69e National Film Awards : Allu Arjun reçoit un baiser de sa femme Sneha et un câlin de son fils Ayaan après sa victoire historique [Watch]

Le grand dévoilement des 69èmes National Film Awards a donné lieu à un moment d’une importance et d’une joie exceptionnelles, avec un nom brillant plus que les autres, Allu Arjun. L’acteur bien-aimé de l’industrie cinématographique Telugu a franchi une étape historique en obtenant le prix du meilleur acteur pour son interprétation remarquable dans Pushpa : The Rise. Ce qui a rendu cette victoire encore plus réconfortante, c’est le geste touchant de sa famille, capturant un moment de pure joie qui a profondément résonné auprès du public.

Alors que l’annonce résonnait tout au long de la cérémonie de remise des prix, le nom d’Allu Arjun a été accueilli par un baiser affectueux de sa femme, Sneha Reddy, et une étreinte affectueuse de son fils, Allu Ayaan. Cette démonstration attachante de soutien et d’affection familiale est rapidement devenue une sensation virale, touchant des millions de personnes sur les plateformes de médias sociaux. Allu Arjun et Sneha montrent toujours du PDA et sont populaires comme l’un des couples les plus parlés et suivis sur les réseaux sociaux.

La profondeur émotionnelle de cette réalisation a été encore mise en lumière par la réaction d’Allu Arjun après avoir reçu le National Film Award. Il a partagé un câlin émotionnel et sincère avec Sukumar, le réalisateur du film, au milieu des acclamations et des applaudissements de toute l’équipe du film. C’était un témoignage du lien fort qui se forme au sein du processus créatif du cinéma.

Regardez la vidéo ici :

Allu Arjun est fier d’avoir gravé son nom dans l’histoire du cinéma en tant que premier acteur Telugu à recevoir cette prestigieuse distinction, brisant les barrières et établissant de nouvelles normes d’excellence. Cet accomplissement souligne non seulement son talent remarquable, mais souligne également la reconnaissance croissante du cinéma Telugu sur la scène nationale.

Pushpa : The Rise, le premier volet de la franchise dirigée par Sukumar, est sorti sur les écrans le 17 décembre 2021. Dans le film, Allu Arjun incarne Pushparaj, un chauffeur de camion empêtré dans le monde dangereux de la contrebande de bois de santal rouge. Rashmika Mandanna a joué le rôle principal féminin, tandis que l’immense talent Fahadh Faasil a fait sentir sa présence en tant que principal antagoniste du film.

Allu Arjun remportant un prix national n’est pas seulement un triomphe personnel, mais une célébration de l’influence et de la reconnaissance croissantes du cinéma Telugu dans l’industrie cinématographique indienne. Son dévouement, son talent et le soutien chaleureux de sa famille ont illuminé ce moment historique, laissant une marque indélébile dans le cœur des cinéphiles et des pairs de l’industrie.