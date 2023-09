7 500 migrants ont été arrêtés rien que dimanche

Le nombre de migrants traverser illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique a augmenté régulièrement depuis début septembre, selon deux responsables du Département de la sécurité intérieure, la patrouille frontalière ayant appréhendé plus de 7 500 migrants rien que dimanche.

En juillet, dernier mois pour lequel des données officielles sont disponibles, le nombre quotidien d’arrestations de frontaliers illégaux s’élevait en moyenne à un peu plus de 4 300.

L’augmentation du nombre de migrants pourrait indiquer que les nouvelles politiques mises en place par l’administration Biden en mai, qui maintenaient initialement les chiffres à un niveau bas, pourraient désormais avoir moins d’impact.

Les nouvelles politiques rendent plus difficile pour les migrants de demander l’asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et plus facile pour eux de chercher à entrer légalement aux États-Unis depuis leur pays d’origine, une nouvelle stratégie que l’administration Biden a adoptée après l’expiration des politiques frontalières de Covid-19 à la mi- Peut. Avant le changement de politique, les arrestations quotidiennes de personnes franchissant illégalement la frontière avaient atteint un nombre record de plus de 10 000.

« Nous restons vigilants et nous attendons à des fluctuations, sachant que les passeurs continuent d’utiliser la désinformation pour s’attaquer aux personnes vulnérables », a déclaré un porte-parole des douanes et de la protection des frontières.

« Le CBP travaille conformément à notre plan et dans le cadre de nos processus standards pour décompresser rapidement les zones situées le long de la frontière sud-ouest, et pour filtrer et traiter les migrants de manière sûre et efficace afin de les placer dans des procédures d’application de l’immigration conformes à nos lois. »

Certains secteurs de la frontière ont été plus touchés que d’autres.

Dimanche, le secteur le plus fréquenté était celui de la vallée du Rio Grande, au Texas, avec plus de 1 800 arrestations ; suivi de Del Rio, au Texas, avec plus de 1 600 arrestations ; Tucson, Arizona, avec plus de 1 500 ; et El Paso, Texas, avec plus de 1 000, selon les données obtenues par NBC News.

Fox News a rapporté que 2 200 migrants ont traversé la frontière dans le secteur de la patrouille frontalière de Del Rio jusqu’à Eagle Pass au Texas entre minuit et 10 heures du matin lundi. NBC News n’a pas confirmé ce récit de manière indépendante.

Des régions comme Del Rio, qui sont isolées et ne bénéficient pas du soutien d’autant d’organisations caritatives capables d’héberger des migrants, sont plus facilement submergées par une forte augmentation de la migration.

Il y a deux ans, près de 30 000 migrants haïtiens ont convergé sous un pont après avoir traversé du Mexique à Del Rio.

À Tucson et à San Diego, la patrouille frontalière a commencé relâcher les migrants dans la rue pour atténuer la surpopulation dans les refuges la semaine dernière.

Dans la vallée du Rio Grande et à Tucson, le nombre d’enfants migrants traversant la frontière avec ou sans adultes est en augmentation.

Les agents de la patrouille frontalière dans la vallée du Rio Grande ont vu en moyenne 150 enfants non accompagnés chaque jour la semaine dernière, selon les deux responsables du DHS, contre une moyenne quotidienne de 94 en juin, comme indiqué dans les données publiques.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com