Réduire certains aliments peut aider à réduire les ballonnements et les douleurs d’estomac.

Si vous vous sentez ballonné après avoir mangé, cela pourrait être dû à un problème digestif ou à une intolérance alimentaire, selon le Clinique de santé de Cleveland. Parfois, les ballonnements sont dus aux hormones. Si vos ballonnements deviennent graves, contactez un professionnel de la santé.

Jetons un coup d’œil à sept aliments qui peuvent provoquer et contribuer aux ballonnements, aux douleurs d’estomac et aux gaz.

1. Haricots et autres légumineuses

Les haricots sont un type de légumineuse réputée pour provoquer des ballonnements. La plupart des haricots et des lentilles contiennent des glucides appelés FODMAP (oligo-, di-, mono-saccharides et polyols fermentescibles) – ce sont des sucres qui peuvent être difficiles à décomposer pour le corps, selon Ligne Santé . Ce processus peut entraîner des ballonnements et des gaz.

Faire tremper les haricots et les légumineuses avant de les cuire peut aider à réduire les FODMAPS et les ballonnements après consommation, selon Actualités médicales aujourd’hui.

Manger des haricots et des légumineuses plus fréquemment pourrait minimiser les ballonnements et les inconforts digestifs. Une étude publiée dans le Journal nutritionnel ont constaté que les personnes qui consommaient des haricots quotidiennement pendant deux à trois mois remarquaient une réduction des ballonnements et des symptômes digestifs.

2. Gluten – blé, orge et seigle

Le blé, l’orge, le seigle et certaines flocons d’avoine contiennent une protéine appelée gluten, qui peut provoquer des ballonnements, des douleurs à l’estomac, de la diarrhée et des gaz chez les personnes sensibles au gluten.

Environ 1 % de la population américaine souffre de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune qui entraîne une grave sensibilité au gluten, selon le rapport. Journal mondial de gastroentérologie. La sensibilité au gluten non coeliaque affecte environ 6 % de la population américaine.

Même pour les personnes sans intolérance au gluten, la digestion de ces aliments peut être difficile en raison de leur teneur élevée en fibres insolubles.

« Ces céréales provenant du champ regorgent de fibres. Mais il convient de noter qu’ils sont riches en fibres insolubles, qui ne se décomposent pas bien pendant le processus digestif », rapporte le Clinique de Cleveland. “Comme indiqué précédemment, les aliments qui ne se digèrent pas bien finissent souvent par passer plus de temps dans votre intestin.”

3. Produits laitiers

Les produits laitiers présentent plusieurs avantages pour la santé, mais environ 65 % de la population mondiale ne peut pas décomposer le lactose, le sucre contenu dans les produits laitiers. Cette condition est appelée intolérance au lactose, selon le Clinique de Cleveland.

L’intolérance au lactose devient plus fréquente avec l’âge et est rare chez les bébés et les enfants. UN étude 2013 rapporte que 3 personnes sur 4 dans le monde souffrent éventuellement d’une intolérance au lactose.

« Les personnes intolérantes au lactose sont incapables de digérer complètement le sucre (lactose) contenu dans le lait. En conséquence, ils ont de la diarrhée, des gaz et des ballonnements après avoir mangé ou bu des produits laitiers. Cette affection, également appelée malabsorption du lactose, est généralement inoffensive, mais ses symptômes peuvent être inconfortables », rapporte le Clinique Mayo.

Il existe une sélection croissante de produits non laitiers à base de plantes présentant des avantages pour la santé similaires aux produits laitiers de substitution qui provoquent des ballonnements ou des douleurs à l’estomac.

4. Légumes crucifères

Les légumes crucifères contiennent des sucres qui peuvent être difficiles à décomposer pour l’organisme, surtout s’ils sont consommés rarement. Certains des légumes les plus susceptibles de provoquer des ballonnements comprennent le brocoli, le chou, les asperges, les choux de Bruxelles, les poireaux et les échalotes, selon CNBC.

« Ce sont des aliments sains qui contiennent de nombreux nutriments essentiels, notamment les vitamines C et K, les fibres et le potassium. Cependant, ils peuvent provoquer certains symptômes digestifs indésirables, notamment des ballonnements », rapporte Actualités médicales aujourd’hui.

Les légumes crus sont plus difficiles à digérer pour le corps, donc cuire les légumes crucifères avant de les consommer peut réduire les ballonnements et autres symptômes digestifs.

5. Boissons gazeuses

Les boissons gazeuses, telles que les sodas et les boissons énergisantes, contiennent du dioxyde de carbone, ce qui peut provoquer des ballonnements.

« Pensez à ce qui se passe si vous secouez une canette de soda », explique la diététiste Beth Czerwony, selon Clinique de Cleveland. « C’est ce qui se passe à l’intérieur de vous après que vous l’ayez bu. Les bulles n’ont nulle part où aller – et vous vous sentirez ballonné.

Boire fréquemment des sodas gazeux pourrait augmenter le risque de diabète et d’obésité, selon une étude du Journal américain de santé publique. La boisson la plus saine est toujours l’eau plate.

6. Pommes

Les pommes sont une excellente source de fibres et d’antioxydants, mais elles sont également connues pour provoquer des ballonnements, surtout si vous n’en mangez pas souvent.

« Les sucres, ou fructose, qui rendent ces fruits facilement disponibles si savoureux peuvent compliquer la digestion et entraîner des ballonnements. Les pommes et les poires peuvent également être riches en fibres difficiles à transformer si vous mangez la peau », rapporte le Clinique de Cleveland.

Les fruits comme les bananes, les raisins, les oranges et les baies sont plus faciles à digérer pour le corps et offrent bon nombre des mêmes bienfaits pour la santé.

7. Édulcorants artificiels

Les aliments sucrés artificiellement peuvent provoquer des problèmes digestifs tels que des ballonnements et des gaz, rapporte Actualités médicales aujourd’hui. Également connus sous le nom de substituts du sucre, les édulcorants artificiels tels que Splenda, NutraSweet, Truvia et l’aspartame n’offrent aucun avantage nutritionnel et sont liés au cancer, selon Deseret News.

“Votre corps réagit mieux aux aliments naturels”, explique Czerwony, selon Clinique de Cleveland. “Si quelque chose est fabriqué artificiellement, votre corps a plus de mal à le traiter.”