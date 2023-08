69e National Film Awards : Alia Bhatt devient émue, remercie Bhansali, ses fans et remercie tout particulièrement Kriti Sanon

Alia Bhatt est actuellement sur un petit nuage. L’acteur, qui s’est imposé comme l’une des plus grandes stars en Inde, a remporté le Prix ​​national du cinéma de la meilleure actrice jeudi pour avoir essayé le rôle d’une madame de bordel en tant que réalisatrice Sanjay Leela Bhansalile film dramatique policier biographique de Gangubai Kathaiwadi. Il s’agissait du tout premier prix national décerné à Alia au cours d’une carrière de près de 11 ans. L’acteur a profité de son compte sur les réseaux sociaux pour exprimer sa gratitude envers son réalisateur et son public et a également adressé un message spécial à Kriti SanonOMS a partagé la meilleure actrice prix avec elle.

Alia Bhatt exprime sa gratitude pour avoir remporté le prix national de la meilleure actrice

Après avoir remporté ce prix prestigieux, Alia a posté sur son compte Instagram une note de gratitude pour son réalisateur et le public. Partager une photo d’elle dans sa marque Gangou style, Alia a écrit: « À Sanjay Sir.. À toute l’équipe.. À ma famille.. À mon équipe et enfin, mais certainement pas des moindres. À mon public.. Ce prix national est le vôtre.. parce que sans vous TOUS, aucun cela serait possible… Sérieusement !!! »

L’acteur a ajouté : « Je suis TELLEMENT reconnaissant.. Je ne prends pas des moments comme ceux-ci à la légère.. J’espère continuer à divertir aussi longtemps que je peux.. Amour et lumière.. Gangu (également connu sous le nom d’alia) »

Alia a également félicité Kriti Sanon, qui a partagé le prix de la meilleure actrice avec elle et a écrit : « PS – Kriti.. Je me souviens de t’avoir envoyé un message le jour où j’ai vu Mimi.. c’était une performance tellement honnête et puissante.. J’ai pleuré et a pleuré… tellement bien mérité… brille sur toi, étoile, le monde est ton huître @kritisanon »

Deepika Padukone, Ranveer Singh et d’autres réagissent au prix national d’Alia Bhatt

La publication Instagram d’Alia a suscité des réactions de plusieurs célébrités de Bollywood, qui ont utilisé la section commentaires pour réagir à sa grande victoire. Kriti Sanon a écrit : « Fêtons bientôt ». Deepika Padukone a écrit : « Félicitations ».

Alias Rocheux Aur Rani Kii Prem Kahaani sa co-vedette Ranveer Singh a fait l’éloge de l’acteur et a écrit : « Richement mérité ! performance phénoménale. » Sa mère Soni Razdan a commenté : « Félicitations ma chérie et félicitations @kritisanon, je suis si fière de vous deux. »