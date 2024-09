7 000 CV : Jay Leno conduit un Big Boy, la plus grosse locomotive à vapeur du monde

Passons rapidement en revue les chiffres avant de vous raconter une petite histoire sur le magnifique colosse. La locomotive pèse 600 tonnes, soit 1,2 million de livres, avec le annexe. Le moteur à lui seul pèse 762 000 lb (345 640 kg), tandis que l’unité transportant du charbon est une unité plus tendre (jeu de mots) de 427 500 lb (193 210 kg).

Les calculs ne correspondent pas, n’est-ce pas ? 1,2 million de livres équivaut à 544 tonnes – c’est du moins ce que révélerait une conversion rapide. Mais le Big Boy a été fabriqué à une époque où les tonnes n’étaient pas des unités de masse universellement acceptées. Nous envisageons donc 600 tonnes courtes (soit 544 tonnes métriques), une tonne courte étant définie comme 2 000 livres (907 kg) exactement. .

Revenons à la locomotive : 56 705,88 pouces cubes de cylindrée (soit 929,25 litres, soit près d’un mètre cube !), quatre cylindres, seize roues de 68 pouces / 1 727 mm – essentiellement le rêve humide de tout hotrodder. Le moteur à lui seul mesure près de 86 pieds de longueur (26 mètres). Pourtant, d’un tampon à l’autre, la locomotive mesure 133 pieds de long (41 mètres). Il y a un schéma infographique dans la galerie comparant le Big Boy à divers autres moyens de transport.

Photo : YouTube/Le garage de Jay Leno

Un tel monstre ne fonctionnait pas uniquement avec des cils de licorne et Tooth Fairy sourit : à plein régime, il a brûlé 56 000 livres de charbon (25,4 tonnes) en deux heures. Il a évaporé 24 000 gallons d’eau au cours du processus. Cela représente quatre-vingt-onze tonnes (ou mètres cubes) d’eau transformées en vapeur surchauffée à une pression de 300 PSI. Les gaz déplaceraient les quatre pistons qui poussent les quatre jeux de roues motrices.

Dans le langage ferroviaire, cette locomotive serait décrite comme une 4-8-8-4 avec quatre roues à chaque extrémité (avant et arrière) et seize roues motrices déplaçant l’ensemble composé du moteur, du tendre et des wagons de marchandises. Faire sortir de l’arrêt 670 tonnes de locomotives et environ 4 000 tonnes de train n’est pas vraiment facile – dans les deux sens du terme – et cela demande beaucoup de préparation, comme Jay Leno le découvre lors de son trajet dans la locomotive Union Pacific 4014 Big Boy.

La vidéo d’une heure ci-dessous présente brièvement le fonctionnement complexe de cette merveille technologique titanesque de 1941. Compte tenu de sa complexité et de son ampleur, c’est un véritable tour de magie qu’elle ait été construite en moins d’un mois, en novembre 1941. Avec ses dix-neuf sœurs locomotives de la classe Big Boy, elle est entrée en service juste au moment où l’Amérique est entrée dans la Seconde Guerre mondiale.

Photo : YouTube/Le garage de Jay Leno

Le surnom était une farce aléatoire, si vous voulez, jouée par l’un des machinistes de l’American Locomotive Company à l’usine d’assemblage qui a écrit les deux mots sur la boîte à fumée de la première, numéro de série UP 4000. Le nom est resté, et je dois admettre que c’est beaucoup plus accrocheur que ce que l’Union Pacific avait choisi à l’origine (‘Wahsatch,’ après un parcours sur lequel les grosses machines ont été conçues et construites pour fonctionner).

La puissance maximale produite par les moteurs à vapeur s’élève à environ 6 290 ch / 6 377 ch (du moins, c’est ce à quoi elle était évaluée en 1941, brûlant du charbon de mauvaise qualité provenant des mines appartenant à l’Union Pacific). Et je l’ai bien dit, « moteurs », comme dans deux d’entre eux. Les Big Boys étaient essentiellement deux machines à vapeur fonctionnant en tandem et montées sur un seul châssis articulé.

La puissance actuelle est d’environ 7 000 ch / 7 097 ch en raison de la conversion des chaudières au fioul au cours de la restauration de cinq ans du Big Boy 4014. Entre 2014 et 2019, la machine lourde a été démontée, soigneusement inspectée et méticuleusement reconstruite pour autant de personnes. de ses spécifications originales comme étant réalisables sur le plan opérationnel.

Photo : YouTube/Le garage de Jay Leno

Le long projet a nécessité de gros efforts logistiques et des solutions technologiques aux problèmes liés à l’obsolescence de la locomotive à vapeur. En langage humain simple, ses pièces n’étaient plus disponibles nulle part sur Planet Piston. Les derniers Big Boys ont été mis hors service en 1962, donc sans demande de pièces de rechange, il n’y aurait pas de fabricant pour les produire.

Le 20 juillet 1959, exactement une décennie jour pour jour avant l’alunissage, l’Union Pacific 4014 a mis fin à ses 18 années de service actif après 1 031 205 milles (1 659 564 kilomètres). Cela équivaut à deux allers-retours vers la Lune lorsque le satellite naturel se trouve à 405 696 km le plus éloigné de la Terre. Il a été radié en décembre 1961, deux décennies après sa mise en service, et il a été donné à un musée en Californie.

Il a servi d’attraction populaire au parc des expositions du comté de Los Angeles de 1962 à 2014, lorsqu’il a été remorqué jusqu’au Wyoming et a fait l’objet d’une longue révision qui l’a remis en service. Cependant, contrairement à il y a huit décennies, il transporte des matières premières et des ressources vitales à travers le pays. Pourtant, il sert d’attraction touristique à la société qui l’a initialement commandé, Union Pacific.

Photo : YouTube/Le garage de Jay Leno

La locomotive historique a été équipée d’un système de contrôle positif des trains (PCT) pour être pleinement conforme aux normes et réglementations 2024 concernant le trafic ferroviaire. Fondamentalement, il s’agit d’un mécanisme informatisé qui le rend entièrement compatible avec la technologie numérique actuelle utilisée dans les trains modernes.

Quels que soient les cerveaux binaires qui y sont transplantés, le Big Boy a besoin de quatre jours pour le mettre sous pression. Chauffer 25 000 gallons (94,6 mètres cubes) d’eau analogique avec un feu à l’ancienne prend encore du temps, mais la locomotive ne prend pas de longues périodes de repos entre les trajets, donc la plupart du temps, il faut moins de temps pour la faire fonctionner.

Lorsqu’il a effectué son dernier voyage commercial en 1959, le Big Boy 4014 est entré dans l’histoire. Cette année marquait le centenaire de la route Golden Spike datant de mai 1859, lorsque les côtes est et ouest des États-Unis d’Amérique étaient reliées par chemin de fer. Le premier chemin de fer transcontinental, qui reliait la côte est à la côte du Pacifique, a été achevé le 10 mai 1859.

Photo : YouTube/Le garage de Jay Leno

Les grosses locomotives ont été conçues par Union Pacific et construites par ALCO (American Locomotive Company). Le coût de chaque unité était, en 1941, de 265 174 $, soit l’équivalent approximatif de 5 678 620 $ en argent de 2024. Vingt-cinq grands garçons ont été rassemblés au total dans deux créneaux de production.

Les vingt premières unités ont été construites en 1941, tandis que les cinq autres ont été construites en 1944. Huit des locomotives super-lourdes existent encore aujourd’hui, mais elles sont toutes des pièces de musée, à l’exception notable de la 4014, le dernier fossile encore debout de l’ère du tout analogique de notre histoire.