7 aliments qui peuvent aider à améliorer naturellement l’humeur

Divers aliments peuvent influencer positivement l’humeur et la santé mentale. Il a été démontré que la consommation de poisson, de chocolat noir, de café, de poulet, de patates douces, d’avocats et de cerises améliore le bonheur et réduit le stress. Ces éléments contiennent des nutriments essentiels qui contribuent à améliorer la fonction cognitive et la qualité du sommeil tout en atténuant les symptômes de la dépression.

Tout le monde veut la paix et le bonheur dans sa vie. Nous essayons tous de nombreuses choses différentes pour rester heureux : le yoga, la thérapie, les voyages, l’exercice, la lecture, le shopping, la poterie et passer du temps avec nos proches. Nous avons tous un endroit confortable qui nous rend heureux et nous donne un sentiment d’appartenance, comme passer du temps sur la terrasse, regarder la vue depuis votre balcon, profiter de votre sitcom préférée, parler à vos amis ou à vos proches et savourer votre plat préféré. .Toutes ces petites choses te rendent heureux, mais rien n’est comparable à la joie nourriture vous donne. La nourriture peut transformer une mauvaise journée en une bonne. Selon la science, la nourriture rend heureux. Lorsque vous êtes fatigué du travail et que vous sentez quelque chose de délicieux en train de cuisiner dans la cuisine, cela change votre humeur et vous commencez à avoir envie de plats délicieux. Voici 7 aliments qui feront votre bonheur.

Poisson: Manger du poisson peut améliorer votre santé mentale et vous rendre heureux car il contient des acides gras oméga-3, aide à réguler votre humeur et à aiguiser votre esprit, ainsi que de la vitamine D, essentielle à la modulation de votre humeur. Manger du poisson deux à trois fois par semaine peut améliorer votre santé cognitive et mentale. Selon une étude publiée par la Harvard School of Public Health en 2012, manger du poisson peut diminuer la dépression de 30 %.

Chocolat noir: Le chocolat noir aide à améliorer l’humeur. Il contient des flavonoïdes, qui aident à améliorer l’humeur et à réduire le stress. Le chocolat noir contient une grande quantité de théobromine qui libère de la dopamine et vous aide à vous détendre. Selon une étude publiée en 2010 à l’Université de Californie à Los Angeles, manger du chocolat noir réduit le niveau de stress.

Café: Si quelqu’un vous juge parce que vous buvez du café, vous pouvez le justifier en affirmant que, selon une étude publiée par l’Institut national de la santé en 2018, le café peut réduire la dépression. Le café est responsable de l’amélioration de l’humeur et de la production de dopamine, ce qui aide à réduire la dépression, l’anxiété et le stress.

Poulet: Le poulet est responsable de l’amélioration de l’humeur et de la réduction de la dépression. Selon une étude publiée à la Harvard School of Public Health en 2012, la consommation de poulet peut contribuer à réduire le stress. Le poulet aide à réduire le stress et à améliorer la santé cognitive et la qualité du sommeil.

Patate douce: La patate douce est parfaite pour améliorer votre humeur ; il se compose de nutriments et de glucides sains. Selon une étude publiée dans le Journal of Affective Disorders en 2012, les patates douces peuvent aider à améliorer l’humeur. Ils peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil, à réduire le stress et à améliorer votre humeur.

Avocat: L’avocat est bénéfique pour la santé ; il contient des fibres, des antioxydants et des minéraux qui aident à soutenir la gestion du poids et la santé intestinale. Les avocats peuvent également aider à améliorer votre humeur ; selon une étude publiée à l’Université de Californie à Los Angeles en 2014, les avocats peuvent réduire les symptômes de la dépression.

Cerises : Les cerises aident à améliorer l’humeur et à réduire le stress. Selon une étude publiée à l’Université du Michigan en 2012, les cerises peuvent réduire les symptômes de la dépression. Il contient de la mélatonine, qui aide à réguler l’humeur et les cycles du sommeil.

