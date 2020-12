Le changement de saison est bien connu pour augmenter vos chances d’attraper un rhume ou la grippe. Des enfants aux adultes plus âgés, presque tout le monde est vulnérable pendant la saison de la grippe. Puisqu’il n’existe aucun remède pour le rhume ou la grippe, la prévention, puis le traitement symptomatique sont vos meilleures options. Une alimentation appropriée contenant les bons aliments peut aider à stimuler votre système immunitaire afin de vous aider à faire face à des maladies bénignes et à récupérer plus rapidement. De plus, certains aliments peuvent également offrir des avantages médicinaux pendant cette saison, sans aucune crainte d’effets secondaires.

Voici quelques aliments que vous devriez ajouter à votre alimentation si vous avez la grippe ou un rhume, car ils vous aideront à vous remettre sur pied plus rapidement:

1. Ail

On pense que l’ail possède des propriétés antimicrobiennes et antivirales qui peuvent aider à traiter l’infection grippale. Une étude a été menée par l’Université de l’Australie occidentale pour déterminer l’efficacité de l’ail dans la prévention du rhume. Il y avait deux groupes de traitement: l’ail et le placebo et il a été constaté que le groupe ail avait moins d’infections grippales par rapport au groupe placebo. Le groupe de l’ail a également connu une guérison plus rapide s’il attrapait la grippe.

2. Gingembre

Même aujourd’hui, la plupart de nos mères ou grands-mères nous diraient de prendre une tasse de thé au gingembre lorsque nous souffrons d’un mal de gorge ou d’un rhume. Ce remède maison fonctionne car le gingembre a des anti-inflammatoires (soutenu par une étude publiée dans le Journal des aliments médicinaux) propriétés qui aident à apaiser la gorge. La prochaine fois que vous attraperez la grippe, n’oubliez pas de prendre une tasse de thé au gingembre chaud.

3. Soupe

Les soupes favorisent non seulement un appétit sain, mais aident également à hydrater le corps car elles sont remplies d’électrolytes. Les soupes sont également remplies de divers nutriments provenant de légumes ou de poulet et peuvent être consommées beaucoup plus facilement lorsque l’on se sent malade. Une étude récente menée par l’American College of Chest Physicians indique que les soupes au poulet peuvent être utiles pour réduire l’inflammation due au rhume.

4. Citron

Les citrons sont une excellente source de vitamine C et favorisent la guérison du rhume. La recherche a montré que la vitamine C est bénéfique dans la gestion du rhume et renforce également le système immunitaire pour limiter la gravité de la grippe. Les citrons peuvent aider à maintenir l’équilibre électrolytique pour prévenir la déshydratation, qui peut survenir en raison de la transpiration et d’un nez qui coule – des symptômes typiques du rhume. Sirotez une tasse de thé au citron chaud ou pressez du jus de citron frais sur votre nourriture pour assurer une récupération rapide.

5. Piments forts

Les symptômes les plus courants associés à la grippe saisonnière sont les courbatures, la congestion nasale, l’écoulement nasal ou les éternuements. On dit que le piment de Cayenne, le piment rouge ou d’autres piments épicés aident à soulager les symptômes de l’écoulement nasal et des douleurs corporelles. Une étude de 2016 indique que la capsaïcine, un composé présent dans les piments forts, a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui aident à soulager les douleurs corporelles. Il ajoute que la capsaïcine réduit également la sécrétion de mucus et peut donc aider à soulager un nez qui coule. N’ayez pas peur d’ajouter une pincée de poudre de piment rouge à votre nourriture. Cependant, si vous avez la diarrhée avec le rhume, il est préférable d’éviter cet aliment.

6. Miel

Le miel, le remède maison séculaire, est maintenant reconnu par les chercheurs pour son efficacité dans la gestion de la grippe. Le miel, avec ses propriétés anti-inflammatoires antimicrobiennes, aide à soulager la toux et d’autres symptômes courants du rhume. En août 2020, une étude publiée par la faculté de médecine de l’Université d’Oxford a conclu que le miel peut non seulement être utile pour soulager les symptômes des infections des voies respiratoires supérieures, mais aussi le comparer à une alternative pratique aux antibiotiques coûteux. Buvez une cuillère à café de miel mélangée à votre tasse de thé préférée pour soulager la toux et d’autres symptômes de la grippe et du rhume.

7. Curcuma

On pense que cette épice populaire présente dans la plupart des cuisines indiennes a des propriétés anti-inflammatoires et favorise une récupération plus rapide. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Immunology indique que le curcuma contient un composé appelé curcumine. En plus d’avoir des propriétés anti-inflammatoires, la curcumine est également considérée comme un puissant agent immunomodulateur qui renforce l’immunité pour lutter contre les infections. Pendant la cuisson, ajoutez une pincée de curcuma à vos aliments. Vous pouvez également en ajouter à un verre de lait chaud.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.