7 acteurs en lice pour jouer le prochain 007 – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection

James Bond est l’un des personnages les plus populaires de tous les temps, et il a été joué par un large éventail d’acteurs.

Daniel Craig a quitté le rôle après “No Time To Die” de 2021.

Aaron Taylor-Johnson serait devenu un favori pour le rôle.

Il est difficile de trouver un personnage plus emblématique que James Bond. Après ses débuts en 1962 Dr Non (avec Sean Connery jouant l’homme lui-même), James Bond a été l’un des personnages les plus célèbres à avoir orné le grand écran. Depuis près de 60 ans que 007 est sorti sur grand écran, il a été joué par cinq acteurs (Sean, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, et Daniel Craig) à travers 25 films. Avec 2021 Pas le temps de mourirDaniel Craig l’a officiellement appelé une journée à jouer 007, donnant à quelqu’un d’autre l’opportunité d’assumer le rôle.

Bien que rien d’officiel n’ait été annoncé sur qui jouera ensuite Bond, les fans ont naturellement participé à toutes sortes de discussions sur les acteurs qui pourraient incarner le super espion. Il y a également eu beaucoup de discussions sur la diversification du rôle et le choix d’un acteur non blanc ou non masculin. Il y a aussi eu des rapports sur des acteurs comme, Aaron Taylor Johnson être favorisé pour le rôle. Découvrez quelques-unes des personnes qui pourraient être en lice pour être le prochain 007 ici !

Aaron Taylor Johnson

Avec plus d’un an depuis Pas le temps de mourir sortir en salles, beaucoup de gens spéculent sur qui reprendra le rôle, et Aaron Taylor-Johnson, 32 ans, serait l’un des favoris. Des sources ont affirmé que le Animaux nocturnes la star s’est assise avec le producteur de Bond Barbara Brocoli pour une rencontre qui s’est bien passée, d’après Nouvelles de la rondelle. Un autre initié a partagé des détails avec Le soleil en novembre. “Aaron est allé passer un test d’écran pour être le prochain Bond en septembre et les producteurs et Barbara l’ont adoré”, ont-ils déclaré.

Sam Heughan

Étranger acteur Sam Heughan, 42 ans, a proposé un remplaçant possible pour Daniel Craig, en particulier parce qu’il a en fait auditionné pour être Bond en 2006 Casino Royale. Il a révélé qu’il avait essayé pour le rôle dans une interview de juin sur le podcast Juste les faits avec Alex Zane. Même si passer une audition pour jouer 007 est un honneur, le Île en guerre star a admis qu’il se sentait mal équipé à l’époque. “Ce fut une expérience incroyable et j’étais complètement dépassé”, a-t-il déclaré, via Parade. Il a également expliqué qu’il avait l’impression d’avoir maintenant le « bon âge » pour le rôle. «Je me sens assez capable pour le faire. J’aimerais avoir l’opportunité de jeter mon chapeau dans le ring. Certainement », a-t-il déclaré.

Idris Elbe

Idris Elbe, 50 ans, a longtemps été un favori des fans pour reprendre le nom de code 007, et la star a clairement aimé attiser les flammes. Lorsque les fans ont commencé à faire campagne pour Le fil acteur pour assumer le rôle en 2014, Idris a tweeté qu’il était heureux que les fans pensent qu’il était un bon candidat. « Est-ce que 007 n’est pas censé être beau ? Heureux que vous pensiez que j’ai une chance ! ” il tweeté. Il a tweeté plusieurs fois de plus pour énerver les fans, comme en 2018, quand il selfie partagé avec les mots « Je m’appelle Elbe. Idris Elba », d’après la célèbre citation de Bond. Il a également partagé une selfie “malheureux” de lui et Daniel Craig lors d’une remise de prix en 2019, s’amusant clairement avec les rumeurs. Alors que les fans voudront peut-être voir Idris s’habiller, il a écarté la possibilité que cela se produise de sitôt dans une interview d’octobre avec TVI. “Non, je ne serai pas James Bond”, a-t-il déclaré.

Lashana Lynch

Lashana Lynch, 35 ans, est déjà entrée dans l’histoire en tant que première femme noire à adopter le nom de code 007. Son personnage Nomi dans Pas le temps de mourir s’est révélé être le successeur de James Bond. Avec Daniel Craig qui ne joue plus James Bond, si les intrigues de ses films continuent, Lashana peut sûrement continuer l’histoire en tant que tout nouveau 007.

Tom Hiddleston

Un autre favori des fans pour reprendre la franchise a été Vengeurs Star Tom Hiddleston, 41. Selon certaines rumeurs, l’acteur aurait repris la franchise dans le passé, mais une source proche du producteur Barbara Brocoli Raconté Page 6 en 2017 qu’elle ne pensait pas qu’il était la bonne personne. “De plus, Barbara Broccoli n’aime pas Tom Hiddleston, il est un peu trop suffisant et pas assez dur pour jouer James Bond”, a déclaré la source.

Bien qu’il n’ait peut-être pas été la bonne personne en 2017, les fans ont toujours roulé dur pour Tom, et il a de nouveau été interrogé sur les rumeurs dans une interview d’avril avec Empire Magazine. « Que puis-je dire que vous ne sachiez déjà ? » a-t-il dit lorsqu’on l’a interrogé sur la spéculation, via Indépendant. “C’est intéressant en soi que je sois soudainement devenu très conscient de ce que je dis, n’est-ce pas ?”

Henri Cavill

Après avoir joué l’icône avec Superman, Henri Cavill, 39 ans, a manifesté son intérêt à assumer le rôle de Bond maintenant que Daniel Craig a terminé. “Si Barbe [Broccoli] et Michel [G. Wilson] m’a intéressé à faire partie de leurs films, alors j’aurai volontiers cette discussion, et ce serait quelque chose que je serais très désireux d’explorer plus avant », a-t-il déclaré, via Cinémablend.

Régé-Jean Page

Alors qu’il est resté timide quant à savoir s’il pourrait ou non apparaître dans la saison 2 de Bridgerton, Régé-Jean Page, 34, est encore un nom de plus sur le bout de la langue des fans de Bond ! L’acteur a déclaré que c’était à la fois excitant et quelque chose d’un rite de passage pour les acteurs anglais d’être censés affronter 007, bien que rien ne soit défini. « Ah, le mot B. Je pense que si vous êtes britannique et que vous faites quelque chose de remarquable, que les autres remarquent, alors les gens commenceront à en parler », a-t-il déclaré en avril 2021 à Miroiter. “Je pense que c’est assez normal et je suis flatté d’être dans la catégorie des Britanniques que les gens ont remarqués.”

