilité de l’humeur.

Pour plus de ressources en santé mentale, essayez ces des moyens simples d’améliorer votre santé mentale sans thérapie et consultez notre liste de façons de gérer l’anxiété sans médicaments.

Voici nos aliments préférés qui vous rendent heureux.

Chocolat noir

Vous connaissez la scène typique dans les films où une fille est assise sur son canapé en sueur, mangeant un pot de glace au chocolat. Il s’avère qu’Hollywood était sur quelque chose. Une revue systématique a révélé que chocolat noir peut affecter positivement son humeur. Il y a trois composants principaux présents dans le chocolat qui sont associés au sentiment de bonheur : tryptophane, théobromine et phényléthylalanine. Tryptophane est un acide aminé que le cerveau utilise pour produire de la sérotonine. Théobromine est un stimulant faible qui peut améliorer votre humeur. Entre-temps, phényléthylalanine est un autre acide aminé utilisé par le corps pour produire dopaminequi agit comme un antidépresseur.

Bananes

S’il y a jamais eu une chose telle que la “nourriture de bonne humeur”, les bananes en sont probablement. Mais peut-être pas de la façon dont vous pensez qu’ils sont. Bien que les bananes contiennent de la sérotonineil est incapable de traverser barrière hémato-encéphalique (pensez à la BHE comme un mur qui filtre ce qui peut et ne peut pas entrer dans notre circulation sanguine et se diriger vers notre cerveau). Mais les bananes peuvent jouer un rôle crucial dans la régulation de votre humeur de manière plus indirecte. Votre corps a besoin vitamine B6 pour créer de la sérotonine, et les bananes sont particulièrement riches en ce nutriment. Un seul banane de taille moyenne contient jusqu’à 0,4 mg de vitamine B6, qui représente environ 25 % de l’apport quotidien recommandé.

Noix de coco

Si vous avez le blues de l’hiver et que vous rêvez de journées plus chaudes, la noix de coco peut transporter vos papilles gustatives et votre humeur dans un état d’esprit tropical. La noix de coco est chargée de Triglycérides à chaîne moyenne, ce qui peut aider à augmenter votre énergie. Une autre raison pour laquelle la noix de coco est considérée comme un aliment d’humeur est qu’un Étude animale 2017 ont constaté que les MCT du lait de coco peuvent réduire l’anxiété. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le lien entre l’anxiété et la noix de coco chez l’homme.

Café

Celui-ci est pour le 1 milliard de buveurs de café dans le monde. Vous pouvez maintenant justifier votre consommation de café (avec modération, bien sûr) puisque le café rend le monde plus heureux, une gorgée à la fois. UN Méta-analyse 2016 ont conclu que la consommation de café est significativement associée à une diminution du risque de dépression. Une autre petite étude ont conclu que le café – à la fois caféiné et décaféiné – améliorait considérablement l’humeur des sujets par rapport à ceux qui avaient ingéré une boisson placebo.

filadendron/Getty Images



Avocat

D’autres générations diront peut-être que le toast à l’avocat est à blâmer pour les millénaires qui ne possèdent pas de maison, mais une chose est sûre : les avocats nous rendent plus heureux. Ce fruit onctueux et crémeux est bourré de nutriments y compris la choline, que votre corps utilise pour réguler votre système nerveux et votre humeur. UN étude 2020 ont constaté que les graisses saines contenues dans les avocats sont associées à une diminution de l’anxiété chez les femmes. Une autre bonne raison de consommer plus d’avocats est qu’ils sont riches en vitamine B, qui a été liée à niveaux de stress inférieurs.

Baies

Saviez-vous que consommer plus de fruits est également associé à une meilleure santé mentale ? UN Méta-analyse 2016 ont constaté que la consommation de fruits et légumes était fortement associée à une meilleure santé mentale. Les baies, en particulier, sont riche en antioxydantségalement connus sous le nom de flavonoïdes, qui peuvent réduire les symptômes de la dépression. Une autre étude où les sujets ont reçu jus de myrtille ont montré des résultats prometteurs qui liaient la consommation de bleuets à un déclin cognitif plus lent associé au vieillissement.

Aliments fermentés

Les aliments qui subissent un processus de fermentation comme la choucroute, le kimchi, le kéfir, le kombucha et le yogourt vous aident à maintenir un intestin sain et peuvent également contribuer à améliorer votre humeur. Le processus de fermentation crée probiotiques, qui à leur tour, soutiennent les bactéries saines dans votre intestin. Maintenant, qu’est-ce que votre intestin a à voir avec votre humeur ? Beaucoup. Jusqu’à 90% de sérotonine produit par votre corps est créé à partir de cellules intestinales. Ainsi, manger des aliments fermentés favorise une meilleure production de sérotonine.

Lire la suite: 8 mythes sur l’anxiété que vous pouvez arrêter de croire aujourd’hui

Trop long, vous n’avez pas lu ?

Lorsque vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme, votre premier réflexe peut être de prendre le paquet de biscuits ou d’aliments sucrés. Bien que ceux-ci puissent vous donner une certaine satisfaction, il est peu probable qu’ils améliorent votre santé mentale à long terme. Au lieu de cela, optez pour des aliments riches en nutriments comme ceux de cette liste pour vous donner un regain de bonheur.

Voir plus :

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.