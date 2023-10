69ème National Film Awards : Vivek Agnihotri a CECI à dire sur la guerre Israël-Palestine [video]

Il existe de nombreuses grandes stars de Bollywood, dont Kriti Sanon et Alia Bhatt, qui ont remporté le National Film Award pour leur excellente performance dans le film. Le réalisateur du film « The Kashmir Files », Vivek Ranjan Agnihotri, est également venu recevoir le prix au nom de l’équipe. Le réalisateur a parlé du film dans une interview après avoir remporté le prix. Non seulement cela, il a également parlé de la guerre israélo-palestinienne. Hier soir a eu lieu la 69ème édition des National Film Awards, où de nombreuses célébrités étaient venues recevoir des prix. Le film The Kashmir Files a été récompensé par le Nargis Dutt Award. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo.