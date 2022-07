68e National Film Awards : Akshay Kumar félicite Suriya et l’équipe emblématique de Soorarai Pottru ; les fans demandent une mise à jour sur Hera Pheri 3

Akshay Kumar joue le rôle principal dans le remake hindi de Soorarai Pottru. Le film a remporté gros aux 68e National Film Awards. Il a remporté le prix du meilleur acteur, actrice, compositeur et histoire. Le film est basé sur la vie du capitaine Gopinath, le fondateur d’Air Deccan. La réalisation de premier ordre, la performance évocatrice de Suriya et l’histoire inspirante ont conquis les cœurs. Suriya va faire une apparition dans la version hindi du film. Akshay Kumar s’est rendu sur Twitter pour féliciter toute l’équipe. Il fait deux remakes de gros blockbusters du Sud. L’un d’eux est Cendrillon qui est le remake de Ratsasan, et l’autre est le remake de Soorarai Pottru.

Il a tweeté : “Ravi de voir #SooraraiPottru remporter les honneurs aux National Awards. Félicitations sincères à mon frère @Suriya_offl, , #AparrnaBalamurali et mon réalisateur #SudhaKongara. Humble de travailler dans l’adaptation en hindi d’un film aussi emblématique. ”

Cela n’a cependant pas impressionné les fans. Lorsque le remake en hindi a été annoncé, les gens ont dit à Akshay Kumar qu’ils n’avaient pas besoin d’un remake de ce film, car tout le monde l’avait regardé sur Amazon. C’est un fait. Mais le plus drôle, c’est que les fans exigent Hera Pheri 3 sous sa note de félicitations. Jetez un œil aux tweets…

