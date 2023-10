69e National Film Awards : Alia Bhatt et Ranbir Kapoor refusent de poser ensemble alors qu’ils se dirigent vers la réception d’honneur pour Gangubai Kathiawadi [Video]

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont fait tourner les têtes avec leur apparition à l’aéroport privé alors qu’ils partaient pour le 69e Prix nationaux cérémonie, où l’actrice sera honorée. Mais ce qui a attiré l’attention, c’est la façon dont Alia et Ranbir ont refusé de poser ensemble alors qu’ils sortaient de la voiture. Alia et Ranbir ont joyeusement salué les paparazzi mais n’ont pas posé ensemble, et c’est quelque chose auquel les photographes ne s’attendaient pas. La cérémonie de remise des prix aura lieu aujourd’hui et il est dit que tous les gagnants recevront des prix de Président Draupadi Murmu. C’est en effet un grand honneur pour tous les gagnants.