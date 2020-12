Cotton Bowl: n ° 8 Oklahoma (8-2, n ° 6 CFP) vs n ° 10 Floride (8-3, n ° 7 CFP), au stade AT&T, Arlington, Texas, mercredi, 20 h HNE (ESPN) .

Ligne: Oklahoma par 2 1/2.

Record de la série: la Floride mène 1-0.

CE QUI EST EN JEU

L’Oklahoma, champion du Big 12, remporte une séquence de sept victoires consécutives dans son sixième match consécutif de six bowl du Nouvel An. Les Sooners ont perdu leurs trois derniers bols, tous étant des demi-finales des éliminatoires de football universitaire contre d’autres équipes de la SEC. La Floride participe à son troisième match consécutif à NY6, après avoir remporté l’Orange Bowl et le Peach Bowl les deux années précédentes. Il s’agit de la première apparition des Gators dans le Cotton Bowl, la troisième pour l’Oklahoma.

MATCHUP CLÉ

Attaque Speed ​​D de l’Oklahoma contre la Floride. Les Sooners ont cédé en moyenne 54 points lors de leurs défaites à NY6 contre les équipes de la SEC au cours des trois dernières saisons, mais n’ont alloué que 303,4 verges au total par match et 57 points au total à ses quatre derniers matchs. Les Gators ont une moyenne de 41,6 points par match, 7,4 verges par jeu et sont la meilleure équipe de passes du pays; Le quart Kyle Trask compte en moyenne 375 verges en passant un match avec 43 touchés. Mais leurs trois meilleurs receveurs (31 prises combinées de TD) ont tous choisi de ne pas participer au Cotton Bowl pour se concentrer sur leur avenir professionnel.

JOUEURS À SURVEILLER

Oklahoma: WR Marvin Mims a établi un record de première année Sooners avec huit touchés en 10 matchs, et a réussi sept attrapés en carrière (pour 101 verges) dans le match pour le titre des Big 12. Le record de première année TD était de sept, par Mark Andrews en 13 matchs en 2015 et CeeDee Lamb en 14 matchs en 2017.

Floride: le Sophomore CB Kaiir Elam a un record de 11 ruptures de passes, deux interceptions et six de ses 39 plaqués cette saison ont eu lieu dans le match pour le titre de la SEC. Il a cinq choix de carrière.

FAITS ET CHIFFRES

L’entraîneur de la Floride, Dan Mullen, a déclaré que son équipe aurait environ 60 boursiers en uniforme. … L’Oklahoma a une fiche de 5-2 au stade AT&T, y compris son quatrième match consécutif pour le titre Big 12 11 jours avant le coup d’envoi du Cotton Bowl. … Les trois défaites des Gators étaient de 12 points combinés. … Les Sooners jouent dans un match de bowling pour la 22e saison consécutive, la Géorgie 24 consécutive étant la seule séquence active plus longue.

___

