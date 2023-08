69e National Film Awards : Alia Bhatt à Allu Arjun, consultez la liste complète des gagnants [Watch Video]

Annonce des gagnants des 69e National Film Awards : Les gagnants des prestigieux 69e National Film Awards 2023 ont été dévoilés jeudi à 17 heures lors d’une conférence de presse à Delhi. Allu Arjun a été couronné meilleur acteur pour son rôle dans Pushpa, tandis qu’Alia Bhatt et Kriti Sanon ont reçu conjointement le prix de la meilleure actrice pour leurs performances exceptionnelles dans Gangubai Kathiawadi et Mimi, respectivement. Alors que l’horloge sonnait 17 heures, le décor était planté pour la grande révélation : une symphonie de talents de tous les coins de l’industrie cinématographique, réunis pour se prélasser sous les projecteurs de la reconnaissance. les sommités du cinéma indien portaient avec elles un sentiment de fierté et d’accomplissement, constituant des phares d’inspiration pour les générations à venir. Les 69èmes National Film Awards ont non seulement reconnu l’excellence, mais ont également déclenché une détermination collective à continuer de repousser les limites de l’art et de la narration. Dans un air chargé d’excitation, la salle retenait son souffle collectif, prête à honorer l’élite du cinéma indien.