7 aliments en conserve bon marché peuvent vous aider à gérer votre glycémie

Les diététistes ont partagé leurs sept aliments en conserve préférés pour vous aider à gérer votre glycémie avec EatingWell.

Écoutez si vous voulez voir les avantages pour la santé d’une baisse du taux de sucre dans le sang, notamment une meilleure santé hormonale et une meilleure humeur.

1. Poisson en conserve

Les diététistes disent que les poissons en conserve comme le saumon et le thon sont riches en protéines et peuvent vous aider à maintenir votre glycémie à un niveau bas.

Le saumon en conserve contient 18 grammes de protéines par portion de 3 onces et le thon contient 20 grammes de protéines par portion de 3 onces.

« Les protéines ralentissent la digestion et augmentent la satiété, ou sensation de satiété, ce qui favorise une glycémie stable » Lilian Nwora, Dt.P., CDCESa déclaré à EatingWell une diététiste professionnelle et un spécialiste certifié des soins et de l’éducation du diabète.

Le poisson est également riche en acides gras oméga-3 qui favorisent la santé du cerveau.

Tout comme le poisson en conserve, le poulet en conserve est riche en protéines et peut aider à gérer la glycémie. Getty Images

2. Poulet en conserve

Ne soyez pas un poulet : vous souhaiterez peut-être incorporer ces aliments en conserve à votre alimentation.

Le poulet en conserve contient 21 grammes de protéines par portion de 3 onces et vous n’avez pas à vous soucier de sa cuisson puisque le poulet en conserve est prêt à manger.

Les légumes en conserve fournissent aux gens des micronutriments essentiels. Getty Images/iStockphoto

3. Légumes en conserve

Donner petits pois une chance. Les légumes en conserve sont un choix alimentaire abordable et riche en fibres que vous pouvez ajouter à votre alimentation pour empêcher votre glycémie d’augmenter.

Les légumes en conserve ralentissent la digestion et constituent une excellente source de micronutriments, qui sont des vitamines et des minéraux essentiels dont l’organisme a besoin en petites quantités, selon Medical News Today.

Les tomates en conserve sont riches en lycopène et sont idéales pour préparer des sauces. Getty Images/iStockphoto

4. Tomates en conserve

Allons peut tout est éteint.

Les tomates en conserve peuvent être utilisées pour des choses comme les sauces, les soupes et les ragoûts et elles présentent plusieurs avantages pour la santé.

« Ils sont assez faibles en glucides et riches en antioxydants comme le lycopène, qui favorise la santé cardiaque », explique Hannah Heredia, MS, RDfondateur de On the Road Meals.

Les haricots en conserve sont riches en protéines végétales. Getty Images/iStockphoto

5. Haricots en conserve

Où es tu haricot? Les haricots contiennent des fibres et des protéines qui aident à stabiliser la glycémie.

« Cette combinaison de protéines et de fibres ralentit l’absorption du glucose et aide à maintenir une glycémie stable tout au long de la journée », explique Emily Haddock, RD, diététiste et propriétaire de Music City Nutrition & Wellness.

Une tasse de haricots noirs contient 16 grammes de protéines et 18 grammes de fibres et une tasse de pois chiches en conserve contient 10 grammes de protéines et 9 grammes de fibres.

La citrouille en conserve est très riche en vitamine A. Getty Images/iStockphoto

6. Citrouille en conserve

C’est citrouille’ parler de.

Les fibres de citrouille en conserve et la vitamine A ont également des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il contient 100 % de la vitamine A dont vous avez besoin par jour et par portion. C’est idéal pour préparer des sauces ainsi que des pâtisseries.

« La citrouille se marie également très bien dans les produits de boulangerie pour améliorer l’humidité et réduire la teneur en matières grasses », a expliqué Haddock.

Les fruits en conserve sont excellents lorsqu’ils sont accompagnés de yaourt grec ou de fromage cottage. Getty Images

7. Fruits en conserve

C’est un baie bon choix.

Les fruits en conserve peuvent être une friandise sucrée saine, mais certains fruits en conserve sont plus sains que d’autres.

« Pour réduire la teneur en sucre ajouté, optez pour des fruits en conserve conditionnés dans de l’eau ou des jus de fruits plutôt que du sirop, si disponible », a déclaré une diététiste. Jessica Barronfondateur du Red Head RD.

Elle a recommandé d’associer des fruits en conserve avec quelque chose de riche en protéines ou en matières grasses comme du yaourt grec ou du fromage cottage pour aider à gérer la glycémie.