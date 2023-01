68,8 M$ pour rééquiper l’usine de la Colombie-Britannique afin de produire des substituts de plastique à usage unique à base de bois

L’industrie forestière assiégée de la Colombie-Britannique a reçu un coup de pouce important aujourd’hui avec l’annonce d’un nouveau projet conçu pour combler le vide créé par l’abandon mondial des plastiques à usage unique.

Environ 100 emplois devraient revenir à l’usine de pâte Crofton Catalyst sur l’île de Vancouver grâce à un partenariat entre les gouvernements provincial et fédéral et le propriétaire de l’usine, Paper Excellence.

Le premier ministre David Eby a fait la une d’une conférence de presse sur le site de l’usine vendredi matin, réunissant le gouvernement, l’entreprise et les travailleurs pour annoncer que l’usine se réorganise pour fabriquer de nouveaux produits de pâte à papier pour remplacer les plastiques à usage unique.

Le gouvernement fédéral contribue 14,3 millions de dollars et la province 4,5 millions de dollars pour un montant combiné de 18,8 millions de dollars, ainsi que l’investissement de 50 millions de dollars de Paper Excellence pour redémarrer la machine à papier C2 inactive de Crofton.

“La clé de l’annonce d’aujourd’hui est le partenariat”, a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, “des fonds d’innovation de 90 millions de dollars comme celui-ci dans toute la province.”

L’un des principaux avantages est de remettre les gens au travail si rapidement après la réduction des opérations de papier en décembre en raison de l’affaiblissement des marchés chinois du papier et de l’escalade des coûts des intrants.

“Cela fera une grande différence pour les habitants de Crofton et de la région”, a déclaré Eby. « Nous sommes tous ici parce que nous sommes déterminés à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde dans la province. Nous voulons faire ce que nous pouvons pour soutenir les travailleurs forestiers de toute la province.

“Il y a beaucoup de pression sur l’industrie en ce moment et les gens recherchent la sécurité et c’est ce que nous visons à faire en partenariat avec vous.”

Paper Excellence a présenté un plan qui a rapidement fait l’objet d’un consensus de toutes les parties.

« Non seulement cela remettra les gens au travail, mais c’est un exemple de la façon dont l’investissement dans notre infrastructure forestière peut aider à réduire les émissions, encourager les innovations, réduire les déchets et s’assurer que nous tirons le meilleur parti de chaque arbre récolté », a déclaré Nanaimo- Doug Routley, député provincial de North Cowichan.

Le réoutillage aidera à la production d’emballages en papier résistant à l’eau, réduira les déchets de production et utilisera moins d’arbres pour le même volume de produit tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Stew Gibson, chef de l’exploitation de Paper Excellence Canada, a déclaré que l’investissement de 50 millions de dollars de Paper Excellence « est le plus important investissement réalisé à Crofton en deux décennies ».

Paper Excellence travaillera aux côtés de la section locale 1132 d’Unifor et de la section locale 2 de PPWC à Crofton dans les prochains jours pour déterminer les détails du plan de redémarrage, y compris la date officielle de redémarrage en janvier. À l’heure actuelle, la machine à papier C3 de Crofton reste indéfiniment réduite.

Travis Gregson, président de la section locale 1132 d’Unifor, a remercié tout le monde pour l’opportunité offerte par les investissements. “Je suis tellement reconnaissant”, a-t-il déclaré. “C’est, espérons-le, la première étape pour faire fonctionner une autre machine.”

Geoff Dawe, président de la section locale 2 du PPWC, a apprécié les efforts de l’entreprise pour remettre les gens au travail.

“Paper Excellence prouve qu’il est là pour le long terme”, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un financement pouvant atteindre 90 millions de dollars pour le BC Manufacturing Jobs Fund pour les entreprises forestières qui ont besoin d’équipement pour soutenir de nouvelles gammes de produits. Parmi les domaines ciblés figurent la production massive de bois, les emballages en papier, la transformation des arbres de plus petit diamètre et la fabrication de plastiques alternatifs.

La Forest Enhancement Society of BC, grâce à un investissement de 50 millions de dollars de la province, augmentera également le financement des projets et des programmes qui augmentent l’utilisation de fibres de faible valeur ou résiduelles, y compris les arbres endommagés par les récents incendies de forêt et les déchets laissés par l’exploitation forestière qui seraient autrement brûlés en tas de rémanents.

