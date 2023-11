7 actions de divertissement qui sont bien meilleures qu’AMC

La « meme mania » qui propulsait autrefois Divertissement AMC (NYSE :AMC) les stocks à des niveaux de prix élevés ont depuis longtemps quitté la scène. Même en tant qu’opération spéculative, AMC ne constitue plus l’une des fortes opportunités parmi les valeurs du divertissement.

Les meilleures pièces incluent d’autres actions de cinéma. L’un des principaux pairs cotés en bourse d’AMC affiche une valorisation qui reflète mieux les fondamentaux et publie de solides résultats grâce à une reprise au box-office post-covid.

En outre, les actions de sociétés de divertissement axées sur le contenu semblent actuellement attrayantes du point de vue risque/récompense. Rendu à des valorisations faibles, en raison des craintes que la « coupure du cordon » et le déclin de la télévision linéaire ne l’emportent sur la croissance du streaming.

Cependant, comme ils se négocient actuellement aux prix du « pire scénario », la simple révélation de résultats d’exploitation « moins mauvais » pourrait suffire à les envoyer vers des prix plus élevés. Certains de ces noms pourraient également être des cibles de rachat.

Sur ce, plongeons-nous dans ces sept meilleurs achats parmi les actions de divertissement.

Réseaux AMC (AMCX)

Source : Studio postmoderne / Shutterstock.com

Oubliez AMC Entertainment. Il existe un bien meilleur AMC : Réseaux AMC (NASDAQ : AMCX ).

Les actions de cette société de médias, qui possède des réseaux câblés comme AMC et IFC, ainsi que des plateformes de streaming comme AMC+ et Acorn TV, ont chuté de plus de 75 % au cours des cinq dernières années.

Les investisseurs ont martelé les actions en raison des inquiétudes suscitées par l’incertitude entourant la transition de la télévision vers le streaming. Cependant, sur la base de la valorisation actuelle des actions AMCX, cela vaut peut-être la peine de faire ce pari à long terme.

Les actions se négocient aujourd’hui à moins de 2 fois les bénéfices prévisionnels. Cela survient malgré les prévisions annonçant des bénéfices à ne diminue que légèrement au cours des deux prochaines années.

Mieux encore, alors qu’AMC Networks vient de signaler baisse des bénéfices pour le trimestre précédent, les bénéfices dépassent largement les attentes du côté des ventes. L’AMCX s’est redressée suite à l’annonce de ces résultats « moins mauvais », et pourrait le faire à nouveau si cette tendance se poursuit au cours des trimestres à venir.

Cinémark (CNK)

Source : LukeandKarla.Travel / Shutterstock.com

Cinémark Holdings (NYSE :CNK) est une bien meilleure option parmi les actions de divertissement pour s’exposer à la tendance à la reprise du box-office qu’AMC Entertainment.

AMC est réglé sur rapporte une fois de plus des pertes trimestriellesmais comme indiqué ci-dessus, Cinemark bénéficie du rebond du box-office de cette année, les revenus de la société étant désormais retour au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

Cela explique pourquoi les actions d’AMC ont diminué de plus de 70 % depuis le début de l’année, mais les actions de CNK ont augmenté de plus de 83 % au cours de la même période. Même si CNK a déjà profité de ces développements, ne pensez pas qu’il soit trop tard pour acheter.

Les actions se négocient aujourd’hui à seulement 11,1 fois les bénéfices prévisionnels. Comme l’a récemment soutenu un analyste (Mike Hickey de Benchmark), la société pourrait continuer à connaître une croissance post-pandémique, pourrait bientôt rétablir son dividende, et pourtant le titre reste à un multiple à terme inférieur aux normes historiques. Tout cela laisse présager d’autres perspectives de hausse pour CNK.

Société Fox (FOX)

Source : Léonard Joukovski / Shutterstock.com

Comme vous le savez peut-être, Société Fox (NASDAQ :RENARD) possède le réseau de diffusion Fox, une poignée de chaînes de télévision, ainsi que des réseaux câblés comme Fox News, Fox Business et Fox Sports.

Cependant, cette société de médias historique possède un atout de streaming intéressant : la plateforme de streaming financée par la publicité Tubi.

Comme le montrent les derniers résultats trimestriels de Fox, la société dans son ensemble connaît un manque de croissance des revenus et une rentabilité en baisse.

Cependant, grâce à la poursuite de la forte croissance de Tubiainsi que la perspective d’une demande accrue de publicité politique en 2024, Fox pourrait être bien placé pour publier des résultats bien meilleurs dans quelques trimestres.

Négociant pour seulement 9,2 fois les bénéfices prévisionnels, de meilleurs résultats pourraient vraiment donner un coup de pouce à l’action FOX. Outre le potentiel de hausse du titre parallèlement à une rentabilité accrue, des résultats plus solides pourraient conduire le marché à réévaluer les actions à un multiple à terme plus élevé, ce qui en ferait peut-être le moment idéal pour acheter.

Groupe Média Nextstar (NXST)

Source : Piotr Swat / Shutterstock.com

Groupe Média Nextstar (NASDAQ :NXST) est un autre titre de divertissement dont les œufs se trouvent principalement dans le panier des émissions télévisées. Toujours comme InvestorPlace’s Samuel O’Brient l’a souligné le mois dernier, cette société de télédiffusion locale possède également des propriétés médiatiques multichaînes comme The Hill et Newsnation.

Selon O’Brient, ces actifs, ainsi que le portefeuille de stations de Nexstar, pourraient bénéficier de la prochaine saison électorale de 2024. L’action NXST se négocie à 13,6 fois les bénéfices prévisionnels, mais les prévisions prévoient des bénéfices à plus du double l’année prochaineprincipalement en raison de l’augmentation de la demande publicitaire liée au cycle électoral.

Nexstar s’est également lancé dans le secteur réseau du secteur de la diffusion. L’actuel propriétaire du réseau de télévision CW, Nexstar, aurait été intéressé par acheter le réseau de télévision ABC depuis Disney (NYSE :DIS). Nouvelles acquisitions et/ou autres efforts comme la montée de l’ATSC 3.0 (alias « Nextgen TV ») pourrait contribuer à stimuler la croissance des bénéfices.

Paramount Global (PARA)

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Les titres des médias ont été mis à rude épreuve ces dernières années, mais Paramount mondial (NASDAQ :PARA) a été durement touché par le pessimisme du marché quant aux perspectives d’avenir des conglomérats médiatiques qui, avantNetflix (NASDAQ :NFLX), apparaissait dominante et insubmersible.

Mais bien qu’elle soit clairement en disgrâce et qu’elle constitue un véritable piège de valeur pour les investisseurs à la recherche de bonnes affaires, le moment est peut-être enfin venu de parier sur l’avenir de cette entreprise. Bien sûr, à première vue, l’action PARA ne ressemble pas à une bonne affaire. Les actions de la société, qui possède des propriétés allant des anciens médias comme CBS et Paramount Pictures aux plateformes de streaming comme Paramount+ et PlutoTV, se négocient à 23,4 fois les bénéfices.

Cependant, avec l’entreprise le pari du streaming commence à payerPARA est peut-être prêt à rencontrer/battre attentes d’une reprise des bénéfices l’année prochaine. N’oubliez pas non plus que Paramount Global reste un top objectif de rachat parmi les actions de divertissement.

Découverte de Warner Bros (WBD)

Source : Ingus Kruklitis / Shutterstock.com

Comme Paramount Global, Découverte Warner Bros (NASDAQ :WBD) est un autre nom médiatique totalement en disgrâce auprès des investisseurs. Les actions ont coulé comme une pierre après la fusion qui a donné naissance à l’entreprise fermé en 2022.

Pourtant, malgré ses mauvaises performances, pour ceux qui envisagent de se lancer aux prix actuels, il pourrait s’agir de l’une des principales actions de divertissement à acheter.

Comment ça? Comme pour PARA, le pari du streaming de cette société est peut-être sur le point de porter ses fruits. C’est du moins le point de vue d’un À la recherche d’Alpha commentateur, qui a récemment soutenu que le marché est sous-estimer le potentiel de hausse des actions WBDune fois terminé le redressement de Warner Bros Discovery axé sur le streaming.

Bien que d’autres facteurs, comme la grève de l’acteur, sans parler des prévisions du côté des ventes, jeter un doute sur cette thèsesi vous faites vos devoirs et arrivez à la même conclusion à contre-courant, un investissement dans WBD aujourd’hui pourrait vraiment s’avérer payant.

Cerveau sauvage (WLDBF)

Source : Africa Studio / Shutterstock.com

Après avoir examiné six noms plus connus qu’AMC, regardons Cerveau sauvage (OTCMKTS :WLDBF), un jeu sous le radar parmi les valeurs du divertissement.

Basée au Canada, Wildbrain possède une vaste bibliothèque de programmes de divertissement pour enfants et de propriété intellectuelle.

L’entreprise possède également un 41% participation dans Peanuts Worldwide. Peanuts détient les droits sur Charlie Brown, Snoopy et toute autre propriété intellectuelle liée à la franchise médiatique Peanuts.

Ces actifs génèrent des flux de trésorerie stables. Cependant, en raison de frais généraux élevés et de frais de service de la dette, Wildbrain déclare des bénéfices négatifs.

Les actifs de Wildbrain pourraient être maximisés par une entreprise plus grande, ce qui en ferait une cible de rachat. Bien que l’achat de WLDBF soit quelque peu spéculatif pour cette raison, un rachat de Wildbrain est beaucoup plus probable qu’un regain de popularité des mèmes pour les actions AMC.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.