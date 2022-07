6e suspect détenu dans le cadre de l’enquête sur la mort d’un journaliste néerlandais

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – La police enquêtant sur le meurtre de l’éminent reporter néerlandais Peter R. de Vries a arrêté un autre suspect aux Pays-Bas, ont annoncé mercredi les procureurs.

L’arrestation d’un homme de 27 ans mardi soir dans la ville méridionale de Helmond porte à six le nombre de personnes détenues soupçonnées d’implication directe ou indirecte dans le meurtre de De Vries il y a un peu plus d’un an.

Les procureurs ont déclaré dans un communiqué que l’homme, dont le nom n’a pas été divulgué conformément aux directives néerlandaises en matière de confidentialité, était soupçonné de faire partie d’une organisation criminelle payée pour mener des attaques violentes.

De Vries a été abattu à bout portant dans une rue du centre-ville d’Amsterdam le 6 juillet 2021, peu de temps après son apparition dans une émission de télévision néerlandaise sur l’actualité. Le journaliste en campagne et personnalité de la télévision est décédé des suites de ses blessures neuf jours plus tard, à l’âge de 64 ans.

Deux suspects ont été arrêtés moins d’une heure après la fusillade sur une autoroute près de La Haye. Les procureurs ont déclaré que l’arme utilisée pour tirer sur De Vries avait été retrouvée dans la voiture des hommes et ont demandé aux juges de les déclarer coupables de meurtre et de les condamner tous les deux à la réclusion à perpétuité.

Les développements dans l’enquête en cours sur qui a ordonné la mort de De Vries, y compris les arrestations au début de ce mois de trois autres suspects, ont retardé les verdicts du procès du couple.

Les procureurs n’ont pas publiquement identifié qui, selon eux, a donné l’ordre de tuer le journaliste.

Avant sa fusillade, De Vries a servi de conseiller et de confident à un témoin dans le procès du chef présumé et d’autres membres d’un gang criminel que la police a décrit comme une “machine à tuer huilée”. Le frère du témoin et son avocat ont été tués.

Le chef de gang présumé, Ridouan Taghi, a été extradé vers les Pays-Bas depuis Dubaï, aux Émirats arabes unis, en 2019 et est actuellement en détention dans l’attente des verdicts de son procès pour meurtre. Il n’a pas été accusé du meurtre de De Vries.

The Associated Press