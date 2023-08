69e National Film Awards 2023 : Kangana Ranaut réagit au fait de ne PAS avoir remporté le prix de la meilleure actrice cette année

Prix ​​nationaux du cinéma 2023: Alia Bhat et Kriti Sanon a remporté le prix de la meilleure actrice cette année, et Kangana Ranaut les fans expriment leur déception qu’elle ne soit pas présente cette fois-ci et se moquent fortement de Gangubai Kathiawadi actrice pour sa grande victoire. Mais Kangana sort et félicite joyeusement tous les gagnants et rédige une longue note en qualifiant les National Awards de carnaval de l’art. Kangana a pris ses histoires Instagram et a écrit : » Félicitations à tous les gagnants des #nationalawards2023. C’est un tel carnaval de l’art qui rassemble tous les artistes de tout le pays… C’est vraiment magique de connaître et d’être initié à autant de travaux importants qui sont cela se passe dans toutes les langues. »

Kangana Ranaut félicite tous les lauréats des 69èmes National Film Awards.#KanganaRanaut #PrixNational2023 pic.twitter.com/oZe20Wl83C Kangana Ranaut Quotidien (@KanganaDaily) 24 août 2023

L’actrice d’urgence a même réagi en ne remportant pas le prix national cette année et elle a définitivement montré sa maturité et prouvé qu’elle était une bonne compétitrice et qu’elle croyait en une saine compétition. « Vous tous qui êtes déçus que mon film Thalaivii je n’en ai gagné aucun… s’il vous plaît, sachez que je suis éternellement reconnaissant pour tout ce que Krishna m’a donné et ne m’a pas donné et tous ceux d’entre vous qui m’aiment et m’apprécient vraiment doivent également apprécier mon point de vue… L’art est subjectif et je le crois sincèrement. le jury a fait de son mieux. Je souhaite à tous le meilleur. Lièvre Krishna ».

@KanganaTeam mérite un prix national pour #Thalaivii cette scène est la scène la plus émouvante que j’ai jamais vue ???? #kanganaranaut pic.twitter.com/tiymNPXK5m Dipak Kumar (@DipakKumar1111) 24 août 2023

Seul lauréat méritant d’un prix national du cinéma. Si quelqu’un d’autre gagne, la crédibilité des récompenses sera remise en question. #KanganaRanaut devrait gagner !! #Aliabhatt devrait arrêter ses relations publiques !! pic.twitter.com/lHKfIFJMg0 Vaibhav (@BhaktWine) 24 août 2023

Elle mérite rien que pour cette scène #KanganaRanautpic.twitter.com/fC8Au1EPKk https://t.co/h9DgnegYk2 ???? (@NaviKRStan) 24 août 2023

Quelle chute pour les prestigieux National Film Awards alors qu’un film justifiant la prostitution, la mafia et le trafic sexuel d’enfants a remporté tous les prix ? #NationalFilmAwards2023#KanganaRanaut est la meilleure actrice 2021 telle qu’elle a vécu #Jayalaithhaa Rôle !!! pic.twitter.com/rTZHM6ktN7 CinéPhile ? (@CinePhillee) 24 août 2023

Kangana était en course pour remporter le prix de la meilleure actrice, mais elle a perdu cette fois contre Alia Bhatt et Kriti Sanon, et les fans la félicitent d’avoir pris cette défaite de manière sportive. Pendant ce temps, les fans de Kangana Ranaut l’ont qualifiée de gagnante méritante et s’en prennent à Alia Bhatt pour sa victoire.