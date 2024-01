7 activités matinales qui sont définitivement mauvaises pour votre anxiété

Une matinée précipitée et stressante n’est jamais un objectif, mais c’est souvent une réalité pour de nombreuses personnes.

Cependant, s’il y a bien un moment de la journée où il est important de donner la priorité à votre zen intérieur, c’est bien le matin. « Il y a ce qu’on appelle la réponse d’éveil du cortisol. Notre hormone du stress, le cortisol, augmente en fait le matin. Cela augmente d’environ 70% », a déclaré Elizabeth (Birdie) Shirtcliffprofesseur-chercheur au centre de neurosciences-psychologie translationnelle de l’Université de l’Oregon.

« D’emblée, les matinées sont difficiles. Et notre corps considère chaque matin comme un facteur de stress », a expliqué Shirtcliff.

Ainsi, même si vous suivez une routine saine – comme prendre un petit-déjeuner, boire de l’eau et profiter du soleil, par exemple – vous ressentirez toujours du stress et de l’anxiété le matin.

De plus, les thérapeutes disent qu’il existe des habitudes quotidiennes qui vous rendent plus anxieux le matin – et vous en faites probablement sans le savoir. Voici de quoi il s’agit et comment y faire face :

Se réveiller et se coucher à des heures très différentes chaque jour.

“La façon de rendre la transition du sommeil à l’éveil un peu plus facile est de rendre la matinée moins imprévisible”, a déclaré Shirtcliff. “Se lever à des heures très différentes de la journée peut être très difficile pour votre corps car, généralement, cette réponse d’éveil du cortisol va se préparer en prévision de votre réveil.”

En d’autres termes, votre réponse d’éveil du cortisol ne commence pas dès que vous vous levez. Au lieu de cela, cela se produit avant même que vous n’ouvriez les yeux. Donc, si vous vous réveillez à 5 heures du matin un jour, à 8 heures le lendemain et à 10 heures le lendemain, cette poussée préparatoire de cortisol ne peut pas se produire correctement.

« Et cela entraîne une énorme sensation de fatigue et d’épuisement professionnel parce que votre corps n’est pas préparé. Donc, vous finissez par vous sentir stressé parce que vous n’avez pas la protection de cette réponse d’éveil », a déclaré Shirtcliff.

Pour lutter contre ce phénomène, il est important de se lever et de se coucher chaque jour à la même heure, même le week-end.

“De cette façon, cette réponse matinale se produira naturellement et de manière prévisible et ne fera pas dérailler toute la journée”, a expliqué Shirtcliff.

Se précipiter pour sortir par la porte.

“Je pense que l’un des problèmes les plus importants est la précipitation et les matinées mouvementées”, a déclaré Ambre Benzigerun conseiller professionnel agréé basé dans le New Jersey.

Si vous appuyez encore et encore sur snooze, vous vous dépêcherez probablement le matin et vous penserez : « Pourquoi ai-je fait ça ? » a déclaré Benziger. Cela crée une matinée chaotique où vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations matinales normales, a-t-elle ajouté. “Et cela commence la journée de manière très anxieuse et peut se répercuter sur le reste de votre journée.”

Pour lutter contre cela, Benziger a déclaré que c’était une bonne idée de mettre en place une routine matinale de base pour vous-même. De cette façon, vous ne serez pas dans une spirale aussi mouvementée, ce qui peut atténuer une partie du stress et de l’anxiété que vous ressentez.

Vérifier les messages ou les actualités tout de suite.

Se bombarder de nombreuses informations le matin ne vous rend pas plus calme.

Consulter les réseaux sociaux, les titres ou les e-mails dès le matin peut vous faire sentir dépassé ou distrait des tâches matinales que vous devez accomplir pour passer une journée réussie, a déclaré Benziger.

De plus, si les nouvelles que vous recevez sont anxiogènes (comme c’est souvent le cas), vous vous sentirez encore plus mal.

Image ouverte modale charge de forme via Getty Images Boire du café l’estomac vide peut entraîner de l’anxiété et de la nervosité.

Ne pas dormir suffisamment.

Une bonne nuit de sommeil est importante pour réduire toute anxiété du lendemain, a noté Shirtcliff. « Si vous passez une bonne nuit de sommeil, vous obtiendrez une très bonne réponse d’éveil du cortisol. Et cela peut être un bon départ physique pour la journée », a-t-elle déclaré.

Une mauvaise nuit de sommeil signifie que vous n’obtenez pas cette réponse d’éveil du cortisol. “Et cela signifie que cet après-midi, lorsque vous arrivez au point où vous devriez vous reposer, vous êtes toujours en train de rattraper votre retard et vous ressentez toujours cette réaction de stress”, a déclaré Shirtcliff.

Ensuite, vous passez une autre mauvaise nuit de sommeil, a-t-elle ajouté, créant un cycle de sommeil stressant et mauvais. “Je dirais que le meilleur secret pour avoir moins d’anxiété le matin est de passer une très bonne nuit de sommeil.”

Boire trop de caféine.

Benziger a déclaré qu’un excès de caféine peut être un déclencheur majeur d’anxiété. La caféine « vous augmente déjà et peut parfois provoquer de la nervosité, parfois imiter ce que l’on ressent lorsqu’on est anxieux », a expliqué Benziger.

La définition d’un excès de caféine varie d’une personne à l’autre : certaines personnes ne supportent pas du tout la caféine, tandis que d’autres peuvent en avaler quelques tasses par jour sans se sentir anxieuses. Mais globalement, 400 milligrammes de caféine est la limite suggérée pour les adultes, selon la clinique Mayo. Cela équivaut à environ quatre tasses de café.

De plus, une consommation excessive de caféine peut être votre façon, sans le savoir, de gérer des problèmes comme le manque de sommeil ou même la déshydratation, a déclaré Benziger. “Souvent, nous comptons sur la caféine ou les boissons énergisantes et ce genre de choses au lieu de vérifier avec nous-mêmes.”

Avez-vous besoin de plus de sommeil ? Avez-vous besoin de faire une pause ? Avez-vous besoin d’un soutien supplémentaire au travail? La caféine peut sembler être la solution, mais ce n’est certainement pas une solution à long terme. Consommer de la caféine pour répondre à ces besoins vous oblige simplement à vous en sortir et, par conséquent, à vous sentir plus anxieux.

Boire du café à jeun.

En plus de tout cela, si vous buvez de la caféine avant de prendre votre petit-déjeuner, vous augmentez encore votre stress.

Selon la clinique de Cleveland, prendre un café l’estomac vide peut contribuer à des sentiments d’anxiété en plus de la nervosité. Pourquoi? Votre corps absorbe caféine plus rapidement lorsqu’il n’y a pas de nourriture dans votre estomac.

Commencez votre journée avec un discours intérieur négatif.

Selon Benziger, commencer votre journée avec un discours intérieur négatif ou un dialogue autocritique peut également contribuer à des sentiments d’anxiété.

« Lorsque vous vous regardez dans le miroir… quels types de messages vous dites-vous ? Ou [what kind of] des pensées as-tu ? a-t-elle noté.

Essayez de vous surprendre dans votre discours intérieur négatif, puis réfléchissez à la façon dont ces types de pensées pourraient vous rendre stressé ou anxieux tout au long de la journée, a déclaré Benziger. (Pensez-y : vous dire que tous vos collègues pensent que vous êtes incapable ou ne se soucient pas de ce que vous pensez ne vous calmera pas lorsque vous entrerez dans le bureau.)

“La routine est le secret des bonnes hormones du stress.” -Elizabeth Shirtcliff

Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour diminuer votre anxiété matinale.

“La routine est le secret des bonnes hormones du stress”, a déclaré Shirtcliff. Cela inclut manger à la même heure de la journée, se coucher à peu près à la même heure et se réveiller à peu près à la même heure.

“Ce sont tous des moyens qui aideront votre corps à prédire la journée et donc à ne pas en faire trop”, a ajouté Shirtcliff.

De plus, Benziger a déclaré que c’était également une bonne idée d’intégrer la joie dans votre routine matinale, surtout si vous n’aimez pas les matins. Vous pouvez essayer de passer du temps à tenir un journal, de définir une intention pour la journée ou de faire tout ce dont vous avez besoin pour ajouter un peu de joie à votre routine.

Au-delà de votre routine matinale, Shirtcliff recommande de socialiser avec les autres l’après-midi et de prendre le temps de méditer et de se détendre tout au long de la journée. Avoir une alimentation nutritive, boire suffisamment d’eau et faire régulièrement de l’exercice sont également des moyens de lutter contre l’anxiété. “Tout cela va vous aider pour le lendemain”, a expliqué Shirtcliff.

Benziger a déclaré que c’est également une bonne idée de faire les choses à l’avance qui peuvent améliorer votre routine matinale. « Quelle chose que vous pouvez mettre en œuvre aujourd’hui pour améliorer votre routine matinale ? Même s’il s’agit de quelque chose de très petit, comme disposer vos vêtements la veille, pour vous sentir mieux préparé ? »

En anticipant, vous pouvez vous préparer pour le lendemain et atténuer les facteurs de stress matinaux qui vous découragent et vous rendent anxieux.