69e National Film Awards 2023 : Katrina Kaif prouve qu’elle est la plus grande cheerleader de Vicky Kaushal [Watch Video]

C’est un grand jour pour Vicky Kaushal aujourd’hui. Le film de l’acteur Sardar Udham (2021) a remporté cinq prix au 69ème Prix nationaux du cinéma qui ont été annoncés en août 2023. Aujourd’hui, la cérémonie de remise des prix aura lieu à Delhi où le président indien Droupadi Murmu remettra les honneurs à tous les gagnants de toutes les catégories. Même si Vicky n’a pas remporté le prix du meilleur acteur, il a suffisamment de raisons de se réjouir. Sardar Udham remporté dans les catégories Meilleur long métrage en hindi, Meilleure cinématographie, Meilleure audiographie, Meilleure conception de production, Meilleure conception de costumes. Et lors de la cérémonie de remise des prix, Katrina Kaif sera également présente pour applaudir les grandes victoires du film de son mari. Elle a une fois de plus prouvé à quel point elle est une épouse fière. Regardez sa vidéo saluant joyeusement et avec enthousiasme les paparazzi alors qu’elle part pour Delhi pour assister à la 69e cérémonie des National Film Awards.