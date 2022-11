69 contre 70 : Les préjugés contre les donneurs d’organes plus âgés peuvent coûter des vies

“Les organes donnés sont une ressource vitale, mais il y a beaucoup plus de personnes sur la liste d’attente qu’il n’y a d’organes disponibles”, a déclaré le co-auteur, le Dr Clare Jacobson, résident en chirurgie générale à l’Université du Michigan Health, à Ann Arbor.

C’est ce qu’on appelle le biais du chiffre gauche, qui accorde inconsciemment de la valeur au premier chiffre d’un nombre – 7 sur 70, par exemple – et est lié à l’âgisme, selon des chercheurs de l’Université du Michigan et de l’Université de Californie à San Francisco.

Les organisations américaines d’approvisionnement en organes et les centres de transplantation étaient environ 5% moins susceptibles de sélectionner ou d’accepter un organe de donneurs de 70 ans que de ceux décédés à 69 ans.

Pourtant, les organisations qui reçoivent des organes pour les patients transplantés sont moins susceptibles d’en choisir un parmi le donneur plus âgé, selon une nouvelle étude.

LUNDI 21 nov. 2022 (HealthDay News) — La différence entre 69 et 70 ans n’est bien sûr que d’une seule année.

“Nous étions intéressés à examiner comment nous pourrions apporter de petits changements pour optimiser notre approvisionnement actuel en organes de donneurs décédés, dans le but à la fois de servir les patients sur la liste d’attente et d’honorer le don de vie que ces donneurs offrent”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse universitaire.

Pour l’étude, les chercheurs ont utilisé les données du United Network for Organ Sharing, une organisation à but non lucratif qui gère le système national de transplantation d’organes. Le fait que les centres étaient 5% moins susceptibles de choisir un organe d’une personne de 70 ans suggère qu’environ 1 donneur sur 18 sera rejeté au total, a déclaré Jacobson.

“Ce biais démontré ne se limite pas à un seul centre de transplantation, [organ procurement organization] ou même intervenir dans le processus de greffe, et se voit dans tous les types d’organes », a déclaré Jacobson. “Dans notre rôle de gardiens de ces organes surdoués et pour tous les patients en attente d’une greffe, les interventions doivent cibler chaque étape du processus de transplantation pour surmonter nos préjugés.”